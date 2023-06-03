Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке

Замедлиться, побыть наедине с природой и погрузиться в прошлое на иммерсивной прогулке в мини-группе

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Надеваем наушники, абстрагируемся от суеты, приходим в гармонию с собой и миром вокруг.

Я подготовила для вас прогулку по Кисловодскому парку, благодаря которой вы вспомните, что такое настоящий отдых. Пышная южная природа — не единственное, ради чего здесь стоит побывать. Записанные рассказы пронесут вас сквозь эпохи, познакомят с историей парка и его героями.
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
Искусство отдыхать: лесные ванны в Кисловодском парке
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Курортные смыслы

Давайте вспомним, для чего приезжают на курорт. Само слово таит в себе ответ: курорт — это природное место, пригодное для лечебных целей (с немецкого). А знаете ли вы, что такое терренкур? С того же немецкого это слово переводится как лечение местностью.

К чему я всё это?

Необязательно жить в санатории и ходить на процедуры, чтобы с пользой для тела и ума провести время на курорте. Если вы большую часть жизни проводите в шумном и быстром городе, то важно уметь восстанавливать свой ресурс, перезагружаться. В этом вам помогут лесные ванны, легикур (дозированное пребывание на свежем воздухе) и музыкотерапия, которые будут на нашей прогулке.

Не просто экскурсия

Вы получаете персональные наушники — и парк рассказывает вам свою историю. Вы оказываетесь в разных эпохах, сменяя «декорации» и встречая известных героев по ходу движения. Вы слышите, чувствуете, переживаете… Наедине. Только парк и вы. Формат позволяет изучать место с долей автономии, не кучкуясь вокруг гида, чтобы что-то услышать. Поэтому это так не похоже на классические экскурсии.

Наш маршрут

Начинается прогулка на проспекте Ленина. Затем мы проследуем по променаду к памятнику известной балерине Матильде Кшесинской. А оттуда — по терренкуру в Кисловодский национальный парк: к Серым камням, Чайному домику на вершине Сосновой горки, Царской площадке, Зеркальному пруду, Нарзанной галерее и Октябрьским ваннам.

Организационные детали

  • Программа подходит для взрослых и детей от 16 лет
  • В случае сильного дождя прогулка будет отменена не позднее, чем за 1,5 часа до начала, а заказ можно будет перенести на другую удобную дату

Как проходит прогулка

  • Каждый участник получит специальные радионаушники, а также одноразовые чехлы для них
  • Вас будет сопровождать куратор группы (я или мой муж), который выдаст наушники, будет следовать впереди по маршруту, чтобы вы не потерялись, и ответит на вопросы в конце прогулки
  • Вы сделаете примерно 8000 шагов за 100 минут, но угол наклона терренкура небольшой
  • Остановки возле магазинов и туалетов не предусмотрены

в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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