  1. Россия
  2. Экскурсии

Фотопрогулка с экскурсией по исторической Коломне

Верста
Верста – Гид из Коломны
Фотопрогулка с экскурсией по исторической Коломне
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Фотопрогулка с экскурсией по исторической Коломне
Фотопрогулка с экскурсией по исторической Коломне

Что вы увидите

  • Коломенский кремль
  • Маринкина башня
  • Успенский кафедральный собор
  • Успенский Брусенский женский монастырь
  • Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь
  • Грановитая башня
  • Пятницкие ворота
  • Соборная площадь
А вы знали, что Коломна не только богата историей 📖 и множеством маленьких, колоритных музеев, но и очень фотогеничный город 🏙️, особенно когда в кадре Ваши счастливые улыбки. Мы предлагаем новый формат экскурсии 🧭, позволяющий объединить знакомство с городом и фотосессию 📷 в самых красивых 🤩 уголках исторической Коломны.
Вас ждет пешая экскурсия ⛳ – прогулка 👣 по территории главной достопримечательности 🏛️ – Коломенского кремля, а также возможность побродить по узеньким улочкам и переулкам Коломенского посада и услышать самые невероятные, веселые и захватывающие истории о жизни посадских жителей разных времен.
Что входит
  • работу первоклассного гида и фотографа в течении 1. 5- 2ч.
  • подборку красивых и разнообразных локаций, проверенные точки съемки
  • качественные фотографии, где Вы себе понравитесь
  • Готовность 5! Дней
  • количество хороших кадров не менее 80
  • прекрасные воспоминания о Коломне на всю жизнь!
Начало
🚩 Коломенский кремль, ул. Лажечникова 1
Место завершения
🏁 ул.Зайцева 14
Фотопрогулка с экскурсией по исторической Коломне
Фотопрогулка с экскурсией по исторической Коломне
Фотопрогулка с экскурсией по исторической Коломне
Фотопрогулка с экскурсией по исторической Коломне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Верста
Верста
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
206 отзывов
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
скидка15%
1800
1 530
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
183 отзыва
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
43 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
По Коломне с краеведом
2 000
2 часа
По Коломне с краеведом
24 отзыва
Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
23 отзыва
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников