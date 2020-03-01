Обзорные экскурсии в Коломне

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. О Коломне с любовью!

Посетить старинный кремль и услышать о местных купцах и удивительных событиях на обзорной экскурсии

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Там, где Коломенка «обнимается» с Москвой-рекой, расположился маленький город с большой историей.

Вы погуляете по живописной территории коломенского кремля, рассмотрите древние храмы и ощутите, как органично сочетаются здесь патриархальный дух и современность.
1500 ₽
1200 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
О Коломне с любовью!
О Коломне с любовью!

Что вас ожидает

Коломна сквозь столетия
Каменный кремль давно стал самой узнаваемой достопримечательностью Коломны. Вы оцените его величественные башни и мощные крепостные стены и услышите историю Кафедрального собора и Шатровой колокольни. Кроме того, я покажу храм, где венчался Дмитрий Донской, и раскрою тайны «белого шатра» Ивана Грозного. А также расскажу, сколько всего жилых кремлей сохранилось на территории России и где они находятся.

Коломна в лицах
Вы услышите невероятные истории о богатейших купцах России, когда-то вышедших из крепостных. Узнаете, как связаны с Коломной Екатерина Великая и Потемкин, Марина Мнишек и Дмитрий Донской, Евфросиния Суздальская и Сергий Радонежский. А еще разберетесь, по какой причине Коломна становилась столицей, почему купола ее главного собора окрашены в зеленый цвет и какое значение на самом деле имеют привычные нам выражения «закатать губу» и «дойти до ручки».

Организационные детали

На территории кремля есть бесплатная парковка для путешественников.

О Коломне с любовью!
О Коломне с любовью!
О Коломне с любовью!
О Коломне с любовью!
О Коломне с любовью!
О Коломне с любовью!
О Коломне с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, и у меня необычная профессия. Нет, я не тайный агент, как вы могли бы подумать!) Я лишь влюбляю путешественников в Коломну, когда-то давно поразившую меня концентрацией памятников истории и живых легенд. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и расскажу о любимом городе весело и интересно!
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Коломне

История и предания Коломенского кремляИстория и предания Коломенского кремляИстория и предания Коломенского кремля
1500 за экскурсию
1.5 часа
6 отзывов
Посетить «каменное сердце» старинного города и услышать дивные легенды
Вы насладитесь уютным провинциальным колоритом Коломны и узнаете, при каких обстоятельствах здесь возник кремль и как он связан с итальянцами. А также раскроете, где можно увидеть ребро кита и послушать патефон и почему наш город называют «родиной царских невест».
Кремль и Посад. Дыхание ИсторииКремль и Посад. Дыхание ИсторииКремль и Посад. Дыхание Истории
2600 за экскурсию
2 часа
171 отзыв
История и легенды неприступной крепости
История и легенды неприступной крепости. Особенности фортификации. Тайны ненайденных сокровищ. Известные исторические личности, связанные с Кремлем и Посадом. Обо всем этом вы узнаете во время экскурсии, погрузившись в атмосферу других эпох.
Коломна. Обзорная экскурсияКоломна. Обзорная экскурсияКоломна. Обзорная экскурсия
1600 за экскурсию
1 час
63 отзыва
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Во время экскурсии вы познакомитесь с Коломной старой и новой, увидите, как эпохи нанизаны на самую длинную улицу города, словно бусинки. Я расскажу о традициях и купеческом духе, о происхождении названия города, предания о коломенской медовухе, о Матвее Казакове в Коломне и о Старо-голутвинском монастыре.
Вся Коломна за два часа!Вся Коломна за два часа!Вся Коломна за два часа!
2600 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Кремль, Посад и современный город на насыщенной обзорной экскурсии
За два часа вы проследите всю историю Коломны: от старинных улиц, площадей и храмов до нынешних памятников. Заглянете в купеческие усадьбы, посетите древние монастыри и услышите предания о великих князьях и царях, прославивших город.
Коломенский ПосадКоломенский ПосадКоломенский Посад
1000 за экскурсию
1 час
15 отзывов
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников
Когда вы увидели Коломенский Кремль и изучили главные монастыри этого города, стоит обратить внимание на ещё одно замечательное историческое место — Посад. На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города.
Коломна сквозь столетияКоломна сквозь столетияКоломна сквозь столетия
2500 за экскурсию
3.5 часа
1 отзыв
Кремль, купеческий Посад и уютные улочки древнего города на обзорной экскурсии
Приглашаю погулять по одному из самых красивых русских провинциальных городов и погрузиться в таинственную эпоху Средневековья. Вы узнаете легенды и предания, которыми овеяны коломенский кремль и Посад. А также услышите о боевом прошлом города, быте местных купцов и о том, чем живет Коломна сегодня.

Выбирайте и другие экскурсии в Коломне

Необычные маршрутыПешкомЗа городомНа автомобилеИстория и архитектураВсеСо скидкойКвестыОбзорныеГрупповыеИндивидуальные