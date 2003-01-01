Анна проводит ещё 1 экскурсию

Сквозь тайгу на снегоходе К камню Черского можно добраться пешком или на кресельном подъемнике, но мы выберем самый захватывающий способ и покорим вершину на снегоходах! Во время путешествия, которое стартует в поселке Листвянка, вы испытаете всю мощь снегоходов на снежных виражах, подъемах и списках. И конечно, успеете полюбоваться сказочными видами тайги: наш маршрут будет пролегать среди величественных елей и сосен Сибири.
Камень Черского: Байкал с открытки Недалеко от вершины мы оставим снегоходы и совершим небольшой пеший подъем к главной цели нашего приключения — камню Черского, с которого открывается потрясающий вид на Байкал! С высоты 728 метров вы полюбуетесь истоком Ангары, портом Байкал, увидите легендарный Шаман-камнем и величественные горы ⛰️ Саяны.
Организационные детали
На всем маршруте вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды. Сопровождение гида не предусмотрено.
Мы полностью экипируем всех участников: выдаем шлемы, балаклавы, перчатки, штаны и куртки
На снегоходе могут сидеть один или два человека, стоимость от этого не меняется
В стоимость входит аренда снегохода, сопровождение инструктора, экипировка, сбор за въезд в национальный парк 🌳
Безопасность Управляющий снегоходом должен быть старше 18 лет. Ребенок может ехать вторым пассажиром (под ответственность родителей) или между двумя взрослыми.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Листвянка
Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша компания работает в туризме на Байкале с 2003 года. У нас большой опыт в организации летних и зимних экскурсий по озеру Байкал — мы хотим, чтобы вы отлично провели время и сохранили теплые воспоминания о поездке. С каждым годом интерес к Прибайкалью только растет, точно так же растет и обновляется наш парк снегоходов, СВП (хивусов) и быстроходных катеров — чтобы вы путешествовали быстро и с комфортом. Будем рады показать вам красоты нашего региона!