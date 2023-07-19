Прокатиться на баггах и сапах в Хибинах, отправиться на поиски китов и погулять в Териберке
Наше Кольское путешествие охватит Териберку со всеми топовыми локациями и прогулкой в море, Хибины с водопадами и озёрами, город-герой Мурманск и Ловозёрские тундры. Будем жить в четырёхзвёздочных отелях и каждый день пробовать новые арктические блюда.
Покатаемся на сапах по чистейшему озеру среди гор, проведём день в диких местах рядом с северной природой, исследуем Хибины на баггах и проедем по заброшенным геологическим дорогам. Будем верить в встречу с китами, дельфинами, касатками и северным сиянием. Увидим Баренцево море и Северный Ледовитый океан.
Покатаемся на сапах по чистейшему озеру среди гор, проведём день в диких местах рядом с северной природой, исследуем Хибины на баггах и проедем по заброшенным геологическим дорогам. Будем верить в встречу с китами, дельфинами, касатками и северным сиянием. Увидим Баренцево море и Северный Ледовитый океан.
Ближайшие даты:
19
июл
июл
16
авг
авг
13
сен
сен
27
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие без детей, от 18 лет.
Предоплата не возвращается в случае отмены за 20 дней до начала тура.
Возможны изменения в программе, в зависимости от погодных условий, с сохранением качества и полноты услуг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, отель «Азимут», 12:00Завершение: Мурманск, аэропорт, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании