Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Техника скоростного рисунка

Что нужно, чтобы начать рисовать? Вдохновение? Особый дар? Талант? Достаточно лишь желания и немного материалов! Скетчинг — это вы и то окружающее, что проходит через ваши глаза, сердце и выражается в тот же момент на бумаге. Быстро и легко, пока впечатления еще свежи. Здесь нет границ и строгих правил, и мы поможем вам почувствовать себя настоящими художниками. В ходе мастер-класса вы сделаете три скетча на разных типах бумаги — холсте, крафте и черном листе. А живописная территория Коломенского кремля станет прекрасной площадкой для вдохновения.

Коломенский шедевр

В программе будет и обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по кремлю — вы познакомитесь с историей 📖 его строительства, оцените красоту сохранившихся башен и прясел, побываете на территории Брусенского монастыря и прогуляетесь 👣 до Соборной площади. Узнаете, где располагался кремль в 12 веке, почему Коломна была «любимым городом» Дмитрия Донского и где находилась государева библиотека. А завершится прогулка осмотром парадных ворот кремля — Пятницких.

Организационные детали

Материалы и работа мастера — преподавателя скетчинга — входят в стоимость экскурсии 🧭.