А вы знали, что Коломна не только богата историей 📖 и множеством маленьких, колоритных музеев, но и очень фотогеничный город 🏙️, особенно когда в кадре Ваши счастливые улыбки. Мы предлагаем новый формат экскурсии 🧭, позволяющий объединить знакомство с городом и фотосессию 📷 в самых красивых 🤩 уголках исторической Коломны.
Вас ждет пешая экскурсия ⛳ – прогулка 👣 по территории главной достопримечательности 🏛️ – Коломенского кремля, а также возможность побродить по узеньким улочкам и переулкам Коломенского посада и услышать самые невероятные, веселые и захватывающие истории о жизни посадских жителей разных времен.
Что входит
работу первоклассного гида и фотографа в течении 1. 5- 2ч.
подборку красивых и разнообразных локаций, проверенные точки съемки
качественные фотографии, где Вы себе понравитесь
Готовность 5! Дней
количество хороших кадров не менее 80
прекрасные воспоминания о Коломне на всю жизнь!
Начало
🚩 Коломенский кремль, ул. Лажечникова 1
Место завершения
🏁 ул.Зайцева 14
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.