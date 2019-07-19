  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Джиппинг в село Пшада

Дивные водопады, величественные горы и мистические дольмены

Вадим
Задать вопрос
Вадим – представитель гидов
Вам предстоит совершить путешествие по самым красивым местам в окрестностях села Пшада.

Помимо захватывающего джиппинга, вы пройдете по ущелью между скал вдоль реки, где 6 каскадных водопадов плавно перетекают один в другой; побываете на территории таинственных дольменных комплексов и узнаете древние истории о местных затворниках; продегустриуете вина и горный мед, а хвойный воздух наполнит вас силами и энергией.
От 12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 59 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 60 человек
Можно с детьми
Встреча Трансфер с дома
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада

Что вас ожидает

Казачьи дольмены. Дольмены известны, как особые энергетические места, благоприятные для медитации и практик. На экскурсии вы услышите истории о древних жрецах, вождях и мудрецах, которые закрывали себя наглухо и уходили в безвременье, сливаясь с духом камня и унося свои секреты навсегда. Узнаете о том, какую ценность сегодня имеют эти особые культовые сооружения и почему все больше людей интересуется ими.

Пшадские водопады. Данная часть маршрута полностью пешеходная, местами это будет ходьба по воде (2 км пути). Вы насладитесь удивительной красотой скал, сквозь которые пробивается бурлящая река Пшада. Увидите речные заводи потрясающего бирюзового цвета, водоскаты, лес с редчайшими видами деревьев. На вашем пути будет 3 больших водопада и 6 каскадных. В больших водопадах есть так называемые чаши для купания, а самые смелые смогут встать под поток падающей воды.

Родник “Наташа”, находящийся на территории часовни Сергия Радонежского. Здесь вы сможете набрать родниковой воды и посетить часовню, построенную в средневековом стиле.

Великолепие Кавказского хребта и дегустация вина. По дороге вы узнаете особенности местной флоры и начнете разбираться в горных породах и видах растительности, украшающей возвышенности. А также попробуете разные сорта вин и легендарную чачу.

Проезд по реке Пшада. Если вы захотите сделать путешествие чуть более экстремальным, мы устроим вам незабываемый переезд через горную речку.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер с места проживания в Геленджике, дегустация вина.
  • В стоимость не включено: приобретение вина в подарок, кафе в горах.
  • Что взять с собой: пустую тару для родниковой воды, полотенце, купальник (купание в водопадах предусмотрено), удобную обувь (сандали, кроссовки), воду в дорогу.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор на водопадах – 100р.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных УАЗах с открытым верхом. Машина рассчитана на 8 посадочных мест.
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада
Джиппинг в село Пшада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Трансфер с дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вадим
Вадим
Наша команда гидов организует интересные экскурсии в Геленджике. За годы работы мы накопили большой опыт и готовы рассказать вам о городе так, чтобы он стал вам ближе, роднее и понятнее. Ждем вас в гости, друзья!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 июля 2019
Отличная получилась прогулка! Рекомендуем!

Вадим проводит ещё 4 экскурсии

Дайвинг в Черном мореДайвинг в Черном мореДайвинг в Черном море
2600 за человека
3 часа
3 отзыва
Продводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам
Вы погрузитесь в таинственный подводный мир в сопровождении опытных инструкторов дайвинг-центра, получите незабываемые ощущения и, возможно, откроете для себя новое увлечение, которое однажды перерастет в хобби.
Джиппинг на Грозовые воротаДжиппинг на Грозовые воротаДжиппинг на Грозовые ворота
От 10000 за экскурсию
4 часа
Поездка в горы на место съемок кинофильма “Грозовые ворота” с посещением водопадов
Вам предстоит совершить увлекательную поездку в горы - вы увидите красивые водопады, загадаете желание возле волшебного дольмена, пообедаете на самой высокой точке горы Шахан, откуда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет. Кроме того, вы узнаете историю съемок многосерийного фильма, снятого по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо», и сможете сделать памятные фотографии в стилизованной военной форме.
Путешествие к природным сокровищам ГеленджикаПутешествие к природным сокровищам ГеленджикаПутешествие к природным сокровищам Геленджика
От 9000 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Водопады рек Жане и Пшада, целительные дольмены и оздоровительный парк Инь-Янь
Приглашаем вас отправиться всей семьей в путешествие по самым живописным природным объектам и местам силы Геленджика. Вы насладитесь красотой горных рек Жане и Пшада, проедете по Пшадскому ущелью с плантациями персиков и яблок. Продегустируете лучшее местное вино и прочувствуете целебную энергетику древних дольменов, рядом с которыми время останавливается.
Квадропрогулка по горным массивамКвадропрогулка по горным массивамКвадропрогулка по горным массивам
3000 за человека
2 часа
1 отзыв
Подняться на горный хребет Язык и искупаться в заповедном озере
Поездка на квадроциклах по горным массивами Геленджика – это потрясающий опыт, возможность испытать себя и прикоснуться к удивительной природе черноморского побережья. Наслаждаясь скоростью, вы пересечете горные речки, увидите заповедный лес древней пицундской сосны, отдохнете у бирюзового озера и покорите горный хребет!

Выбирайте и другие экскурсии в Геленджике

На автомобилеГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеВсеЗа городомПешкомНеобычные маршрутыНа мотоциклеСо скидкой