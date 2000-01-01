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На винодельню «Мысхако»

Светлана А.
Светлана А. – Гид из Геленджика
Приглашаю любителей гастрономических экскурсий посвятить один день знакомству с одной из лучших виноделен Краснодарского края.

Вы убедитесь, что в России есть продукция, которое может составить конкуренцию лучшим заграничным винам.

Мы посетим винодельню, преимуществом которой является возможность экспериментировать, придумывать новые вкусы и нестандартные ароматы, использовать нетрадиционные сочетания.

Вы оцените качество и вкус вин, которые выпускаются в ограниченном количестве, и поверьте, что попробовать и приобрести вы сможете их только здесь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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На винодельню «Мысхако»
На винодельню «Мысхако»

Что вы увидите

  • Гора Колдун
  • Новороссийск
  • Винодельня «Мысхако»
  • Набережная Новороссийска
Виноделы гордятся качеством и исключительностью выпускаемых ими вин, с любовью выращивают специальные сорта винограда, заботятся о престиже и имидже своей марки.
Экскурсия по винодельне «Мысхако»
Вы совершите экскурсию ⛳ на винодельню «Мысхако» с ее современными винными цехами и историческими подвалами. Получите возможность узнать о богатом историческом наследии этого места и стать участником истории 📖, которая пишется прямо сегодня.
Познакомитесь с искусством потребления вина, благодаря которому возможно максимально насладиться вкусом и ароматом этого напитка. Посещение завода позволит узнать много нового о виноделии и попробовать лучшие вина производства «Мысхако». Исторические места завода, особенности процесса производства, виноградники и подвалы, где выдерживается лучшее вино 🍷 — одно из старейших винодельческих предприятий страны. Более ста лет винодельня радует поклонников изысканных напитков прекрасным вином.
В программе экскурсии
  • исторический экскурс;
  • посещение производственных цехов тихих и игристых вин;
  • посещение исторических подвалов времен Великой Отечественной Войны;
  • дегустация 6 (шести) вин, в том числе игристых и тихих;
  • посетим город 🏙️ воинской славы Новороссийск, познакомимся с его историей, прогуляемся по Набережной Новороссийска.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные напитки и еда
  • Посещение винодельни + экскурсия и дегустация (1000 руб/чел)
  • Трансфер из отеля/в отель (Микроавтобус Honda, автомобиль Toyota)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
На винодельню «Мысхако»
На винодельню «Мысхако»
На винодельню «Мысхако»
На винодельню «Мысхако»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана А.
Светлана А.
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