Круизы однодневные – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Иркутске, цены от 2 850 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарках
скидка
5%
21 отзыв
2.5 часа
Водная прогулка
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
Насладиться пейзажами водных артерий Сибири, рассекая волны и слушая местные легенды
Начало: Маршала Жукова
15 авг в 12:00
16 авг в 12:00
29992 850 за всё до 2 чел.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
1 отзыв
13 часов
Водная прогулка
Индивидуальная рыбалка на водохранилище в Иркутске
Индивидуальная рыбалка на Иркутском водохранилище с опытным гидом. Ловля крупной щуки и окуня, включены трансфер, аренда лодки и снасти. Незабываемый опыт
13 авг в 10:30
14 авг в 07:00
27 500 за всё до 2 чел.
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
На катере
На поезде
На микроавтобусе
1 отзыв
8 часов
Водная прогулка
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Начало: У гостиницы Ангара
12 авг в 09:00
21 авг в 09:00
9 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мадумарова
    6 августа 2024
    На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
    Хочу поблагодарить организаторов данной экскурсии🙏 поездка прошла великолепно. Байкал это любовь с первого взгляда, и данная экскурсия поможет в него влюбиться бесповортно🌹
  • Н
    Надежда
    24 июня 2024
    Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
    Интересная рыбалка с Евгением у нас состоялась в июне 2024 года. На целый день мы поехали на Иркутское водохранилище на
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    щуку. Евгений заехал за нами в гостиницу на 100-Крузере, далее мы взяли лодку и отправились за приключениями. Надо сказать, что Евгений перфекционист по чистоте и порядку. Лодка, удочки, снасти, всё было в идеальном состоянии. Мы получили невероятные эмоции, когда поймали маленького щукарёнка, как будто на 10 кг рыбу выловили) Я на щуку рыбачила впервые и она рыба-хитрая, судака мне было легче ловить. Евгений давал советы, что и как делать, так что ловить сможет даже тот, кто спиннинг ни разу не держал, но очень хотел попробовать. Гид прекрасно знает все места, где можно действительно встретить рыбу, поклевок было несколько, но я так и не смогла подсечь большую рыбку) Днём нам Евгений устроил обед-туриста, мы причалили к берегу и передохнули, а после снова продолжили до тех пор, пока сами не устали. Погода нам сопутствовала: светило солнце и на воде был штиль. Я уставшая, но в чудесном настроении вернулась в отель. Огромная благодарность за организацию нашего отдыха.

    Интересная рыбалка с Евгением у нас состоялась в июне 2024 года. На целый день мы поехали

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
  2. Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
  3. На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 850 до 27 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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