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Геленджик: на квадроциклах по горам

Вадим Ш.
Вадим Ш. – Гид из Геленджика
Уникальная возможность для туристов из Геленджика прокатиться на полноприводных квадроциклах по горным ⛰️ хребтам, горам и речкам, а также совершить увлекательное путешествие по местных живописным местам села Дивноморское.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🛣Джиппинг
  • В горы
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • 3 100 ₽ за человека

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Геленджик: на квадроциклах по горам
Геленджик: на квадроциклах по горам

Что вы увидите

  • Озеро
  • Горный хребет Язык
  • Вид на с. Дивноморское
  • Реликтовый лес
Маршрут
Маршрут начинается с выезда на грунтовую дорогу протяженностью 2, 5 км. За это время происходит адаптация к квадроциклу и к технике вождения. Далее идет езда по горной речке Мезыб, все любители экстрима могут на этом промежутке разогнаться и проехать по речке с брызгами. Любители спокойного отдыха могут объехать эту водную преграду.
Первая остановка «Озеро». Озеро является заповедной зоной и удивит своей красотой даже самого равнодушного. Озеро располагается в ущелье между горами и со всех сторон окружено горными ⛰️ массивами.
После волшебного озера идет подъем на горный хребет Язык — вторая остановка. Местами будет езда по горной речке. С высоты горы открываются панорамные виды на Маркхотский хребет, с. Дивноморское, бор пицундской сосны и на Черное море 🌊 на маршруте идет прямая по холму горы дорога, где можно прокатиться с ветерком.
Далее следует спуск к сосновой роще, после идет езда по грунтовой извилистой дороге и возвращение на базу через с. Дивноморское.
Организационные детали
Перед выездом туристы проходят обучение и технику безопасности. Экипировка предоставляется. Экскурсия ⛳ проходит в сопровождение инструкторов.
Что входит
  • Трансфер
  • Обучение
  • Снаряжение
  • Сопровождение инструктора
Что не входит
  • Фотосессия на квадроцикле
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 ул. Чайковского, 16
Геленджик: на квадроциклах по горам
Геленджик: на квадроциклах по горам
Геленджик: на квадроциклах по горам
Геленджик: на квадроциклах по горам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ш.
Вадим Ш.
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