Пейзажи, которые вас ждут на Манской петле, словно сошли с обложки настенного календаря. Вы не только увидите невероятно живописные места, но и поучаствуете в небольшой фотосессии, профессиональные снимки с которой будут достойны вашего личного календаря. Мы поднимемся на хребет, дойдём до нескольких смотровых площадок над Петлёй и устроим пикник на одной из них.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Поездка по извилистому Дивногорскому тракту с остановкой на знаменитой смотровой площадке «Царь-рыба» над Енисеем

Прогулка вдоль берега таёжной речки Маны до начала подъёма на Манскую петлю

Подъём на хребет со смотровой площадкой над Манской петлёй и прогулка по хребту с ещё несколькими смотровыми площадками, откуда открывается обзор на Петлю под другим углом, а также на бескрайнюю енисейскую тайгу

Небольшая профессиональная фотосессия на смотровых площадках

Пикник на последней смотровой

Я расскажу о геологической истории этих мест, об истории присутствия и деятельности человека на реке Мана. Вы узнаете, какой знаменитый актёр и в каком фильме снимался в этих местах, почему на подъёме на смотровую появилась лестница, можно ли встретить здесь медведя и многое другое.

Кому подойдёт эта экскурсия

Активным путешественникам, не боящимся затяжного подъёма на хребет. Набор высоты — 400 м.

Организационные детали