Из Иркутска к шаманам в Бурятию

Найти Ухо Байкала и познакомиться с шаманами

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Ответы на вопросы
Это путешествие познакомит вас с очень необычным регионом России — Бурятией. Здесь находится самая большая голова Ленина в мире, а ещё это центр буддизма.

Вы увидите знаменитый Иволгинский дацан, погуляете по набережной Байкальска и сможете прошептать заветное желание в Ухо Байкала — говорят, сбывается.

А ещё будет возможность встретиться с шаманами, провести обряды и попробовать традиционную бурятскую кухню.
Из Иркутска к шаманам в Бурятию
Из Иркутска к шаманам в Бурятию
Из Иркутска к шаманам в Бурятию
Из Иркутска к шаманам в Бурятию
Из Иркутска к шаманам в Бурятию
Из Иркутска к шаманам в Бурятию
Из Иркутска к шаманам в Бурятию
Ближайшие даты:
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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