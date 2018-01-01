Данная экскурсия ⛳ подразумевает осмотр всех основных достопримечательностей 🏛️ Коломны!
Вас ожидает:
Экскурсия по Коломенскому кремлю. Осмотр сохранившейся крепостной стены XVI века. Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей;
Экскурсия по Коломенскому Посаду, осмотр прекрасных памятников архитектуры, в том числе и действующего старообрядческого храма, посещение храма Богоявления в Гончарах — единственного действующего в советские годы в Коломне;
Обзорная экскурсия по Коломне;
Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря — памятника победы на Куликовом поле;