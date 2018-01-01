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Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами

5
5 отзывов
Воробьев М.
Воробьев М. – Гид из Коломны
Знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ Коломенского кремля.

После обзорной экскурсии 🧭 попьём чайку со свеженькими калачами из печи.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 950 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль
  • Улица Лажечникова будка
  • Брусенский женский монастырь
  • Ново-Голутвин женский монастырь
  • Соборная площадь
  • Сквер «Блюдечко»
  • Панорама Богородице-Рождественского обетного Бобренева монастыря
  • Храм Воскресения Словущего
  • Храм Николы Гостиного
  • Пятницкие проездные ворота Кремля
Коломенский кремль
На обзорной экскурсии 🧭 по территории Коломенского кремля мы познакомимся с основными достопримечательностями 🏛️ «каменного сердца» города, которое не перестает биться с XVI века.

На экскурсии вы увидите:

  • Коломенский Кремль — сохранившиеся стены и башни, в том числе самая знамения башня — Маринкина
  • Улица Лажечникова будка — Коломенского городового
  • Брусенский женский монастырь — место пребывания Ивана Грозного перед походом на Казань
  • Ново-Голутвин женский монастырь — бывший архиерейский комплекс 17 века
  • Соборная площадь — сердце Коломенского Кремля
  • Сквер «Блюдечко»
  • Панорама Богородице-Рождественского обетного Бобренева монастыря
  • Храм Воскресения Словущего — место венчания князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии Суздальской
  • Храм Николы Гостиного — храм, построенный на средства коломенских купцов
  • Пятницкие проездные ворота Кремля
Чаепитие с калачами
Завершится наша экскурсия ⛳ в самом знаменитом музее города — музее Калача. За чашкой ароматного чая, под рассказы профессионального калачника Вы попробуете, какой он на вкус — калач прямо из печи.
Процесс калачного производства происходит в стенах образцово отреставрированного памятника середины XIX века в реконструированной по старинным чертежам двухподовой калачной печи, топившейся березовыми дровами без коры для придания калачам особой белизны.
Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия по Коломенскому кремлю
  • Программа в музее Калача
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Лажечникова, 1
Место завершения
🏁 Ул. Зайцева, 14
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю с чаепитием и калачами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Воробьев М.
Воробьев М.
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5 отзывов оставили туристы

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