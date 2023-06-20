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Индивидуальная
до 4 чел.
По следам древних крепостей и волшебных водопадов Хучни
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Таинственная крепость, водопад и экраноплан В первую очередь, наш маршрут приведет нас к могущественной Крепости Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Крепость Ахульго Одно из самых памятных исторических мест в Дагестане — волнительная точка на карте нашего маршрута»
Расписание: По субботам в 06:30
18 июл в 06:30
25 июл в 06:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Спасибо большое нашему гиду Джамалу! Всю дорогу он рассказывал нам истории и легенды о тех местах, в которых мы побывали.
Мы просто в восторге от Дербента! Это фантастически красивое место.
Всем рекомендую эту экскурсию и нашего нида!
Мы просто в восторге от Дербента! Это фантастически красивое место.
Всем рекомендую эту экскурсию и нашего нида!
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Всего 12 отзывов в Махачкале в категории "Музей Крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Музей Крепость»
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