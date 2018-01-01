Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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Уютная Коломна глазами Лажечникова

Раскрыть образ старинной провинциальной Коломны в интерпретации отца русского исторического романа

Екатерина
Екатерина – представитель из Коломны
Привычные городские пейзажи и культурные сюжеты обретут новое толкование, когда вы взглянете на Коломну так, как ее описывал наш земляк, романист Иван Лажечников.

Вы узнаете о колоритном и противоречивом характере города, коломенских пастильницах и традициях купечества.

Посетите биографические места писателя и откроете красивые 🤩 панорамы.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова

Что вас ожидает

Обаяние коломенской старины
Вы прогуляетесь 👣 по Запрудной слободе, узнаете, какой видел Коломну маленький Лажечников, а также побываете в церкви Бориса и Глеба — единственной уцелевшей в Запрудной слободе, — где крестили Ваню. Оцените панорамы старой части города и попробуете посмотреть на них так, как их описывал Лажечников. Познакомитесь с персонажами его произведений. А еще узнаете, что было предметом гордости писателя и как образ Коломны в произведениях Лажечникова вдохновлял его земляков на новые труды.

Родовое гнездо Ложечниковых
Отличным дополнением к экскурсии 🧭 станет посещение дома-музея купеческой семьи Ложечниковых. Да, именно через «о»! А почему позже буква поменялась — поговорим на экскурсии. Здесь вы ближе познакомитесь с коломенскими реалиями 18-19 веков, узнаете историю 📖 усадьбы и ее владельцев, а также откроете детали жизни и творчества самого Ивана Лажечникова.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в музей-усадьбу Лажечникова оплачиваются дополнительно — 100-200 рублей/человека.

Начало и место завершения
🚩 на набережной р. Коломенки
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Уютная Коломна глазами Лажечникова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Исторические квесты — это новый подход к знакомству с историей города маленьких слушателей и гостей постарше. Поскольку Коломну довольно часто посещают детские группы, я разработала исторические квесты для детей (а также для взрослых): с реквизитом и участием актеров в исторических костюмах, чтобы вы могли погрузиться в события прошлого. Такой формат пробуждает интерес, тренирует интеллект и приносит яркие эмоции. Я и мои коллеги-актеры будем рады видеть вас на квестах и экскурсиях!
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Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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