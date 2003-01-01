Анна проводит ещё 1 экскурсию

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На снегоходе к камню Черского

Промчаться по заснеженной тайге и полюбоваться Байкалом с потрясающей панорамной точки

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Иркутска
Снежная Сибирь, захватывающие виражи и головокружительные виды Байкала — вот главные составляющие нашего приключения.

Мы снабдим вас необходимой экипировкой, поможем освоиться на снегоходе и проложим маршрут сквозь таежный лес 🌳.

А после проведем вас к камню Черского — одному из самых живописных уголков в окрестностях Листвянки!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 8 100 ₽ за человека

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На снегоходе к камню Черского
На снегоходе к камню Черского

Что вас ожидает

Сквозь тайгу на снегоходе
К камню Черского можно добраться пешком или на кресельном подъемнике, но мы выберем самый захватывающий способ и покорим вершину на снегоходах! Во время путешествия, которое стартует в поселке Листвянка, вы испытаете всю мощь снегоходов на снежных виражах, подъемах и списках. И конечно, успеете полюбоваться сказочными видами тайги: наш маршрут будет пролегать среди величественных елей и сосен Сибири.

Камень Черского: Байкал с открытки
Недалеко от вершины мы оставим снегоходы и совершим небольшой пеший подъем к главной цели нашего приключения — камню Черского, с которого открывается потрясающий вид на Байкал! С высоты 728 метров вы полюбуетесь истоком Ангары, портом Байкал, увидите легендарный Шаман-камнем и величественные горы ⛰️ Саяны.

Организационные детали

  • На всем маршруте вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды. Сопровождение гида не предусмотрено.
  • Мы полностью экипируем всех участников: выдаем шлемы, балаклавы, перчатки, штаны и куртки
  • На снегоходе могут сидеть один или два человека, стоимость от этого не меняется
  • В стоимость входит аренда снегохода, сопровождение инструктора, экипировка, сбор за въезд в национальный парк 🌳

Безопасность
Управляющий снегоходом должен быть старше 18 лет. Ребенок может ехать вторым пассажиром (под ответственность родителей) или между двумя взрослыми.

Начало и место завершения
🚩 в поселке Листвянка
На снегоходе к камню Черского
На снегоходе к камню Черского
На снегоходе к камню Черского

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Наша компания работает в туризме на Байкале с 2003 года. У нас большой опыт в организации летних и зимних экскурсий по озеру Байкал — мы хотим, чтобы вы отлично провели время и сохранили теплые воспоминания о поездке. С каждым годом интерес к Прибайкалью только растет, точно так же растет и обновляется наш парк снегоходов, СВП (хивусов) и быстроходных катеров — чтобы вы путешествовали быстро и с комфортом. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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