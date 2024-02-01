Утром встретим вас в аэропорту Иркутска.

Отправляемся в Большое Голоустное, дорога до которого проходит по живописному Голоустненскому тракту. Остановимся в Малом Голоустном, чтобы познакомиться с пушистыми четвероногими друзьями, а затем на себе прочувствовать их силу — прокатимся на собачьей упряжке мимо сибирских лесов. После согреемся чаем и совсем скоро будем любоваться метановыми пузырями, которыми богат лёд у Большого Голоустного. Вы узнаете, как они образуются, и сделаете множество эффектных фотографий. Желающие уже сегодня смогут опробовать лёд Байкала в качестве бесконечного катка. Рекомендуем брать свои коньки.

На обед отправимся в гастропутешествие — отведаем бурятских бууз, похожих на юрты, сибирских салатов и другие блюда. Продолжим любоваться Байкалом со смотровой площадки на вершине местного храма, найдём торосы и доедем до Сухого озера, где находятся мужской и женский камни. Гид поведует о преданиях и бурятских традициях. На пути в Иркутск остановимся у буддийского дацана.

Ночь в Иркутске.