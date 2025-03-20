Мы отвезём вас туда, где живут благородные олени и очаровательные хаски, есть целая ледяная деревня и лес, полный загадочных мифов. Всё это — волшебный Кировск. Вы сами выберете, чем будет заниматься, а мы поможем сориентироваться и забронировать развлечения. По пути поделимся нескучными фактами о Мурманской области и Кольском полуострове.
Описание экскурсии
Наш путь до Кировска займёт около 3,5 часов. По дороге вы будете любоваться пейзажами и слушать интересные рассказы. Вы узнаете:
- Как появились древние народности в этом регионе и при чём тут Норвегия, Псков и Новгород
- Что необычного нашли в Кировске и как это связано с его первым названием
- Как строили железную дорогу в Мурманске и первую обогатительную фабрику
Приехав в Кировск, вы отправитесь изучать город. Здесь много всего необычного, и мы с радостью подскажем и покажем, куда пойти и что посмотреть. Например, вы можете:
- Посетить этническую деревню с самым большим чумом в России
- Покормить оленей, покататься на хаски или снегоходах
- Погулять по арт-парку «Таинственный лес», который хранит легенды о мифических существах
- Побывать в «Снежной деревне», где всё построено из снега и льда
И многое другое!
На обратном пути в Мурманск, если будет возможность, мы остановимся, чтобы посмотреть на северное сияние.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Nissan Pathfinder (4 места для взрослых + 2 места для детей ростом до 155 см), сопровождение гида, помощь в выборе и заказе развлечений
- Дополнительные расходы: развлечения и еда в Кировске — по желанию. Виды развлечений и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 18. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Мы — команда местных гидов из Мурманска, работаем с 2017 года. Хотим поделиться красотами нашего края, познакомить с его историей и культурой и сделать ваш отдых приятным и комфортным.Задать вопрос
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