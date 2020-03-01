Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Побывать на родине среднеуральской археологии и прикоснуться к тайнам древних цивилизаций

Елена
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Елена – ваш гид
Путешествие пройдет по местам первых раскопок в окрестностях Екатеринбурга.

Уже 200 лет исследователи пытаются разгадать секреты Палкино: свидетельства таинственных культур.

Вы познакомитесь с геологией и историей края, осмотрите древние металлургические комплексы, святилища, мегалиты, наскальные рисунки.

И, конечно, полюбуетесь сказочной природой Урала.
2500 ₽
2250 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть

Что вас ожидает

Древние тайны Палкино
Считается, что в глубокой древности по рекам и лесным караванным тропам сюда приходили народы неведомых цивилизаций. На прогулке поговорим о таинственных людях, которые возводили здесь городища, каменных идолов на вершинах гор, дольмены, каменоломни и даже металлургические комбинаты! Вы услышите предания об их мастерстве в добыче руды, горных пород и прекрасных самоцветов. А также узнаете о знаменитых уральских писаницах, священных скалах, жертвенных чашах и древних верованиях.

Сокровища реки Исеть
Вы увидите завораживающие памятники природы и археологии — городище, каменные чаши, древние каменоломни, мастерские каменных орудий и металлургический комплекс возрастом 2700 лет. Исследуете наскальные рисунки и святилища, некрополь и загадочные мегалиты — дольмены, каменных идолов, менгиры и сейды. Познакомитесь с местной геологией и удивительной историей верховьев реки Исеть со времен ледникового периода, узнаете о битвах за ресурсы, о разных древних культурах и памятниках, что старше египетских пирамид, и попробуете разгадать загадки таинственных чудских племен.

Речная прогулка к древнему святилищу
В летнее время вы сможете искупаться и прокатиться на речном трамвайчике до озера Мелкого, любуясь ковром цветущих белоснежных лилий и их ароматом. Я расскажу об «одолень-траве», которая в старину считалась мощным оберегом. Прибыв на другой берег, вы посетите святилище Еловый мыс с древним идолом на вершине скалы в образе уточки. Под огромным каменным козырьком осмотрите наскальные рисунки возрастом 6000 лет! А также познакомитесь с потаенной жизнью местной флоры и фауны.

Организационные детали

  • Наш маршрут: Палкино — г. Маленькая — Каменный остров — г. Большая — г. Каменная — Палкино (6 км)
  • До начала экскурсии можно доехать со мной на электричке за 20 минут (46 руб./билет) или за 40 минут на автомобиле — 400 руб. Проезд оплачивается отдельно.
  • Речной трамвайчик — по договоренности
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть
Затерянный мир реки Исеть

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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