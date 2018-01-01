Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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Скетчинг у стен Коломенского кремля

Шагнуть навстречу художнику в себе, освоив технику скоростного рисунка, и открыть историю цитадели

Екатерина
Екатерина – представитель из Коломны
У старинного неприступного сооружения вы научитесь создавать выразительные композиции, освоите навык создания многослойного рисунка и сделаете три скетча на разных типах бумаги.

А также узнаете, что происходило за стенами средневековой фортификации, почему именно Коломна так полюбилась Дмитрию Донскому и какие легенды окутали кремлевские башни.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 600 ₽ за человека

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Скетчинг у стен Коломенского кремля
Скетчинг у стен Коломенского кремля

Что вас ожидает

Техника скоростного рисунка
Что нужно, чтобы начать рисовать? Вдохновение? Особый дар? Талант? Достаточно лишь желания и немного материалов! Скетчинг — это вы и то окружающее, что проходит через ваши глаза, сердце и выражается в тот же момент на бумаге. Быстро и легко, пока впечатления еще свежи. Здесь нет границ и строгих правил, и мы поможем вам почувствовать себя настоящими художниками. В ходе мастер-класса вы сделаете три скетча на разных типах бумаги — холсте, крафте и черном листе. А живописная территория Коломенского кремля станет прекрасной площадкой для вдохновения.

Коломенский шедевр
В программе будет и обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по кремлю — вы познакомитесь с историей 📖 его строительства, оцените красоту сохранившихся башен и прясел, побываете на территории Брусенского монастыря и прогуляетесь 👣 до Соборной площади. Узнаете, где располагался кремль в 12 веке, почему Коломна была «любимым городом» Дмитрия Донского и где находилась государева библиотека. А завершится прогулка осмотром парадных ворот кремля — Пятницких.

Организационные детали

Материалы и работа мастера — преподавателя скетчинга — входят в стоимость экскурсии 🧭.

Скетчинг у стен Коломенского кремля
Скетчинг у стен Коломенского кремля
Скетчинг у стен Коломенского кремля
Скетчинг у стен Коломенского кремля
Скетчинг у стен Коломенского кремля
Скетчинг у стен Коломенского кремля
Скетчинг у стен Коломенского кремля
Скетчинг у стен Коломенского кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Екатерина
Екатерина
Исторические квесты — это новый подход к знакомству с историей города маленьких слушателей и гостей постарше. Поскольку Коломну довольно часто посещают детские группы, я разработала исторические квесты для детей (а также для взрослых): с реквизитом и участием актеров в исторических костюмах, чтобы вы могли погрузиться в события прошлого. Такой формат пробуждает интерес, тренирует интеллект и приносит яркие эмоции. Я и мои коллеги-актеры будем рады видеть вас на квестах и экскурсиях!
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Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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