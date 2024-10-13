Приглашаем вас в семейную гончарную мастерскую, где царит творческая атмосфера. Мастера студии покажут вам небольшой музей, расскажут о древнем ремесле и проведут увлекательную викторину. Вы узнаете, что такое кухля и чем она отличается от черепушки. И создадите собственное произведение на гончарном круге — это может быть панно, чашка или кружка.

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Описание мастер-класса

Снять стресс, отключиться от мыслей и сконцентрироваться на предмете, рождающимся в ваших руках!

Тёплая атмосфера семейной студии

Мастера Олег и Ольга познакомят вас с азами гончарного дела и его историей. А также проведут увлекательную викторину. За правильные ответы вы получите приз — особые монеты от студии!

Вы узнаете:

Почему гончарное мастерство издревле считалось исконно женским делом

Откуда у крынки такая форма

Что такое черепушка, миса и кухля и чем они отличаются друг от друга

Опыт работы на гончарном круге

А затем вы создадите своё авторское изделие. Это может быть панно с отпечатками ваших ладоней, чашка, миска или кружка. Мастера будут рядом и помогут на каждом этапе.

Организационные детали