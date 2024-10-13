Приглашаем вас в семейную гончарную мастерскую, где царит творческая атмосфера.
Мастера студии покажут вам небольшой музей, расскажут о древнем ремесле и проведут увлекательную викторину. Вы узнаете, что такое кухля и чем она отличается от черепушки. И создадите собственное произведение на гончарном круге — это может быть панно, чашка или кружка.
Мастера студии покажут вам небольшой музей, расскажут о древнем ремесле и проведут увлекательную викторину. Вы узнаете, что такое кухля и чем она отличается от черепушки. И создадите собственное произведение на гончарном круге — это может быть панно, чашка или кружка.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Снять стресс, отключиться от мыслей и сконцентрироваться на предмете, рождающимся в ваших руках!
Тёплая атмосфера семейной студии
Мастера Олег и Ольга познакомят вас с азами гончарного дела и его историей. А также проведут увлекательную викторину. За правильные ответы вы получите приз — особые монеты от студии!
Вы узнаете:
- Почему гончарное мастерство издревле считалось исконно женским делом
- Откуда у крынки такая форма
- Что такое черепушка, миса и кухля и чем они отличаются друг от друга
Опыт работы на гончарном круге
А затем вы создадите своё авторское изделие. Это может быть панно с отпечатками ваших ладоней, чашка, миска или кружка. Мастера будут рядом и помогут на каждом этапе.
Организационные детали
- Изделие будет готово через 2–3 недели — это время понадобится для обжига. Мы пригласим вас за ним или отправим по почте в любой уголок России. Доставка оплачивается отдельно
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям с 3 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Плахотного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Новосибирске
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов в Новосибирске. Организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы. С радостью покажем наш город с разных сторон и поделимся его секретами.Задать вопрос
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