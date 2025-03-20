Мы отвезём вас туда, где живут благородные олени и очаровательные хаски, есть целая ледяная деревня и лес, полный загадочных мифов. Всё это — волшебный Кировск. Вы сами выберете, чем будет заниматься, а мы поможем сориентироваться и забронировать развлечения. По пути поделимся нескучными фактами о Мурманской области и Кольском полуострове.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Наш путь до Кировска займёт около 3,5 часов. По дороге вы будете любоваться пейзажами и слушать интересные рассказы. Вы узнаете:

Как появились древние народности в этом регионе и при чём тут Норвегия, Псков и Новгород

Что необычного нашли в Кировске и как это связано с его первым названием

Как строили железную дорогу в Мурманске и первую обогатительную фабрику

Приехав в Кировск, вы отправитесь изучать город. Здесь много всего необычного, и мы с радостью подскажем и покажем, куда пойти и что посмотреть. Например, вы можете:

Посетить этническую деревню с самым большим чумом в России

Покормить оленей, покататься на хаски или снегоходах

Погулять по арт-парку «Таинственный лес», который хранит легенды о мифических существах

Побывать в «Снежной деревне», где всё построено из снега и льда

И многое другое!

На обратном пути в Мурманск, если будет возможность, мы остановимся, чтобы посмотреть на северное сияние.

Организационные детали