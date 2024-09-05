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шли мы на встречу с гидом, пребывая в полной уверенности, что это будет увеселительная прогулка по заповеднику, с фото у подножий столбов, общением с природой и т. д., и т. п.))) в итоге, Андрей провел нас по потрясающим местам, но, самое главное - мы поднялись на Такмак😍😍😍, побывали в ущелье, где проводились шаманские обряды, запустили в небо огромное количество мыльных пузырей, полюбовались со скал на столбы и город, получили невероятный заряд позитива, и, несмотря на то, что к концу экскурсии мы совсем выбились из сил, уровень положительных эмоций просто зашкаливал😍😍😍 Искренне рекомендую всем это приключение! Идите, не пожалеете!!!