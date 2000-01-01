Виноделы гордятся качеством и исключительностью выпускаемых ими вин, с любовью выращивают специальные сорта винограда, заботятся о престиже и имидже своей марки.
Экскурсия по винодельне «Мысхако»
Вы совершите экскурсию ⛳ на винодельню «Мысхако» с ее современными винными цехами и историческими подвалами. Получите возможность узнать о богатом историческом наследии этого места и стать участником истории 📖, которая пишется прямо сегодня.
Познакомитесь с искусством потребления вина, благодаря которому возможно максимально насладиться вкусом и ароматом этого напитка. Посещение завода позволит узнать много нового о виноделии и попробовать лучшие вина производства «Мысхако». Исторические места завода, особенности процесса производства, виноградники и подвалы, где выдерживается лучшее вино 🍷 — одно из старейших винодельческих предприятий страны. Более ста лет винодельня радует поклонников изысканных напитков прекрасным вином.
В программе экскурсии
- исторический экскурс;
- посещение производственных цехов тихих и игристых вин;
- посещение исторических подвалов времен Великой Отечественной Войны;
- дегустация 6 (шести) вин, в том числе игристых и тихих;
- посетим город 🏙️ воинской славы Новороссийск, познакомимся с его историей, прогуляемся по Набережной Новороссийска.