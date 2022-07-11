Байкальский бриз

Насыщенный экскурсионный тур с посещением главных достопримечательностей Байкала

4.7
3 отзыва
Насыщенный экскурсионный тур с посещением главных достопримечательностей Байкала! Тур подходит для семейного отдыха, для любого возраста и будет интересен каждому, кто мечтает побывать на Священном озере.
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Байкальский бриз
Ближайшие даты:
15
авг
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Программа тура по дням

1 день

Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
4 день

Переезд в Листвянку

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Переезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в Листвянку
5 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Музей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества Тальцы
6 день

Водная прогулка вдоль КБЖД

Посадка на катер в Листвянке.

Водная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного*.

Высадка на берег, прогулка.

Возвращение в гостиницу.

*экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных и прочих условий.

Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Водным транспортом: примерно 60 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Водная прогулка вдоль КБЖДВодная прогулка вдоль КБЖДВодная прогулка вдоль КБЖДВодная прогулка вдоль КБЖД
7 день

Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

Хостел ЭкономСтандарт
обычные даты с 04.07 по 17.07, с 15.08 по 02.1059 80064 20072 800
праздничные даты с 18.07 по 14.0862 00066 40079 400
доплата за одноместное размещение, обычные даты с 04.07 по 17.07, с 15.08 по 02.10-12 00018 000
доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 18.07 по 14.08-13 50022 500

Размещение Хостел:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).
  • Листвянка – Турбаза Обитаемый остров – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства на этаже).
  • Листвянка – Гостиница Арабеска (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника (удобства в номере).
  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Турбаза "Набаймар". Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2, 3: завтрак, обед, ужинДень 4, 5-7: завтракДень 6: завтрак, обед
  • День 1: ужин
  • День 2, 3: завтрак, обед, ужин
  • День 4, 5-7: завтрак
  • День 6: завтрак, обед
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: По ОльхонуДень 4: Ольхон - Иркутск - ЛиствянкаДень 5: Листвянка - Тальцы - ЛиствянкаДень 6: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - ЛиствянкаДень 7: Листвянка - Иркутск.
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: По Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
  • День 5: Листвянка - Тальцы - Листвянка
  • День 6: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
  • День 7: Листвянка - Иркутск.
  • Экскурсионные услуги:День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: Поездка в южную часть острова ОльхонДень 5: Этнографический музей Тальцы.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 5: Этнографический музей Тальцы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.

В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.

Июль и август – одни из самых популярных месяцев для отдыха на Байкале, тепло и солнечно.
В конце августа бывают дожди, как и везде, не угадать заранее.
Сентябрь – очень красочный месяц, мы рекомендуем любителям природы туры на сентябрь, погода, как правило, хорошая, тепло и очень красивый лес (все зелено-желто-красное).
Октябрь – всегда переменчивая погода, это межсезонье, начало октября обычно еще теплое.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Во сколько начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

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