А вы знали, что Коломна не только богата историей 📖 и множеством маленьких, колоритных музеев, но и очень фотогеничный город 🏙️, особенно когда в кадре Ваши счастливые улыбки. Мы предлагаем новый формат экскурсии 🧭, позволяющий объединить знакомство с городом и фотосессию 📷 в самых красивых 🤩 уголках исторической Коломны.

Вас ждет пешая экскурсия ⛳ – прогулка 👣 по территории главной достопримечательности 🏛️ – Коломенского кремля, а также возможность побродить по узеньким улочкам и переулкам Коломенского посада и услышать самые невероятные, веселые и захватывающие истории о жизни посадских жителей разных времен.