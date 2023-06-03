Надеваем наушники, абстрагируемся от суеты, приходим в гармонию с собой и миром вокруг. Я подготовила для вас прогулку по Кисловодскому парку, благодаря которой вы вспомните, что такое настоящий отдых. Пышная южная природа — не единственное, ради чего здесь стоит побывать. Записанные рассказы пронесут вас сквозь эпохи, познакомят с историей парка и его героями.

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Описание

Что вас ожидает

Курортные смыслы

Давайте вспомним, для чего приезжают на курорт. Само слово таит в себе ответ: курорт — это природное место, пригодное для лечебных целей (с немецкого). А знаете ли вы, что такое терренкур? С того же немецкого это слово переводится как лечение местностью.

К чему я всё это?

Необязательно жить в санатории и ходить на процедуры, чтобы с пользой для тела и ума провести время на курорте. Если вы большую часть жизни проводите в шумном и быстром городе, то важно уметь восстанавливать свой ресурс, перезагружаться. В этом вам помогут лесные ванны, легикур (дозированное пребывание на свежем воздухе) и музыкотерапия, которые будут на нашей прогулке.

Не просто экскурсия

Вы получаете персональные наушники — и парк рассказывает вам свою историю. Вы оказываетесь в разных эпохах, сменяя «декорации» и встречая известных героев по ходу движения. Вы слышите, чувствуете, переживаете… Наедине. Только парк и вы. Формат позволяет изучать место с долей автономии, не кучкуясь вокруг гида, чтобы что-то услышать. Поэтому это так не похоже на классические экскурсии.

Наш маршрут

Начинается прогулка на проспекте Ленина. Затем мы проследуем по променаду к памятнику известной балерине Матильде Кшесинской. А оттуда — по терренкуру в Кисловодский национальный парк: к Серым камням, Чайному домику на вершине Сосновой горки, Царской площадке, Зеркальному пруду, Нарзанной галерее и Октябрьским ваннам.

Организационные детали

Программа подходит для взрослых и детей от 16 лет

В случае сильного дождя прогулка будет отменена не позднее, чем за 1,5 часа до начала, а заказ можно будет перенести на другую удобную дату

Как проходит прогулка