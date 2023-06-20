О Оксана

Спасибо большое нашему гиду Джамалу! Всю дорогу он рассказывал нам истории и легенды о тех местах, в которых мы побывали.

Мы просто в восторге от Дербента! Это фантастически красивое место.

Всем рекомендую эту экскурсию и нашего нида!