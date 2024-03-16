На Байкал к местам силы с комфортом — разместимся в 4-звёздочном отеле в Иркутске и в аутентичной усадьбе на Ольхоне. Прокатимся на шипованных велосипедах вокруг священной Шаманки на закате, встретим первые лучи на льду, отправимся к острову с буддийской ступой на хивусе и пообщаемся с верховным шаманом Ольхонского района. Проведём фотосессию на льду в ярких нарядах и с реквизитом — для этого будут подготовительные мастер-классы по позированию. Попаримся в бане, займёмся йогой и зумбой. Приготовим буузы и каждый день будем пробовать блюда с местным колоритом — всё уже включено!

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за всё до 15 чел.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Всё, кроме билетов до Иркутска и обратно в ваш город, включено в стоимость путешествия. Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором. Поможем забронировать билеты, при необходимости.

Обязательно возьмите с собой тёплые зимние вещи и нескользящую утеплённую обувь.

Если у вас есть пищевые особенности, об этом нужно заранее сообщить организатору.