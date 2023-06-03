Замедлиться, побыть наедине с природой и погрузиться в прошлое на иммерсивной прогулке в мини-группе
Я подготовила для вас прогулку по Кисловодскому парку, благодаря которой вы вспомните, что такое настоящий отдых. Пышная южная природа — не единственное, ради чего здесь стоит побывать. Записанные рассказы пронесут вас сквозь эпохи, познакомят с историей парка и его героями.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Курортные смыслы
Давайте вспомним, для чего приезжают на курорт. Само слово таит в себе ответ: курорт — это природное место, пригодное для лечебных целей (с немецкого). А знаете ли вы, что такое терренкур? С того же немецкого это слово переводится как лечение местностью.
К чему я всё это?
Необязательно жить в санатории и ходить на процедуры, чтобы с пользой для тела и ума провести время на курорте. Если вы большую часть жизни проводите в шумном и быстром городе, то важно уметь восстанавливать свой ресурс, перезагружаться. В этом вам помогут лесные ванны, легикур (дозированное пребывание на свежем воздухе) и музыкотерапия, которые будут на нашей прогулке.
Не просто экскурсия
Вы получаете персональные наушники — и парк рассказывает вам свою историю. Вы оказываетесь в разных эпохах, сменяя «декорации» и встречая известных героев по ходу движения. Вы слышите, чувствуете, переживаете… Наедине. Только парк и вы. Формат позволяет изучать место с долей автономии, не кучкуясь вокруг гида, чтобы что-то услышать. Поэтому это так не похоже на классические экскурсии.
Наш маршрут
Начинается прогулка на проспекте Ленина. Затем мы проследуем по променаду к памятнику известной балерине Матильде Кшесинской. А оттуда — по терренкуру в Кисловодский национальный парк: к Серым камням, Чайному домику на вершине Сосновой горки, Царской площадке, Зеркальному пруду, Нарзанной галерее и Октябрьским ваннам.
Организационные детали
- Программа подходит для взрослых и детей от 16 лет
- В случае сильного дождя прогулка будет отменена не позднее, чем за 1,5 часа до начала, а заказ можно будет перенести на другую удобную дату
Как проходит прогулка
- Каждый участник получит специальные радионаушники, а также одноразовые чехлы для них
- Вас будет сопровождать куратор группы (я или мой муж), который выдаст наушники, будет следовать впереди по маршруту, чтобы вы не потерялись, и ответит на вопросы в конце прогулки
- Вы сделаете примерно 8000 шагов за 100 минут, но угол наклона терренкура небольшой
- Остановки возле магазинов и туалетов не предусмотрены
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.