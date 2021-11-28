Подробнее об экскурсии

Мы пройдем внутри города-крепости, через Соборную площадь Кремля, дойдем до Пятницких ворот, осмотрим храм, где венчался Дмитрий Донской.

На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим. Желающие смогут испить и взять с собой святой воды из монастырского источника.

Далее прогуляемся по Посаду, побываем на месте пересечения торгового тракта Владимир-Кашира с рекой Москва, увидим историческое здание Посада, памятник водовозу, улицу Арбатскую, а также место, где «шиповник так благоухал, что запах превращался в слово» (А. Ахматова), посмотрим на домик Б. Пильняка и пройдемся по Молочной площади.

Возможно составление индивидуальной экскурсионной программы.