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Коломна и Зарайск: один день — два кремля

5
7 отзывов
Воробьев М.
Воробьев М. – Гид из Коломны
Коломна и Зарайск: один день — два кремля
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Коломна и Зарайск: один день — два кремля
Коломна и Зарайск: один день — два кремля

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности Коломенского Кремля и торгово-ремесленной части города
  • Зарайский кремль и достопримечательности, расположившиеся на Посаде.
Два кремля за один день? — Легко! Мы увидим величественный Коломенский Кремль и самый маленький Кремль в России — Зарайский.
Коломенский кремль – это сохранившаяся живая история 📖 XVI века. Древние стены и башни, златоглавые храмы и монастыри гостеприимно встречают всех туристов и гостей города Коломна. В Коломенском кремле гармонично соседствуют древность и современность. Это единственный кремль в России на территории которого, в домиках XIX-XX веков, живут местные жители. Это не просто жилой, но еще и «живой» кремль – здесь словно жизнь не останавливалась.
На экскурсии 🧭 по Коломне мы прогуляемся по улицам старого кремля, ощутим дух прошлого: Маринкина башня и «белый шатер» Ивана IV, шатровая колокольня и храм коломенских купцов, сквер «Блюдечко» и Соборная площадь.
Посетив с экскурсией Зарайск, вы узнаете историю города богатую на события и людей: город 🏙️ посещал Василий III и Иван IV Грозный. В 1610 году Зарайск под праздничный звон колоколов встречал вновь назначенного воеводу, великого русского полководца князя Дмитрия Пожарского.
Но было бы неверным сводить достопримечательности 🏛️ древнего Зарайска к памятникам одной крепости. Сам город является своеобразным музеем: ведь он сохранил — и очень хорошо сохранил — планировку конца XVIII столетия, основы которой сформировались за полтора века до этого. Сохранил Зарайск и жилую застройку XVIII—XIX веков, характерные общественные сооружения: бывшие Присутственные места, народное училище, три приходские церкви, что имеет не только художественный интерес, но и градостроительное значение.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение на всем протяжении маршрута.
Что не входит
  • Транспортное обслуживание.
Начало
🚩 Коломна, ул. Лажечникова, д. 1
Место завершения
🏁 Зарайск, ул. Музейная, д.1
Коломна и Зарайск: один день — два кремля
Коломна и Зарайск: один день — два кремля
Коломна и Зарайск: один день — два кремля
Коломна и Зарайск: один день — два кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Воробьев М.
Воробьев М.
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7 отзывов оставили туристы

Воробьев М. проводит ещё 5 экскурсий

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