Увлекательная пешеходная экскурсия ⛳ по городу, на которой будет интересно всем. Удивляйтесь, играйте, открывайте историю 📖 вместе с детьми! Экскурсия начнется возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе Кисловодской крепости, а закончится в уникальном Кисловодском национальном парке 🌳. История города- курорта, местные легенды и обычаи, необычные факты и локации для фотографий.

Во время экскурсии 🧭 дети:

узнают, как и для чего строилась крепость, пересчитают бойницы и убедятся, что они разные;

-увидят каменную ванну для принятия лечебных нарзанных ванн начала 19в. ;

узнают почти детективную историю рождения кефира в России;

пройдут по площади, с которой кисловодчане отправлялись на фронт;

заглянут в настоящий шалаш;

-потрогают воду в “Семиградусном источнике”, температура в котором постоянна круглый год;

-перейдут по изящному мостику бурную горную речку к каменному гроту;

покормят птиц и, если повезет. белок в Курортном парке;

-поиграют на детской площадке “Лукоморье”.

Взрослые: