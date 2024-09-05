На Рождество – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Красноярске, цены от 3 850 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Пешая
скидка
45%
181 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 11:00
9 сен в 20:00
от 70003 850 за человека
Знакомство с Красноярском
На машине
141 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 15:00
9 сен в 08:00
5 700 за всё до 4 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Пешая
137 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 сентября 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Экскурсия прошла великолепно! Мы не совсем были готовы к тому, что нас ожидает😉, но в итоге получили непередаваемые эмоции! По порядку:
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    шли мы на встречу с гидом, пребывая в полной уверенности, что это будет увеселительная прогулка по заповеднику, с фото у подножий столбов, общением с природой и т. д., и т. п.))) в итоге, Андрей провел нас по потрясающим местам, но, самое главное - мы поднялись на Такмак😍😍😍, побывали в ущелье, где проводились шаманские обряды, запустили в небо огромное количество мыльных пузырей, полюбовались со скал на столбы и город, получили невероятный заряд позитива, и, несмотря на то, что к концу экскурсии мы совсем выбились из сил, уровень положительных эмоций просто зашкаливал😍😍😍 Искренне рекомендую всем это приключение! Идите, не пожалеете!!!

  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    С проводником Александрой получили истинное наслаждение красивыми видами, единение с природой и даже фотосессией). Александра все рассказывала,показывала и видно,что сама
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    любит эти места. Шли в комфортном темпе,успеваю и посмотреть и пофотогрофироваться. Все во время,всегда на связи. Много приятных фишек-сюрпризов. Ощущение заботы,доверия и тепла!!! Рекомендую от души,Благодарю!!!

  • Н
    Наталья
    31 августа 2024
    Знакомство с Красноярском
    Мы были с сыном впервые в Красноярске, приехали на несколько дней посмотреть город. Заказали экскурсию в приложении. Приятно обрадовала цена -
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    для нас двоих на машине, с комфортом. Гидом был Алексей. Во-первых, он нас забрал на машине и доставил прямо к кафе, на обед. Приятным моментом было - приготовленная в бутылочках питьевая вода для каждого. Алексей оказался очень приятным и интересным рассказчиком, обладающим глубокими историческими знаниями. . Он провёз нас по достопримечательностям города. Почти в каждом месте мы останавливались, делали фото. В итоге, наша экскурсия продлилась не 3 часа, а на час дольше, что никак не отразилось на цене. Мы были в восторге от путешествия! Алексей - суперпрофессионал своего дела. Спасибо всей команде гидов за вашу работу!

  • Г
    Галина
    30 августа 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не осмелились! Насладились панорамным видом
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    города и горным пейзажем. Узнали историю столбизма, получили массу интересной полезной информации. Провели прекрасный день в лесу. Руслану огромная благодарность! Подбадривал, поддерживал, протягивал свою крепкую мужскую руку! ❤️❤️❤️спасибо!!!

    Экскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и неЭкскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и неЭкскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и неЭкскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и неЭкскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и неЭкскурсию провёл для нас Руслан. Ооочень понравилось! Поднялись туда, куда без Руслана даже бы и не
  • Н
    Наталья
    29 августа 2024
    Знакомство с Красноярском
    Экскурсию у нас проводила Анна, человек, влюбленный в свой город, гордящийся им! Маршрут затронул самые знаковые места - то что нужно
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    для первого знакомства с городом. Порадовало отсутствие академического рассказа, всё было в стиле дружеской беседы, на вопросы отвечала с изюминкой - спасибо;)). Природа впечатляет, эмоции наполняют, погода нас порадовала. Анна учитывала наши просьбы, терпеливо ждала пока я фотографирую, дала шикарные рекомендации что ещё можно посмотреть в оставшееся у нас время. Экскурсия проходила на комфортабельной машине, что учитывая разброс точек маршрута, позволило успеть везде. Перед экскурсии сходили в музей Сурикова - всем рекомендую. Организатор-администратор экскурсии (Наталья) порекомендовала шикарный ресторан - оно того стоит!! Шикарный вайб от сибирской кухни. Жалеем только об одном - не хватило ещё пары дней, что бы погулять по исторической части Красноярска! Но мы вернёмся!! И Анна продолжит экскурсию 😉

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Знакомство с Красноярском
    Наше путешествие было незабываемым. Организатором у нас была Наталья. У нас были насыщенных 4 дня. И каждый день интереснее другого.
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    Могу сказать, что мы не все еще посмотрели. И обязательно вернемся, чтобы досмотреть. Замечательным экскурсоводом была у нас Екатерина. Очень интересные рассказы о крае, городе, известных людях. Екатерина невероятно приятный, позитивный и очень образованный человек, который нашу группу просто очаровал! Спасибо большое за все! Мы обязательно к вам вернемся!!! Группа из Новосибирска🤗

  • I
    Irina
    26 августа 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Спасибо огромное!!! Прекрасная экскурсия и великолепный гид!!!
  • А
    Абдулла
    21 августа 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Тактичность и ум - замечательные качества Руслана. Желаем новых творческих маршрутов, передавай пожелания здоровья Андрею Андроновичу👍

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На Рождество»

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  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в сентябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 850 до 8 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 459 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2024 год на рождество, 459 ⭐ отзывов, цены от 3850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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