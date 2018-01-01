Панорама Богородице-Рождественского обетного Бобренева монастыря
Храм Воскресения Словущего
Храм Николы Гостиного
Пятницкие проездные ворота Кремля
Коломенский кремль
На обзорной экскурсии 🧭 по территории Коломенского кремля мы познакомимся с основными достопримечательностями 🏛️ «каменного сердца» города, которое не перестает биться с XVI века.
На экскурсии вы увидите:
Коломенский Кремль — сохранившиеся стены и башни, в том числе самая знамения башня — Маринкина
Улица Лажечникова будка — Коломенского городового
Брусенский женский монастырь — место пребывания Ивана Грозного перед походом на Казань
Ново-Голутвин женский монастырь — бывший архиерейский комплекс 17 века
Соборная площадь — сердце Коломенского Кремля
Сквер «Блюдечко»
Панорама Богородице-Рождественского обетного Бобренева монастыря
Храм Воскресения Словущего — место венчания князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии Суздальской
Храм Николы Гостиного — храм, построенный на средства коломенских купцов
Пятницкие проездные ворота Кремля
Чаепитие с калачами
Завершится наша экскурсия ⛳ в самом знаменитом музее города — музее Калача. За чашкой ароматного чая, под рассказы профессионального калачника Вы попробуете, какой он на вкус — калач прямо из печи.
Процесс калачного производства происходит в стенах образцово отреставрированного памятника середины XIX века в реконструированной по старинным чертежам двухподовой калачной печи, топившейся березовыми дровами без коры для придания калачам особой белизны.
Что входит
Услуги гида
Экскурсия по Коломенскому кремлю
Программа в музее Калача
Что не входит
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Лажечникова, 1
Место завершения
🏁 Ул. Зайцева, 14
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.