Знакомство с лошадью

Экскурсия начинается со знакомства с лошадью. Необходимо подружиться с ней до начала экскурсии 🧭, для этого можно прикормить её лакомством. Далее идет инструктаж и техника безопасности.

Всю поездку сопровождает экскурсовод, кому трудно дается управление, того сопровождает инструктор за поводья лошади.

Конный маршрут

Маршрут проходит по нижней части Маркхотского хребта в п. Виноградном. Большая часть маршрута проходит вдоль виноградников. Далее по маршруту родник и 15 мин остановка, где можно напиться и умыться горно-родниковой водой.

На обратном пути открываются удивительные панорамные виды на Кабардинскую бухту и открытое Черное море 🌊