Индивидуальная
до 6 чел.
Самурский лес и водопад Хучни
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
«Прикоснувшись к ним, вы перенесетесь в 7-8 век, когда местные народы защищали свою землю от набегов кочевников Водопад Хучни Это не просто популярное место в республике»
Расписание: по вс в 06:30
5 июл в 06:30
12 июл в 06:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам древних крепостей и волшебных водопадов Хучни
Начало: По договорённости
«Что вас ожидает: Таинственная крепость, водопад и экраноплан В первую очередь, наш маршрут приведет нас к могущественной Крепости Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное путешествие: Гамсутль и Салтинский подземный водопад
Начало: Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
«Салтинский подземный водопад — природное чудо Дагестана Салтинский водопад является памятником природы республиканского значения и единственным в Дагестане подземным водопадом»
Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное путешествие: водопад Хучни и экраноплан Лунь
Начало: Город Махачкала (любая точка по выбору туриста)
«Хучнинский водопад — мощь и красота природы Дорога приведёт нас к Хучнинскому водопаду, знаменитому своим бурлящим двойным каскадом»
Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочные красоты Дагестана: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Оазисы спокойствия Дагестана В Дагестане множество водопадов, которые можно посетить и, несомненно, насладиться красотой»
Расписание: в любое время
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чегемские водопады»
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