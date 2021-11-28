Кремль и Посад: авторская экскурсия по Коломне

Желаете погрузиться в атмосферу прошедших эпох

Индивидуально
для 5 чел.
Желаете погрузиться в атмосферу прошедших эпох? В ходе нашей с вами экскурсии вы узнаете любопытную историю Коломны, ее неприступной крепости и особенности ее строения, услышите самые главные тайны и легенды здешних мест, истории об известных личностях, чьи имена связаны с Кремлем и Посадом, прогуляетесь по старинным улицам и увидите множество архитектурно-исторических памятников.
Кремль и Посад: авторская экскурсия по Коломне
Кремль и Посад: авторская экскурсия по Коломне
Кремль и Посад: авторская экскурсия по Коломне
Кремль и Посад: авторская экскурсия по Коломне
Кремль и Посад: авторская экскурсия по Коломне
Кремль и Посад: авторская экскурсия по Коломне

Что вы увидите 🤩

  • Соборная площадь Кремля
  • Пятницкие ворота
  • Храм, где венчался Дмитрий Донской
  • На территории Кремля: два женских монастыря, десять храмов, колокольня, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и др.
  • Посад: место пересечения торгового тракта Владимир-Кашира с рекой Москва, историческое здание Посада, памятник водовозу, улица Арбатская, домик Б. Пильняка, Молочная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Подробнее об экскурсии

Мы пройдем внутри города-крепости, через Соборную площадь Кремля, дойдем до Пятницких ворот, осмотрим храм, где венчался Дмитрий Донской.
На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим. Желающие смогут испить и взять с собой святой воды из монастырского источника.
Далее прогуляемся по Посаду, побываем на месте пересечения торгового тракта Владимир-Кашира с рекой Москва, увидим историческое здание Посада, памятник водовозу, улицу Арбатскую, а также место, где «шиповник так благоухал, что запах превращался в слово» (А. Ахматова), посмотрим на домик Б. Пильняка и пройдемся по Молочной площади.
Возможно составление индивидуальной экскурсионной программы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная пешеходная программа
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Дополнительные возможности (обсуждаются персонально):
  • посещение музеев («Исчезнувшего вкуса», «Кузнечная Слобода», фабрика Пастилы, Медоварня, дегустации, улиточная ферма, Калачная, музей «Душистые радости», Лукоморье, Кондитерская Шведова и др. ), визит к ратоборцам
  • Аренда автотранспорта
  • Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ямская башня Коломенского кремля
Завершение: Молочная площадь
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности, в удобное туристу время.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Место встречи: Ямская башня. Это оборудованная бесплатная парковка для туристического транспорта на территории Кремля.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договоренности, в удобное туристу время.

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