Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Сквозь тайгу на снегоходе

К камню Черского можно добраться пешком или на кресельном подъемнике, но мы выберем самый захватывающий способ и покорим вершину на снегоходах! Во время путешествия, которое стартует в поселке Листвянка, вы испытаете всю мощь снегоходов на снежных виражах, подъемах и списках. И конечно, успеете полюбоваться сказочными видами тайги: наш маршрут будет пролегать среди величественных елей и сосен Сибири.

Камень Черского: Байкал с открытки

Недалеко от вершины мы оставим снегоходы и совершим небольшой пеший подъем к главной цели нашего приключения — камню Черского, с которого открывается потрясающий вид на Байкал! С высоты 728 метров вы полюбуетесь истоком Ангары, портом Байкал, увидите легендарный Шаман-камнем и величественные горы ⛰️ Саяны.

Организационные детали

На всем маршруте вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды. Сопровождение гида не предусмотрено.

Мы полностью экипируем всех участников: выдаем шлемы, балаклавы, перчатки, штаны и куртки

На снегоходе могут сидеть один или два человека, стоимость от этого не меняется

В стоимость входит аренда снегохода, сопровождение инструктора, экипировка, сбор за въезд в национальный парк 🌳

Безопасность

Управляющий снегоходом должен быть старше 18 лет. Ребенок может ехать вторым пассажиром (под ответственность родителей) или между двумя взрослыми.