Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку

5
1 отзыв
Светлана А.
Светлана А. – Гид из Геленджика
Дольмены, Гебиусские водопады и вкусный мёд для путешественников, которые хотят зарядиться невероятной энергетикой, увидеть завораживающие пейзажи и отведать самый лучший мёд.
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Экскурсия

8 600 ₽ за экскурсию

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Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку
Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку

Что вы увидите

  • Гебиусские водопады
  • дольмены
  • потомственную пасеку
  • Архипо-Осиповку
Гебиусские водопады: невероятная энергетика и завораживающие пейзажи
Отдых на юге России прекрасен и летом, и в межсезонье. Гебиусские водопады не оставляют равнодушными ни одного паломника, они не случайно завоевали сердца путешественников невероятной энергетикой и завораживающими пейзажами. Убедитесь в этом сами! Путешествие к водопадам это очередное открытие необыкновенных природных мест юга России.
Знакомство с Дольменами
Об этих древним храмах говорят, что это магические центры силы, священные места, где сошлось прошлое, настоящее и будущее, это своеобразные Храмы общения с Творцом. Дольмены до сих пор хранят свою тайну, разгадать которую наверное уже невозможно. С ними связано много легенд и пророчеств. Главное — это то, что эти удивительные архитектурные сооружения наших предков, действительно интересны и заслуживают внимания. Во время путешествия вас ждут интересные рассказы об истории 📖 и достопримечательностях 🏛️ юга России.

Важная информация:

  • Наша экскурсия ⛳ предполагает продолжительную прогулку 👣. Наденьте удобную обувь. Захватите воду;
  • Возьмите головной убор, купальные принадлежности и солнцезащитные очки и фотоаппарат;
  • Продолжительность зависит от темпа движения группы.
+Что входит
  • Транспортное сопровождение (микроавтобус Honda, автомобиль Toyota)
  • Услуги экскурсовода
  • Сопровождение гида на маршруте
  • Дегустация мёда, травяного чая.
Что не входит
  • Экологический сбор — 250 руб/взрослый, 150руб/детский, до 7 лет бесплатно
  • Помещение Дольменного комплекса — 200руб/взр.
Начало
🚩 Мы заберем вас из отеля в Геленджике/Кабардинке
Место завершения
🏁 Доставим вас до отеля
Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку
Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку
Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку
Путешествие к Дольменам, Гебиусским водопадам и на пасеку

Экскурсия проводится Ежедневно в 10:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана А.
Светлана А.
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Светлана А. проводит ещё 3 экскурсии

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