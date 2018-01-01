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Вся Коломна за один день!

4.8
10 отзывов
Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Обзорная экскурсия ⛳ с осмотром всех главных достопримечательностей 🏛️ Коломны.

Увидим Коломенский Кремль, Посад, Богородице-Рождественский Бобренев и Богоявленский Старо-Голутвин монастыри и многое другое.

А я помогу вам погрузиться в историю 📖 и культуру города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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Вся Коломна за один день!
Вся Коломна за один день!

Что вы увидите

  • Коломенский кремль
  • Брусенский и Ново-Голутвин монастыри
  • Коломенский Посад
  • Храм Богоявления
  • Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
  • Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Данная экскурсия ⛳ подразумевает осмотр всех основных достопримечательностей 🏛️ Коломны!

Вас ожидает:

  • Экскурсия по Коломенскому кремлю. Осмотр сохранившейся крепостной стены XVI века. Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей;
  • Экскурсия по Коломенскому Посаду, осмотр прекрасных памятников архитектуры, в том числе и действующего старообрядческого храма, посещение храма Богоявления в Гончарах — единственного действующего в советские годы в Коломне;
  • Обзорная экскурсия по Коломне;
  • Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря — памятника победы на Куликовом поле;
  • Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским.
Что входит
  • Услуги гида
  • посещение Успенского кафедрального собора
  • Свято-Троицкого Ново-Голутвина
  • Богоявленского Старо-Голутвина
  • Богородице-Рождественского Бобренева монастырей.
Что не входит
  • Транспорт (передвижение между объектами осуществляется на транспорте заказчика, или арендуется трансфер, его стоимость зависит от количества участников экскурсии)
Начало
🚩 По договоренности / ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Вся Коломна за один день!
Вся Коломна за один день!
Вся Коломна за один день!
Вся Коломна за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Маргарита М.
Маргарита М.
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10 отзывов оставили туристы

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