2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАвтомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: На улице Красной
14 сен в 17:00
15 сен в 06:00
1 990₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У стадиона Краснодар
9 сен в 19:00
10 сен в 19:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника2 сентября 2024От экскурсии "Краснодар на авто" мы с подругами остались в полном восторге. Я не в первый раз была в Краснодаре
- ВВиктор28 августа 2024Нам очень понравилось! В городе первый раз, экскурсия супер! Интересные факты, приятный экскурсовод!
- ИИрина22 августа 2024Огромное спасибо Марине,за маршрут,интересный рассказ. Для ознакомления с городом и его историей отличная экскурсия
- ЕЕлена17 августа 2024Большое спасибо Марине за увлекательное путешествие по Краснодару. Погрузились в историю, прогулялись по улочкам и кварталам, увидели как и где жили купцы, как менялся город. Очень интересно и познавательно, Марина замечательный рассказчик, заслушаетесь)
- ССветлана10 августа 2024Все понравилось
- ZZoya7 августа 2024Экскурсия проходила практически полностью на автомобиле по нашей просьбе с минимальным количеством выходов. Было содержательно и интересно.
- ССветлана5 августа 2024Самое приятное всегда видеть как экскурсовод любит свой город и свое дело. Нам очень понравилась экскурсия. Все самые ключевык моменты, интересные факты, спокойное сопровождение. Мы остались довольны. Спасибо.
- ЕЕлизавета28 июля 2024Всё было просто шикарно. Я не любитель писать подробные положительные отзывы, пишу подробно негативные))))) поэтому просто, чтобы поддержать Анну напишу,
- ВВероника26 июня 2024Виктория - настоящий профессионал своего дела! Такая любовь к родному краю и глубокие знания его истории восхищают. Она знает ответы на все вопросы, рассказывает очень подробно и интересно. Определенно советую данного гида👍💯
- ЕЕкатерина10 июня 2024очень продуманный маршрут, удачная подача информации, легко воспринимается! Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в сентябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 1 990 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год на рождество, 273 ⭐ отзыва, цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь