Маршрут

Маршрут начинается с выезда на грунтовую дорогу протяженностью 2, 5 км. За это время происходит адаптация к квадроциклу и к технике вождения. Далее идет езда по горной речке Мезыб, все любители экстрима могут на этом промежутке разогнаться и проехать по речке с брызгами. Любители спокойного отдыха могут объехать эту водную преграду.

Первая остановка «Озеро». Озеро является заповедной зоной и удивит своей красотой даже самого равнодушного. Озеро располагается в ущелье между горами и со всех сторон окружено горными ⛰️ массивами.

После волшебного озера идет подъем на горный хребет Язык — вторая остановка. Местами будет езда по горной речке. С высоты горы открываются панорамные виды на Маркхотский хребет, с. Дивноморское, бор пицундской сосны и на Черное море 🌊 на маршруте идет прямая по холму горы дорога, где можно прокатиться с ветерком.

Далее следует спуск к сосновой роще, после идет езда по грунтовой извилистой дороге и возвращение на базу через с. Дивноморское.

Организационные детали

Перед выездом туристы проходят обучение и технику безопасности. Экипировка предоставляется. Экскурсия ⛳ проходит в сопровождение инструкторов.