Необычные маршруты по Коломне

Что вас ожидает

Экскурсия по кремлю

Первая часть экскурсии — это знакомство с крепостью. Я расскажу о её строительстве и необычной конструкции, о том, каким кремль был раньше и как 7 раз «восставал из пепла». На Соборной площади поговорим о Дмитрии Донском и о том, как Коломна стала духовным центром. Ребята обойдут все улочки, осмотрят будку городового. Побывают на территории Брусенского монастыря и узнают, как он появился. У Маринкиной башни услышат почти мистическую историю жены Лжедмитрия, а затем отправятся на поиски её клада.

Вперед за сокровищами

Во второй части к нам присоединятся мои помощники — жители посада. Разделившись на две команды и получив в помощь карту, дети приступят к выполнению заданий. Им предстоит расшифровать таинственные символы, отмерить шаги в разные стороны света, вспомнить услышанное на экскурсии и обойти все локации квеста. Долгое путешествие по кремлю закончится дележкой клада в соответствии с «кодексом чести», принятым среди искателей сокровищ, — и фотосессией с героями истории!

Кому подойдет экскурсия

Детям старшего дошкольного возраста, ученикам начальной школы и 5 класса