Виноделы гордятся качеством и исключительностью выпускаемых ими вин, с любовью выращивают специальные сорта винограда, заботятся о престиже и имидже своей марки.

Экскурсия по винодельне «Мысхако»

Вы совершите экскурсию ⛳ на винодельню «Мысхако» с ее современными винными цехами и историческими подвалами. Получите возможность узнать о богатом историческом наследии этого места и стать участником истории 📖, которая пишется прямо сегодня.

Познакомитесь с искусством потребления вина, благодаря которому возможно максимально насладиться вкусом и ароматом этого напитка. Посещение завода позволит узнать много нового о виноделии и попробовать лучшие вина производства «Мысхако». Исторические места завода, особенности процесса производства, виноградники и подвалы, где выдерживается лучшее вино 🍷 — одно из старейших винодельческих предприятий страны. Более ста лет винодельня радует поклонников изысканных напитков прекрасным вином.

В программе экскурсии