Прокатиться на собачьей упряжке, попробовать сугудай и познакомиться с шаманом
Прокатимся на собачьей упряжке мимо сибирских лесов, попробуем рыбку, буузы и другие блюда национальной кухни. Постараемся прочувствовать энергию священных мест — мыса Хобой, ступы Просветления и скалы Шаманка.
Найдём пузыри, прокатимся на коньках и пообедаем прямо на льду! Желающие смогут встретиться лично с шаманом.
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Описание
Организационные детали
Байкал зимой прохладен, поэтому лучше собрать вещи по списку рекомендуемой одежды, который будет отправлен всем забронировавшим тур.
Обратите внимание, что трансферы по Байкалу бывают продолжительными, поэтому лучше заранее подготовиться, взяв все необходимые вещи и перекусы, зарядить устройства. Обеды в пути предусмотрены.
Программа тура по дням
Собачьи упряжки, метановые пузыри, бурятская кухня, предания и дацан
Утром встретим вас в аэропорту Иркутска.
Отправляемся в Большое Голоустное, дорога до которого проходит по живописному Голоустненскому тракту. Остановимся в Малом Голоустном, чтобы познакомиться с пушистыми четвероногими друзьями, а затем на себе прочувствовать их силу — прокатимся на собачьей упряжке мимо сибирских лесов. После согреемся чаем и совсем скоро будем любоваться метановыми пузырями, которыми богат лёд у Большого Голоустного. Вы узнаете, как они образуются, и сделаете множество эффектных фотографий. Желающие уже сегодня смогут опробовать лёд Байкала в качестве бесконечного катка. Рекомендуем брать свои коньки.
На обед отправимся в гастропутешествие — отведаем бурятских бууз, похожих на юрты, сибирских салатов и другие блюда. Продолжим любоваться Байкалом со смотровой площадки на вершине местного храма, найдём торосы и доедем до Сухого озера, где находятся мужской и женский камни. Гид поведует о преданиях и бурятских традициях. На пути в Иркутск остановимся у буддийского дацана.
Ночь в Иркутске.
Шаманизм, бурятские деликатесы, Тажеранские степи, Ольхон и Шаманка
Сегодня посетим столицу Усть-Ордынского автономного округа, где находится краеведческий музей с уникальной экспозицией, посвящённой
истории и традициям местных жителей. Вы узнаете об освоении Прибайкалья, основе мировоззрения шаманизма, системе тотемных животных, родовых обычаях и посетите местный дацан, где регулярно ведут приёмы ламы-астрологи.
На обед попробуем байкальский деликатес сугудай — свежая рыба с луком. Также, сможем отведать жирненький суп бухлер, приготавливаемый всего из 2-3 ингредиентов по бурятским традициям. После гастрономического наслаждения узнаем, как задабривают здесь духов, насладимся пейзажами Тажеранских степей и к вечеру приедем в посёлок Хужир, что на острове Ольхон. Для этого пройдём ледовую переправу.
Заселимся в гостиницу, отдохнём и прогуляемся на мыс Бурхан, на котором встретим закат с видом на священную скалу Шаманка.
Север острова
Сегодня мы отправимся на север Острова — к мысу Хобой. С него увидим самую широкую часть Байкала, попробуем прочувствовать сильную энергетику, разглядим женский профиль в очертаниях скалы. Будем делать остановки и у других мысов, много гулять, слушать легенды и устраивать фотосессии в гротах и пещерах. Пообедаем прямо на льду Байкала горячим супчиком! Желающие смогут покататься на коньках.
Вечером вернёмся в Хужир.
Огой и юг острова
А сегодня отправимся на юг острова, чтобы увидеть ещё больше пузырьков, накататься на коньках и посетить священное буддийское место. Сфотографируемся с мысом острова Огой, который напоминает дракона. Поднимемся к ступе Просветления, хранящей реликвии и бронзовую статуэтку матери всех Будд. Так же, как и вчера, на маршруте запланирован горячий обед.
Вечером вернёмся в Хужир.
Встреча с шаманом и возвращение в Иркутск
После завтрака нам пора возвращаться в Иркутск. Дорога с остановками займёт около 5 часов.
Кульминацией путешествия для желающих станет встреча с шаманом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, до 09:00 (точное время организатор сообщит после бронирования)Завершение: Иркутск, после 20:00 (билеты лучше покупать с отъездом / вылетом на следующий день)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.