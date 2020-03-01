Обзорные экскурсии в Коломне

Что вас ожидает

Коломна сквозь столетия

Каменный кремль давно стал самой узнаваемой достопримечательностью Коломны. Вы оцените его величественные башни и мощные крепостные стены и услышите историю Кафедрального собора и Шатровой колокольни. Кроме того, я покажу храм, где венчался Дмитрий Донской, и раскрою тайны «белого шатра» Ивана Грозного. А также расскажу, сколько всего жилых кремлей сохранилось на территории России и где они находятся.

Коломна в лицах

Вы услышите невероятные истории о богатейших купцах России, когда-то вышедших из крепостных. Узнаете, как связаны с Коломной Екатерина Великая и Потемкин, Марина Мнишек и Дмитрий Донской, Евфросиния Суздальская и Сергий Радонежский. А еще разберетесь, по какой причине Коломна становилась столицей, почему купола ее главного собора окрашены в зеленый цвет и какое значение на самом деле имеют привычные нам выражения «закатать губу» и «дойти до ручки».