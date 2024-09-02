На Рождество – экскурсии в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Краснодаре, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Краснодар на авто
На машине
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Краснодар - первая встреча
Пешая
87 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
3 500 за всё до 10 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
124 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: На улице Красной
14 сен в 17:00
15 сен в 06:00
1 990 за человека
Невероятный парк Галицкого
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У стадиона Краснодар
9 сен в 19:00
10 сен в 19:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    2 сентября 2024
    Краснодар на авто
    От экскурсии "Краснодар на авто" мы с подругами остались в полном восторге. Я не в первый раз была в Краснодаре
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    и посещала отдельные объекты в составе экскурсий, но впервые услышала столько много информации, фактов, рассказа о событиях и знаменитых людях. Виктория рассказала нам об архитектуре города, показала интересные здания, на которые мы не смогли бы сами обратить внимание, гуляя самостоятельно. Мы много узнали об истории края, интересных и даже иногда забавных моментах, о которых не прочитаешь в интернете. Пешком мы бы не смогли за 2 часа столько пройти и посмотреть, поэтому рекомендую для первоначального знакомства с городом именно автомобильную экскурсию, а потом уже можно и пешком гулять. Виктория еще и прекрасный надежный водитель, знает места, где нужно остановиться для лучшего обзора. Редко встречаются такие неравнодушные и болеющие за город, свой край, сохранение истории своей земли, как Виктория. От всей души рекомендуем ее экскурсии, не пожалеете.

  • В
    Виктор
    28 августа 2024
    Краснодар - первая встреча
    Нам очень понравилось! В городе первый раз, экскурсия супер! Интересные факты, приятный экскурсовод!
  • И
    Ирина
    22 августа 2024
    Краснодар - первая встреча
    Огромное спасибо Марине,за маршрут,интересный рассказ. Для ознакомления с городом и его историей отличная экскурсия
    Огромное спасибо Марине,за маршрут,интересный рассказ. Для ознакомления с городом и его историей отличная экскурсияОгромное спасибо Марине,за маршрут,интересный рассказ. Для ознакомления с городом и его историей отличная экскурсияОгромное спасибо Марине,за маршрут,интересный рассказ. Для ознакомления с городом и его историей отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    17 августа 2024
    Краснодар - первая встреча
    Большое спасибо Марине за увлекательное путешествие по Краснодару. Погрузились в историю, прогулялись по улочкам и кварталам, увидели как и где жили купцы, как менялся город. Очень интересно и познавательно, Марина замечательный рассказчик, заслушаетесь)
  • С
    Светлана
    10 августа 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Все понравилось
  • Z
    Zoya
    7 августа 2024
    Краснодар на авто
    Экскурсия проходила практически полностью на автомобиле по нашей просьбе с минимальным количеством выходов. Было содержательно и интересно.
  • С
    Светлана
    5 августа 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Самое приятное всегда видеть как экскурсовод любит свой город и свое дело. Нам очень понравилась экскурсия. Все самые ключевык моменты, интересные факты, спокойное сопровождение. Мы остались довольны. Спасибо.
  • Е
    Елизавета
    28 июля 2024
    Интересный Краснодар
    Всё было просто шикарно. Я не любитель писать подробные положительные отзывы, пишу подробно негативные))))) поэтому просто, чтобы поддержать Анну напишу,
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    что она оч быстро под меня под строилась и провела оч интересную экскурсию. Прямо как я хотела. Приеду еще и снова ей напишу!:)

  • В
    Вероника
    26 июня 2024
    Краснодар на авто
    Виктория - настоящий профессионал своего дела! Такая любовь к родному краю и глубокие знания его истории восхищают. Она знает ответы на все вопросы, рассказывает очень подробно и интересно. Определенно советую данного гида👍💯
  • Е
    Екатерина
    10 июня 2024
    Интересный Краснодар
    очень продуманный маршрут, удачная подача информации, легко воспринимается! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На Рождество»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Войсковой собор Александра Невского
  5. Лаго-Наки
  6. Стадион Краснодар
  7. Парк Краснодар
  8. Гуамское ущелье
  9. Городской сад
  10. Майкоп
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в сентябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 1 990 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год на рождество, 273 ⭐ отзыва, цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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