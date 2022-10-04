Московский Златоуст, как его называли современники, был особой фигурой в истории Русской Православной церкви. Великий богослов 19 века, интеллектуал и просветитель, митрополит Филарет обладал огромным авторитетом при трех правителях империи. На старинных улочках и в знаковых церквях вы узнаете о биографии и деяниях этого удивительного человека. А также увидите, какую роль сыграли купцы-филантропы в религиозной жизни Коломны.

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Описание

Что вас ожидает

История архиепископа Московского и Коломенского

Благословение на царство российских императоров, участие в важных церковных реформах, активная позиция по отмене крепостного права — святитель Филарет, в миру Василий Дроздов, был одним из самых образованных и видных иерархов Русской Православной церкви. На прогулке по родному городу митрополита вы услышите, какой необыкновенный путь прошел этот человек, и осознаете его вклад в духовную и политическую историю государства.

Знаковые святыни, связанные с митрополитом

Филарет был из семьи потомственных священнослужителей. Мы побываем в Богоявленской церкви, где служил еще его дедушка, и поговорим о детстве будущего святителя. Храм стал уникальным в своем роде — в годы гонений ни на день здесь не прекратились богослужения. Также вы посетите место, где захоронили родителей Филарета. Узнаете об эпидемии холеры, свирепствовавшей в Коломне и других городах Московской губернии, появлении Петропавловского кладбища. И познакомитесь с историей возникновения каменной церкви Петра и Павла. А в завершение посетите колокольню Иоанно-Богословского храма — настоящее украшение Старой Коломны.

Роль купечества в религиозной жизни города

Отдельной и важной темой, которую мы также попутно обсудим, будут коломенские филантропы, которые зачастую направляли благотворительность в религиозное русло. В частности, именно благодаря купцам построили Петропавловский храм, включенный в нашу программу. Вы пройдете несколько старинных усадеб и узнаете о вкладе представителей купечества в строительство церквей и содержание богаделен.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная. Можно перемещаться на вашей машине, автомобиле гида или воспользоваться такси (поездка будет стоит примерно 150 рублей).