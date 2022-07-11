Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до поселка Листвянка.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.
Прогулка по музею.
Возвращение в Листвянку.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Посадка на катер в Листвянке.
Водная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного*.
Высадка на берег, прогулка.
Возвращение в гостиницу.
*экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных и прочих условий.
Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Водным транспортом: примерно 60 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты с 04.07 по 17.07, с 15.08 по 02.10
|59 800
|64 200
|72 800
|праздничные даты с 18.07 по 14.08
|62 000
|66 400
|79 400
|доплата за одноместное размещение, обычные даты с 04.07 по 17.07, с 15.08 по 02.10
|-
|12 000
|18 000
|доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 18.07 по 14.08
|-
|13 500
|22 500
Размещение Хостел:
Размещение эконом:
Размещение стандарт:
Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.
На территории работает туристическое бюро.
В гостинице можно поиграть в бильярд.
Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Турбаза "Набаймар". Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.
Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.
В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.
В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.
Июль и август – одни из самых популярных месяцев для отдыха на Байкале, тепло и солнечно.
В конце августа бывают дожди, как и везде, не угадать заранее.
Сентябрь – очень красочный месяц, мы рекомендуем любителям природы туры на сентябрь, погода, как правило, хорошая, тепло и очень красивый лес (все зелено-желто-красное).
Октябрь – всегда переменчивая погода, это межсезонье, начало октября обычно еще теплое.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.