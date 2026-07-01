Индивидуальная до 4 чел.

Индивидуальное путешествие: Гамсутль и Салтинский подземный водопад Начало: Город Махачкала (любая точка по выбору туриста) «Салтинский подземный водопад — природное чудо Дагестана Салтинский водопад является памятником природы республиканского значения и единственным в Дагестане подземным водопадом»

Расписание: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время