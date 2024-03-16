Энергия Байкала: гастротур с комфортом, фотосессией, мастер-классами и йогой
Индивидуальный тур в Иркутске

Встретиться с верховным шаманом, прокатиться на хивусе и велосипеде по льду и приготовить буузы

На Байкал к местам силы с комфортом — разместимся в 4-звёздочном отеле в Иркутске и в аутентичной усадьбе на Ольхоне.

Прокатимся на шипованных велосипедах вокруг священной Шаманки на закате, встретим первые лучи на льду, отправимся к острову с буддийской ступой на хивусе и пообщаемся с верховным шаманом Ольхонского района.

Проведём фотосессию на льду в ярких нарядах и с реквизитом — для этого будут подготовительные мастер-классы по позированию. Попаримся в бане, займёмся йогой и зумбой. Приготовим буузы и каждый день будем пробовать блюда с местным колоритом — всё уже включено!
Энергия Байкала: гастротур с комфортом, фотосессией, мастер-классами и йогой
Энергия Байкала: гастротур с комфортом, фотосессией, мастер-классами и йогой
Энергия Байкала: гастротур с комфортом, фотосессией, мастер-классами и йогой
Ближайшие даты:
16
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет77 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Всё, кроме билетов до Иркутска и обратно в ваш город, включено в стоимость путешествия. Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором. Поможем забронировать билеты, при необходимости.

Обязательно возьмите с собой тёплые зимние вещи и нескользящую утеплённую обувь.

Если у вас есть пищевые особенности, об этом нужно заранее сообщить организатору.

Программа тура по дням

1 день

Хаски, закат на льду в Большом Голоустном, катание на коньках и баня с бассейном

Встречаемся в аэропорту и на ж. -д. вокзале Иркутска до 11:00. После заселения в отель и отдыха отправимся в Большое Голоустное.

Заедем в питомник ездовых собак, где пообщаемся с хаски, пофотографируемся и отправимся кататься на упряжках по лесу. Во время катания с нами будет фотограф. Закат встретим на льду, рассматривая многочисленные метановые пузырики. Прокатимся на коньках и отведаем местных блюд на ужин. В 18:00 отправимся обратно в Иркутск, где нас ждёт жаркая баня. Желающие смогут поплавать в бассейне.

Хаски, закат на льду в Большом Голоустном, катание на коньках и баня с бассейномХаски, закат на льду в Большом Голоустном, катание на коньках и баня с бассейномХаски, закат на льду в Большом Голоустном, катание на коньках и баня с бассейномХаски, закат на льду в Большом Голоустном, катание на коньках и баня с бассейномХаски, закат на льду в Большом Голоустном, катание на коньках и баня с бассейномХаски, закат на льду в Большом Голоустном, катание на коньках и баня с бассейном
2 день

Ольхон, на велосипедах вокруг Шаманки, ужин от шеф-повара, мастер-класс и йога

После завтрака выезжаем на остров Ольхон (09:00). Переезд неблизкий, проходит на комфортабельном автобусе. По дороге запланирована остановка в кафе на обед, где отведаем бурятских поз. После ледовой переправы окажемся на знаменитом острове Ольхон, разместимся в аутентичной усадьбе (14:00-15:00).

Отдохнув, отправимся на закате к священной Шаманке, вокруг которой прокатимся на шипованных велосипедах. Сделаем фотографии с ледовыми скульптурами. Далее нас ждёт ужин от талантливого местного шеф-повара. Одно из интересных блюд на столе — домашнее облепиховое мороженое.

Вечером для вас будет проведён мастер-класс по фотопозированию. На завтра запланирована фотосессия на льду — нужно подготовиться!

В 20:00 все желающие смогут посетить занятие по йоге для шеи и позвоночника.

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3 день

Зумба, мастер-класс, на хивусах по льду к местам силы, фотосессия и йога

Утро встретим весёлой танцевальной зарядкой (08:00), затем позавтракаем и соберёмся на мастер-класс по позированию с развевающейся тканью, юбкой, цветным дымом и другим реквизитом.

Во второй половине дня отправимся на экскурсию на хивусах по льду к местам силы. Посетим остров Огой, увидим ледовые пещеры и буддийскую ступу, послушаем легенды об Ольхоне и проведём фотосессию в ярких нарядах. Всю поездку с нами будет фотограф.

Вечером вновь отведаем блюд с местным колоритом от шеф-повара. Для желающих — занятие по йоге.

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4 день

Рассвет на льду, кулинарный мастер-класс, файер-шоу и баня

Встанем пораньше, ведь сегодня нас ждёт рассвет на льду Байкала! Завтрак возьмём с собой.

После обеда будет свободное время (13:00-16:00). Вечером соберёмся на мастер-класс по приготовлению бурятских поз из яка, они же буузы. Также, научимся готовить домашнюю моцареллу. И, конечно, продегустируем результат!

В заключительный вечер для вас будут файер-шоу и баня.

Рассвет на льду, кулинарный мастер-класс, файер-шоу и баняРассвет на льду, кулинарный мастер-класс, файер-шоу и баняРассвет на льду, кулинарный мастер-класс, файер-шоу и баняРассвет на льду, кулинарный мастер-класс, файер-шоу и баняРассвет на льду, кулинарный мастер-класс, файер-шоу и баня
5 день

Бодрое утро, встреча с шаманом, возвращение в Иркутск и прощальный ужин

Последнее утро нашего путешествия встретим бодро и весело — с танцевальной зарядкой. После завтрака отправляемся обратно в Иркутск.

По дороге запланирована групповая встреча с верховным шаманом Ольхонского района — Валентином Владимировичем Хагдаевым. Соберёмся в юрте, где станем участниками обряда очищения благовониями и музыкой, послушаем рассказ о культуре и традициях, споём народные песни, станцуем и сможем задать свои вопросы шаману.

Пообедав, отправимся далее. Ориентировочное прибытие в город — 19:00. Билеты рекомендуем брать на следующий день. Ведь сегодня вас ещё ждёт прощальный ужин с подарками.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ж. - д. вокзал / аэропорт, до 11:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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