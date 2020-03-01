Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Древние тайны Палкино

Считается, что в глубокой древности по рекам и лесным караванным тропам сюда приходили народы неведомых цивилизаций. На прогулке поговорим о таинственных людях, которые возводили здесь городища, каменных идолов на вершинах гор, дольмены, каменоломни и даже металлургические комбинаты! Вы услышите предания об их мастерстве в добыче руды, горных пород и прекрасных самоцветов. А также узнаете о знаменитых уральских писаницах, священных скалах, жертвенных чашах и древних верованиях.

Сокровища реки Исеть

Вы увидите завораживающие памятники природы и археологии — городище, каменные чаши, древние каменоломни, мастерские каменных орудий и металлургический комплекс возрастом 2700 лет. Исследуете наскальные рисунки и святилища, некрополь и загадочные мегалиты — дольмены, каменных идолов, менгиры и сейды. Познакомитесь с местной геологией и удивительной историей верховьев реки Исеть со времен ледникового периода, узнаете о битвах за ресурсы, о разных древних культурах и памятниках, что старше египетских пирамид, и попробуете разгадать загадки таинственных чудских племен.

Речная прогулка к древнему святилищу

В летнее время вы сможете искупаться и прокатиться на речном трамвайчике до озера Мелкого, любуясь ковром цветущих белоснежных лилий и их ароматом. Я расскажу об «одолень-траве», которая в старину считалась мощным оберегом. Прибыв на другой берег, вы посетите святилище Еловый мыс с древним идолом на вершине скалы в образе уточки. Под огромным каменным козырьком осмотрите наскальные рисунки возрастом 6000 лет! А также познакомитесь с потаенной жизнью местной флоры и фауны.