Пейзажи, которые вас ждут на Манской петле, словно сошли с обложки настенного календаря.
Вы не только увидите невероятно живописные места, но и поучаствуете в небольшой фотосессии, профессиональные снимки с которой будут достойны вашего личного календаря.
Мы поднимемся на хребет, дойдём до нескольких смотровых площадок над Петлёй и устроим пикник на одной из них.
Вы не только увидите невероятно живописные места, но и поучаствуете в небольшой фотосессии, профессиональные снимки с которой будут достойны вашего личного календаря.
Мы поднимемся на хребет, дойдём до нескольких смотровых площадок над Петлёй и устроим пикник на одной из них.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Поездка по извилистому Дивногорскому тракту с остановкой на знаменитой смотровой площадке «Царь-рыба» над Енисеем
- Прогулка вдоль берега таёжной речки Маны до начала подъёма на Манскую петлю
- Подъём на хребет со смотровой площадкой над Манской петлёй и прогулка по хребту с ещё несколькими смотровыми площадками, откуда открывается обзор на Петлю под другим углом, а также на бескрайнюю енисейскую тайгу
- Небольшая профессиональная фотосессия на смотровых площадках
- Пикник на последней смотровой
Я расскажу о геологической истории этих мест, об истории присутствия и деятельности человека на реке Мана. Вы узнаете, какой знаменитый актёр и в каком фильме снимался в этих местах, почему на подъёме на смотровую появилась лестница, можно ли встретить здесь медведя и многое другое.
Кому подойдёт эта экскурсия
Активным путешественникам, не боящимся затяжного подъёма на хребет. Набор высоты — 400 м.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Expert
- Возьмите с собой что-то съестное для пикника
- В течение 5 дней после поездки я пришлю вам до 30 фото ссылкой на Яндекс-диск
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 45 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил около 70 стран, и практически в каждой проходил треккинговые маршруты в поисках природных достопримечательностей. Создаю и провожу авторские туры в разных странах. Имею в активе более 30 многодневных горных походов. Пишу книгу, обучающую путешествовать супербюджетно. Активный каучсёрфер. Живу в Красноярске, отлично знаю окрестности. Решил начать показывать красоту родного края гостям.Задать вопрос
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