Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны

Оценить масштаб личности легендарного святителя и посетить знаковые места в его родном городе

Московский Златоуст, как его называли современники, был особой фигурой в истории Русской Православной церкви.

Великий богослов 19 века, интеллектуал и просветитель, митрополит Филарет обладал огромным авторитетом при трех правителях империи.

На старинных улочках и в знаковых церквях вы узнаете о биографии и деяниях этого удивительного человека. А также увидите, какую роль сыграли купцы-филантропы в религиозной жизни Коломны.
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
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Описание

Что вас ожидает

История архиепископа Московского и Коломенского

Благословение на царство российских императоров, участие в важных церковных реформах, активная позиция по отмене крепостного права — святитель Филарет, в миру Василий Дроздов, был одним из самых образованных и видных иерархов Русской Православной церкви. На прогулке по родному городу митрополита вы услышите, какой необыкновенный путь прошел этот человек, и осознаете его вклад в духовную и политическую историю государства.

Знаковые святыни, связанные с митрополитом

Филарет был из семьи потомственных священнослужителей. Мы побываем в Богоявленской церкви, где служил еще его дедушка, и поговорим о детстве будущего святителя. Храм стал уникальным в своем роде — в годы гонений ни на день здесь не прекратились богослужения. Также вы посетите место, где захоронили родителей Филарета. Узнаете об эпидемии холеры, свирепствовавшей в Коломне и других городах Московской губернии, появлении Петропавловского кладбища. И познакомитесь с историей возникновения каменной церкви Петра и Павла. А в завершение посетите колокольню Иоанно-Богословского храма — настоящее украшение Старой Коломны.

Роль купечества в религиозной жизни города

Отдельной и важной темой, которую мы также попутно обсудим, будут коломенские филантропы, которые зачастую направляли благотворительность в религиозное русло. В частности, именно благодаря купцам построили Петропавловский храм, включенный в нашу программу. Вы пройдете несколько старинных усадеб и узнаете о вкладе представителей купечества в строительство церквей и содержание богаделен.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная. Можно перемещаться на вашей машине, автомобиле гида или воспользоваться такси (поездка будет стоит примерно 150 рублей).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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