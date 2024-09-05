скидка
45%
4 часа
Индивидуальная
Лучший выборКрасноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 11:00
9 сен в 20:00
от 70003 850₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 15:00
9 сен в 08:00
5 700₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 сентября 2024Экскурсия прошла великолепно! Мы не совсем были готовы к тому, что нас ожидает😉, но в итоге получили непередаваемые эмоции! По порядку:
- ООльга4 сентября 2024С проводником Александрой получили истинное наслаждение красивыми видами, единение с природой и даже фотосессией). Александра все рассказывала,показывала и видно,что сама
- ННаталья31 августа 2024Мы были с сыном впервые в Красноярске, приехали на несколько дней посмотреть город. Заказали экскурсию в приложении. Приятно обрадовала цена -
- ГГалина30 августа 2024Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не осмелились! Насладились панорамным видом
- ННаталья29 августа 2024Экскурсию у нас проводила Анна, человек, влюбленный в свой город, гордящийся им! Маршрут затронул самые знаковые места - то что нужно
- ТТатьяна27 августа 2024Наше путешествие было незабываемым. Организатором у нас была Наталья. У нас были насыщенных 4 дня. И каждый день интереснее другого.
- IIrina26 августа 2024Спасибо огромное!!! Прекрасная экскурсия и великолепный гид!!!
- ААбдулла21 августа 2024Тактичность и ум - замечательные качества Руслана. Желаем новых творческих маршрутов, передавай пожелания здоровья Андрею Андроновичу👍
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в сентябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 850 до 8 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 459 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2024 год на рождество, 459 ⭐ отзывов, цены от 3850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь