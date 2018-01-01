Маргарита М. – Гид из Коломны

Обзорная экскурсия ⛳ с осмотром всех главных достопримечательностей 🏛️ Коломны.



Увидим Коломенский Кремль, Посад, Богородице-Рождественский Бобренев и Богоявленский Старо-Голутвин монастыри и многое другое.



А я помогу вам погрузиться в историю 📖 и культуру города.