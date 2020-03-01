Необычные маршруты по Коломне

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Услышать историю крепости, разгадать загадки фрейлины и отыскать сокровища Марины Мнишек

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Приглашаю вас на экскурсию-квест в компании фрейлины Марины Мнишек и её помощников! Ребята познакомятся с легендами и тайнами Коломенского кремля, узнают историю польской авантюристки Смутного времени.

А пройдя все этапы квеста и выполнив задания, отыщут клад и по-братски разделят добычу с соратниками.
450 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча возле Коломенского кремля
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Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю

Что вас ожидает

Экскурсия по кремлю
Первая часть экскурсии — это знакомство с крепостью. Я расскажу о её строительстве и необычной конструкции, о том, каким кремль был раньше и как 7 раз «восставал из пепла». На Соборной площади поговорим о Дмитрии Донском и о том, как Коломна стала духовным центром. Ребята обойдут все улочки, осмотрят будку городового. Побывают на территории Брусенского монастыря и узнают, как он появился. У Маринкиной башни услышат почти мистическую историю жены Лжедмитрия, а затем отправятся на поиски её клада.

Вперед за сокровищами
Во второй части к нам присоединятся мои помощники — жители посада. Разделившись на две команды и получив в помощь карту, дети приступят к выполнению заданий. Им предстоит расшифровать таинственные символы, отмерить шаги в разные стороны света, вспомнить услышанное на экскурсии и обойти все локации квеста. Долгое путешествие по кремлю закончится дележкой клада в соответствии с «кодексом чести», принятым среди искателей сокровищ, — и фотосессией с героями истории!

Кому подойдет экскурсия

Детям старшего дошкольного возраста, ученикам начальной школы и 5 класса

Организационные детали

  • ВАЖНО: Так как квест представляет соревнование двух команд, в группе должно быть не меньше 2-х юных путешественников. Если вы бронируете экскурсию только для одного ребенка, пожалуйста, уточните, есть ли еще желающие на выбранную дату.
  • Клад входит в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предвидится
  • Также возможно проведение экскурсии для школьных групп до 40 человек
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле Коломенского кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Екатерина
Екатерина
Исторические квесты — это новый подход к знакомству с историей города маленьких слушателей и гостей постарше. Поскольку Коломну довольно часто посещают детские группы, я разработала исторические квесты для детей (а также для взрослых): с реквизитом и участием актеров в исторических костюмах, чтобы вы могли погрузиться в события прошлого. Такой формат пробуждает интерес, тренирует интеллект и приносит яркие эмоции. Я и мои коллеги-актеры будем рады видеть вас на квестах и экскурсиях!
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