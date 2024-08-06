скидка
5%
2.5 часа
Водная прогулка
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
Насладиться пейзажами водных артерий Сибири, рассекая волны и слушая местные легенды
Начало: Маршала Жукова
15 авг в 12:00
16 авг в 12:00
29992 850₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Водная прогулка
Индивидуальная рыбалка на водохранилище в Иркутске
Индивидуальная рыбалка на Иркутском водохранилище с опытным гидом. Ловля крупной щуки и окуня, включены трансфер, аренда лодки и снасти. Незабываемый опыт
13 авг в 10:30
14 авг в 07:00
27 500₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Водная прогулка
На катере по Байкалу: из Иркутска в мини-группе
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Начало: У гостиницы Ангара
12 авг в 09:00
21 авг в 09:00
9 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММадумарова6 августа 2024Хочу поблагодарить организаторов данной экскурсии🙏 поездка прошла великолепно. Байкал это любовь с первого взгляда, и данная экскурсия поможет в него влюбиться бесповортно🌹
- ННадежда24 июня 2024Интересная рыбалка с Евгением у нас состоялась в июне 2024 года. На целый день мы поехали на Иркутское водохранилище на
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Круизы однодневные»
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