беседку "Стеклянная струя" и Семиградусный источник
мост "Дамский каприз"
Цветочный календарь
памятник А. С. Пушкину
Читальню 19в.
детский парк "Лукоморье".
Увлекательная пешеходная экскурсия ⛳ по городу, на которой будет интересно всем. Удивляйтесь, играйте, открывайте историю 📖 вместе с детьми! Экскурсия начнется возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе Кисловодской крепости, а закончится в уникальном Кисловодском национальном парке 🌳. История города- курорта, местные легенды и обычаи, необычные факты и локации для фотографий.
Во время экскурсии 🧭 дети:
узнают, как и для чего строилась крепость, пересчитают бойницы и убедятся, что они разные;
-увидят каменную ванну для принятия лечебных нарзанных ванн начала 19в. ;
узнают почти детективную историю рождения кефира в России;
пройдут по площади, с которой кисловодчане отправлялись на фронт;
заглянут в настоящий шалаш;
-потрогают воду в “Семиградусном источнике”, температура в котором постоянна круглый год;
-перейдут по изящному мостику бурную горную речку к каменному гроту;
покормят птиц и, если повезет. белок в Курортном парке;
-поиграют на детской площадке “Лукоморье”.
Взрослые:
-узнают о первопоселенцах Кисловодска, прогуляются по первым улицам города;
-увидят и узнают историю самого первого храма Кисловодска, выросшего от солдатской палатки до кафедрального собора;
-погуляют по “Белой вилле” известного художника Н. А. Ярошенко;
-пройдут по аллеям уникального Кисловодского национального парка, создание которого началось в 1823г. ;
-услышат легенды о символе КМВ – орле, истории названия мостика “Дамский каприз” и почему беседка в парке называется “Стеклянная струя”;
-всей семьей сфотографируемся возле цветочного календаря – традиционной локации для фотосессий уже почти 100лет.
После экскурсии зайдем пообедать или поужинать, попробуем блюда кавказской кухни 🥧, которые любили еще в 19в. представители “водопьющего общества”.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Билеты в Мемориальный музей - усадьбу художника Н. А. Ярошенко (30руб. )
Начало
🚩 Историко-краеведческий музей "Крепость", пр. Мира, 11
Место завершения
🏁 Курортный парк
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.