Встретиться с верховным шаманом, прокатиться на хивусе и велосипеде по льду и приготовить буузы
Прокатимся на шипованных велосипедах вокруг священной Шаманки на закате, встретим первые лучи на льду, отправимся к острову с буддийской ступой на хивусе и пообщаемся с верховным шаманом Ольхонского района.
Проведём фотосессию на льду в ярких нарядах и с реквизитом — для этого будут подготовительные мастер-классы по позированию. Попаримся в бане, займёмся йогой и зумбой. Приготовим буузы и каждый день будем пробовать блюда с местным колоритом — всё уже включено!
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|77 500 ₽
Описание
Организационные детали
Всё, кроме билетов до Иркутска и обратно в ваш город, включено в стоимость путешествия. Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором. Поможем забронировать билеты, при необходимости.
Обязательно возьмите с собой тёплые зимние вещи и нескользящую утеплённую обувь.
Если у вас есть пищевые особенности, об этом нужно заранее сообщить организатору.
Программа тура по дням
Хаски, закат на льду в Большом Голоустном, катание на коньках и баня с бассейном
Встречаемся в аэропорту и на ж. -д. вокзале Иркутска до 11:00. После заселения в отель и отдыха отправимся в Большое Голоустное.
Заедем в питомник ездовых собак, где пообщаемся с хаски, пофотографируемся и отправимся кататься на упряжках по лесу. Во время катания с нами будет фотограф. Закат встретим на льду, рассматривая многочисленные метановые пузырики. Прокатимся на коньках и отведаем местных блюд на ужин. В 18:00 отправимся обратно в Иркутск, где нас ждёт жаркая баня. Желающие смогут поплавать в бассейне.
Ольхон, на велосипедах вокруг Шаманки, ужин от шеф-повара, мастер-класс и йога
После завтрака выезжаем на остров Ольхон (09:00). Переезд неблизкий, проходит на комфортабельном автобусе. По дороге запланирована остановка в кафе на обед, где отведаем бурятских поз. После ледовой переправы окажемся на знаменитом острове Ольхон, разместимся в аутентичной усадьбе (14:00-15:00).
Отдохнув, отправимся на закате к священной Шаманке, вокруг которой прокатимся на шипованных велосипедах. Сделаем фотографии с ледовыми скульптурами. Далее нас ждёт ужин от талантливого местного шеф-повара. Одно из интересных блюд на столе — домашнее облепиховое мороженое.
Вечером для вас будет проведён мастер-класс по фотопозированию. На завтра запланирована фотосессия на льду — нужно подготовиться!
В 20:00 все желающие смогут посетить занятие по йоге для шеи и позвоночника.
Зумба, мастер-класс, на хивусах по льду к местам силы, фотосессия и йога
Утро встретим весёлой танцевальной зарядкой (08:00), затем позавтракаем и соберёмся на мастер-класс по позированию с развевающейся тканью, юбкой, цветным дымом и другим реквизитом.
Во второй половине дня отправимся на экскурсию на хивусах по льду к местам силы. Посетим остров Огой, увидим ледовые пещеры и буддийскую ступу, послушаем легенды об Ольхоне и проведём фотосессию в ярких нарядах. Всю поездку с нами будет фотограф.
Вечером вновь отведаем блюд с местным колоритом от шеф-повара. Для желающих — занятие по йоге.
Рассвет на льду, кулинарный мастер-класс, файер-шоу и баня
Встанем пораньше, ведь сегодня нас ждёт рассвет на льду Байкала! Завтрак возьмём с собой.
После обеда будет свободное время (13:00-16:00). Вечером соберёмся на мастер-класс по приготовлению бурятских поз из яка, они же буузы. Также, научимся готовить домашнюю моцареллу. И, конечно, продегустируем результат!
В заключительный вечер для вас будут файер-шоу и баня.
Бодрое утро, встреча с шаманом, возвращение в Иркутск и прощальный ужин
Последнее утро нашего путешествия встретим бодро и весело — с танцевальной зарядкой. После завтрака отправляемся обратно в Иркутск.
По дороге запланирована групповая встреча с верховным шаманом Ольхонского района — Валентином Владимировичем Хагдаевым. Соберёмся в юрте, где станем участниками обряда очищения благовониями и музыкой, послушаем рассказ о культуре и традициях, споём народные песни, станцуем и сможем задать свои вопросы шаману.
Пообедав, отправимся далее. Ориентировочное прибытие в город — 19:00. Билеты рекомендуем брать на следующий день. Ведь сегодня вас ещё ждёт прощальный ужин с подарками.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, ж. - д. вокзал / аэропорт, до 11:00Завершение: Иркутск, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.