Коломенский кремль

На обзорной экскурсии 🧭 по территории Коломенского кремля мы познакомимся с основными достопримечательностями 🏛️ «каменного сердца» города, которое не перестает биться с XVI века.

На экскурсии вы увидите:

Коломенский Кремль — сохранившиеся стены и башни, в том числе самая знамения башня — Маринкина

Улица Лажечникова будка — Коломенского городового

Брусенский женский монастырь — место пребывания Ивана Грозного перед походом на Казань

Ново-Голутвин женский монастырь — бывший архиерейский комплекс 17 века

Соборная площадь — сердце Коломенского Кремля

Сквер «Блюдечко»

Панорама Богородице-Рождественского обетного Бобренева монастыря

Храм Воскресения Словущего — место венчания князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии Суздальской

Храм Николы Гостиного — храм, построенный на средства коломенских купцов

Пятницкие проездные ворота Кремля

Чаепитие с калачами

Завершится наша экскурсия ⛳ в самом знаменитом музее города — музее Калача. За чашкой ароматного чая, под рассказы профессионального калачника Вы попробуете, какой он на вкус — калач прямо из печи.

Процесс калачного производства происходит в стенах образцово отреставрированного памятника середины XIX века в реконструированной по старинным чертежам двухподовой калачной печи, топившейся березовыми дровами без коры для придания калачам особой белизны.