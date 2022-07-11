Турбаза "Набаймар". Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.