Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Обаяние коломенской старины

Вы прогуляетесь 👣 по Запрудной слободе, узнаете, какой видел Коломну маленький Лажечников, а также побываете в церкви Бориса и Глеба — единственной уцелевшей в Запрудной слободе, — где крестили Ваню. Оцените панорамы старой части города и попробуете посмотреть на них так, как их описывал Лажечников. Познакомитесь с персонажами его произведений. А еще узнаете, что было предметом гордости писателя и как образ Коломны в произведениях Лажечникова вдохновлял его земляков на новые труды.

Родовое гнездо Ложечниковых

Отличным дополнением к экскурсии 🧭 станет посещение дома-музея купеческой семьи Ложечниковых. Да, именно через «о»! А почему позже буква поменялась — поговорим на экскурсии. Здесь вы ближе познакомитесь с коломенскими реалиями 18-19 веков, узнаете историю 📖 усадьбы и ее владельцев, а также откроете детали жизни и творчества самого Ивана Лажечникова.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в музей-усадьбу Лажечникова оплачиваются дополнительно — 100-200 рублей/человека.