Два кремля за один день? — Легко! Мы увидим величественный Коломенский Кремль и самый маленький Кремль в России — Зарайский.

Коломенский кремль – это сохранившаяся живая история 📖 XVI века. Древние стены и башни, златоглавые храмы и монастыри гостеприимно встречают всех туристов и гостей города Коломна. В Коломенском кремле гармонично соседствуют древность и современность. Это единственный кремль в России на территории которого, в домиках XIX-XX веков, живут местные жители. Это не просто жилой, но еще и «живой» кремль – здесь словно жизнь не останавливалась.

На экскурсии 🧭 по Коломне мы прогуляемся по улицам старого кремля, ощутим дух прошлого: Маринкина башня и «белый шатер» Ивана IV, шатровая колокольня и храм коломенских купцов, сквер «Блюдечко» и Соборная площадь.

Посетив с экскурсией Зарайск, вы узнаете историю города богатую на события и людей: город 🏙️ посещал Василий III и Иван IV Грозный. В 1610 году Зарайск под праздничный звон колоколов встречал вновь назначенного воеводу, великого русского полководца князя Дмитрия Пожарского.

Но было бы неверным сводить достопримечательности 🏛️ древнего Зарайска к памятникам одной крепости. Сам город является своеобразным музеем: ведь он сохранил — и очень хорошо сохранил — планировку конца XVIII столетия, основы которой сформировались за полтора века до этого. Сохранил Зарайск и жилую застройку XVIII—XIX веков, характерные общественные сооружения: бывшие Присутственные места, народное училище, три приходские церкви, что имеет не только художественный интерес, но и градостроительное значение.