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Гуляем по Кисловодску всей семьей

Ольга И.
Ольга И. – Гид из Кисловодска
Гуляем по Кисловодску всей семьей
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей

Что вы увидите

  • Кисловодскую крепость
  • памятники археологии и этнографии
  • Свято-Никольский собор
  • памятник "Журавли"
  • "Белую виллу" Н. Ярошенко
  • беседку "Стеклянная струя" и Семиградусный источник
  • мост "Дамский каприз"
  • Цветочный календарь
  • памятник А. С. Пушкину
  • Читальню 19в.
  • детский парк "Лукоморье".
Увлекательная пешеходная экскурсия ⛳ по городу, на которой будет интересно всем. Удивляйтесь, играйте, открывайте историю 📖 вместе с детьми! Экскурсия начнется возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе Кисловодской крепости, а закончится в уникальном Кисловодском национальном парке 🌳. История города- курорта, местные легенды и обычаи, необычные факты и локации для фотографий.

Во время экскурсии 🧭 дети:

  • узнают, как и для чего строилась крепость, пересчитают бойницы и убедятся, что они разные;
  • -увидят каменную ванну для принятия лечебных нарзанных ванн начала 19в. ;
  • узнают почти детективную историю рождения кефира в России;
  • пройдут по площади, с которой кисловодчане отправлялись на фронт;
  • заглянут в настоящий шалаш;
  • -потрогают воду в “Семиградусном источнике”, температура в котором постоянна круглый год;
  • -перейдут по изящному мостику бурную горную речку к каменному гроту;
  • покормят птиц и, если повезет. белок в Курортном парке;
  • -поиграют на детской площадке “Лукоморье”.

Взрослые:

  • -узнают о первопоселенцах Кисловодска, прогуляются по первым улицам города;
  • -увидят и узнают историю самого первого храма Кисловодска, выросшего от солдатской палатки до кафедрального собора;
  • -погуляют по “Белой вилле” известного художника Н. А. Ярошенко;
  • -пройдут по аллеям уникального Кисловодского национального парка, создание которого началось в 1823г. ;
  • -услышат легенды о символе КМВ – орле, истории названия мостика “Дамский каприз” и почему беседка в парке называется “Стеклянная струя”;
  • -всей семьей сфотографируемся возле цветочного календаря – традиционной локации для фотосессий уже почти 100лет.
  • После экскурсии зайдем пообедать или поужинать, попробуем блюда кавказской кухни 🥧, которые любили еще в 19в. представители “водопьющего общества”.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Мемориальный музей - усадьбу художника Н. А. Ярошенко (30руб. )
Начало
🚩 Историко-краеведческий музей "Крепость", пр. Мира, 11
Место завершения
🏁 Курортный парк
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга И.
Ольга И.
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