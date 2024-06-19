Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)

Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Пейзажи, которые вас ждут на Манской петле, словно сошли с обложки настенного календаря.

Вы не только увидите невероятно живописные места, но и поучаствуете в небольшой фотосессии, профессиональные снимки с которой будут достойны вашего личного календаря.

Мы поднимемся на хребет, дойдём до нескольких смотровых площадок над Петлёй и устроим пикник на одной из них.
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Поездка по извилистому Дивногорскому тракту с остановкой на знаменитой смотровой площадке «Царь-рыба» над Енисеем
  • Прогулка вдоль берега таёжной речки Маны до начала подъёма на Манскую петлю
  • Подъём на хребет со смотровой площадкой над Манской петлёй и прогулка по хребту с ещё несколькими смотровыми площадками, откуда открывается обзор на Петлю под другим углом, а также на бескрайнюю енисейскую тайгу
  • Небольшая профессиональная фотосессия на смотровых площадках
  • Пикник на последней смотровой

Я расскажу о геологической истории этих мест, об истории присутствия и деятельности человека на реке Мана. Вы узнаете, какой знаменитый актёр и в каком фильме снимался в этих местах, почему на подъёме на смотровую появилась лестница, можно ли встретить здесь медведя и многое другое.

Кому подойдёт эта экскурсия

Активным путешественникам, не боящимся затяжного подъёма на хребет. Набор высоты — 400 м.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Expert
  • Возьмите с собой что-то съестное для пикника
  • В течение 5 дней после поездки я пришлю вам до 30 фото ссылкой на Яндекс-диск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красноярска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа весь деньСмотровые площадкиМанская петляПо Красноярскому краюАктивностиСмотровая площадка Царь-рыбаТреккинг и походы

Похожие экскурсии из Красноярска

Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
136 отзывов
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 14:00
11 июня в 11:00
от 70003 850 за всё до 15 чел.
Треккинг к Манской петле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Красноярском
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
105 отзывов
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
5 700 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Красноярске
ХорошоТам