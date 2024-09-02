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и посещала отдельные объекты в составе экскурсий, но впервые услышала столько много информации, фактов, рассказа о событиях и знаменитых людях. Виктория рассказала нам об архитектуре города, показала интересные здания, на которые мы не смогли бы сами обратить внимание, гуляя самостоятельно. Мы много узнали об истории края, интересных и даже иногда забавных моментах, о которых не прочитаешь в интернете. Пешком мы бы не смогли за 2 часа столько пройти и посмотреть, поэтому рекомендую для первоначального знакомства с городом именно автомобильную экскурсию, а потом уже можно и пешком гулять. Виктория еще и прекрасный надежный водитель, знает места, где нужно остановиться для лучшего обзора. Редко встречаются такие неравнодушные и болеющие за город, свой край, сохранение истории своей земли, как Виктория. От всей души рекомендуем ее экскурсии, не пожалеете.