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Конные прогулки

Вадим Ш.
Вадим Ш. – Гид из Геленджика
Прогулка 👣 на лошадях по окрестностям Геленджика.

Маршрут проходит по нижней части Маркхотского хребта в п.

Виноградном.

Большая часть маршрута проходит вдоль виноградников.

Вас будет сопровождать опытный инструктор.

Если вы никогда не ездили верхом — в стоимость экскурсии 🧭 входит инструктаж.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Конные прогулки
Конные прогулки

Что вы увидите

  • Маркхотский хребет
  • Поселок Виноградный
  • Виноградники
  • Родник
  • Вид на Кабардинкскую бухту и открытое Черное море
Знакомство с лошадью
Экскурсия начинается со знакомства с лошадью. Необходимо подружиться с ней до начала экскурсии 🧭, для этого можно прикормить её лакомством. Далее идет инструктаж и техника безопасности.
Всю поездку сопровождает экскурсовод, кому трудно дается управление, того сопровождает инструктор за поводья лошади.
Конный маршрут
Маршрут проходит по нижней части Маркхотского хребта в п. Виноградном. Большая часть маршрута проходит вдоль виноградников. Далее по маршруту родник и 15 мин остановка, где можно напиться и умыться горно-родниковой водой.
На обратном пути открываются удивительные панорамные виды на Кабардинскую бухту и открытое Черное море 🌊
Что входит
  • Трансфер
  • Обучение
  • Сопровождение инструктором
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Конные прогулки
Конные прогулки
Конные прогулки
Конные прогулки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вадим Ш.
Вадим Ш.
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Вадим Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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