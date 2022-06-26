Найти Ухо Байкала и познакомиться с шаманами
Это путешествие познакомит вас с очень необычным регионом России — Бурятией. Здесь находится самая большая голова Ленина в мире, а ещё это центр буддизма.
Вы увидите знаменитый Иволгинский дацан, погуляете по набережной Байкальска и сможете прошептать заветное желание в Ухо Байкала — говорят, сбывается.
А ещё будет возможность встретиться с шаманами, провести обряды и попробовать традиционную бурятскую кухню.
Вы увидите знаменитый Иволгинский дацан, погуляете по набережной Байкальска и сможете прошептать заветное желание в Ухо Байкала — говорят, сбывается.
А ещё будет возможность встретиться с шаманами, провести обряды и попробовать традиционную бурятскую кухню.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
31
мая
мая
7
июн
июн
14
июн
июн
21
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 8:00Завершение: Иркутск, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталина — ваш гид в Иркутске
Привет, путешественник! Давай знакомиться. Я Виталина — гид по Иркутску, Байкалу, Бурятии. Внесена в единый федеральный реестр гидов. С удовольствием проведу для вас одну из моих экскурсий и расскажу историю нашего края и местные легенды. Вы узнаете много интересных фактов о шаманизме, культуре и традициях бурятского народа, а также узнаете, как правильно "бурханить" на Байкале. Добро пожаловать!
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