Наше Кольское путешествие охватит Териберку со всеми топовыми локациями и прогулкой в море, Хибины с водопадами и озёрами, город-герой Мурманск и Ловозёрские тундры. Будем жить в четырёхзвёздочных отелях и каждый день пробовать новые арктические блюда.



Покатаемся на сапах по чистейшему озеру среди гор, проведём день в диких местах рядом с северной природой, исследуем Хибины на баггах и проедем по заброшенным геологическим дорогам. Будем верить в встречу с китами, дельфинами, касатками и северным сиянием. Увидим Баренцево море и Северный Ледовитый океан.