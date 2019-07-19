Что вас ожидает

Казачьи дольмены. Дольмены известны, как особые энергетические места, благоприятные для медитации и практик. На экскурсии вы услышите истории о древних жрецах, вождях и мудрецах, которые закрывали себя наглухо и уходили в безвременье, сливаясь с духом камня и унося свои секреты навсегда. Узнаете о том, какую ценность сегодня имеют эти особые культовые сооружения и почему все больше людей интересуется ими.

Пшадские водопады. Данная часть маршрута полностью пешеходная, местами это будет ходьба по воде (2 км пути). Вы насладитесь удивительной красотой скал, сквозь которые пробивается бурлящая река Пшада. Увидите речные заводи потрясающего бирюзового цвета, водоскаты, лес с редчайшими видами деревьев. На вашем пути будет 3 больших водопада и 6 каскадных. В больших водопадах есть так называемые чаши для купания, а самые смелые смогут встать под поток падающей воды.

Родник “Наташа”, находящийся на территории часовни Сергия Радонежского. Здесь вы сможете набрать родниковой воды и посетить часовню, построенную в средневековом стиле.

Великолепие Кавказского хребта и дегустация вина. По дороге вы узнаете особенности местной флоры и начнете разбираться в горных породах и видах растительности, украшающей возвышенности. А также попробуете разные сорта вин и легендарную чачу.

Проезд по реке Пшада. Если вы захотите сделать путешествие чуть более экстремальным, мы устроим вам незабываемый переезд через горную речку.