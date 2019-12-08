43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке

Андрей
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Андрей – ваш гид
Новосибирск — крупнейший российский город за Уралом, столица Сибири.

Несмотря на то, что город молодой (ему всего 120 лет), здесь есть на что посмотреть и о чем узнать.

Предлагаю изучать город в трех измерениях — можно выбрать для прогулки какое-то одно, а можно и все три.
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по созвону с туристом
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У этой экскурсии43 отзыва
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Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях

Что вас ожидает

1. Поговорим о Новосибирске как о городе на Транссибе. Именно здесь развивались ключевые события бурной истории Сибири начала XX века: строительство Транссиба, реформа Столыпина, Гражданская война. Я предлагаю побывать в географическом центре дореволюционной России, посмотреть на сохранившийся пролёт первого моста через Обь, найти штаб восстания «белочехов», приведших к власти А.В. Колчака, а также посетить место захоронения барона фон Унгерна. А еще можно узнать, сколько жителей элитного «стоквартирного» дома однажды не вернулось в свои уютные квартиры, почему в оперном театре должен был быть бассейн, а также за какие грехи на инженера Останкинской телебашни заводили уголовное дело в Новосибирске.

2. Новосибирск в послевоенные годы прославился на всю страну своим Академгородком. Нельзя побывать в Новосибирске и не побывать в Академгородке. Здесь можно прогуляться по лесным тропинкам, названным именами ученых, узнать, что именно вяжет лабораторная мышь около института цитологии и генетики, выучить гимн Новосибирского университета, а также разобраться в особенностях топонимики — ведь далеко не каждый знает, что такое ЗД, «Торец», «Поганка» и НИИКУДА.

3. Неформальная история города тоже заслуживает внимания: в 80-е и 90-е годы Новосибирск славился своими рок-исполнителями. Мы сходим на могилу Янки Дягилевой (в межсезонье можем не добраться) и посмотрим на дом, в котором она жила (дом скоро могут снести, торопитесь!), погуляем по тем же самым трамвайным рельсам, по которым гуляла она и о которых пела. Вы сможете услышать, за что «на Горской всё-таки взяли» основателя группы «Калинов Мост» Дмитрия Ревякина и где находится Коровий остров, а также узнать, наконец, кто такая Иня и почему она несет «запахи смол».

Кому подойдет экскурсия

Подойдёт всем — тем, кто попал в Новосибирск проездом на денек, или тем, кто всю жизнь мечтал побывать в столице Сибири, и, наконец, ему удалось попасть сюда в командировку :) Особенно рад буду тем, кто, как и я, взрослел на песнях Янки, Селиванова и Ревякина. С вами готов договариваться о цене индивидуально.

Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях
Новосибирск в трёх измерениях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по созвону с туристом.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Маркетолог, журналист. В Новосибирске живу с даты его столетия, а в 2023 году городу «стукнет» всего 130 лет.
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43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
Отличная экскурсия.
Много информации, совсем нескучно.
Город прекрасен, когда твой гид настолько его знает. )
16 августа 2019
Экскурсию рекомендую всем! Андрей и Виктор с удовольствием и любовью рассказывают о своем городе! Настоящие "народные" гиды!
24 мая 2019
Я очень благодарна Андрею за проведенную экскурсию!
Организовывала встречу коллеги - москвички, трудно было чем то удивить, но Андрей помог оставить у гостьи только положительные эмоции от Новосибирска. Рекомендую всем. Уверена, что еще не раз воспользуюсь его услугами. Теперь сама смотрю на город по иному!
11 мая 2019
Очень понравилось!
23 января 2019
Виктор-отличный гид. С ним было очень душевно.
9 декабря 2018
Отличный гид. Даже несмотря на мое серьезное опоздание на экскурсию, не отказался ее провести, и был крайне приятным собеседником и интересным рассказчиком. Однозначно могу порекомендовать его как гида всем, кто приезжает в город. Вы получите не только новые знания и впечатления, но и комплексный взгляд на историю и современное положение дел города.
Отдельная благодарность за сопровождение по городу даже в условиях суровейшего мороза!
23 ноября 2018
Здравствуйте. Во-первых, огромное спасибо за объём информации. Андрею спасибо за терпеливый подробный рассказ, за количество посещённых мест. Всём посещающим Сибирь, Новосибирск, всем интересующимся жизнью, а также жизнью жителей этого региона, России в целом - рекомендую, не пожалеете.
28 октября 2018
Экскурсия по Новосибирску была организована с учетом всех моих пожеланий (если не сказать капризов). Андрей потрясающий человек, он может рассказать о любом уголке города, ни один мой вопрос не вызывал затруднений, начиная историческими справками и заканчивая мощностью ГЭС. А чего стоит прогулка в компании Андрея по академ.городку, просто растворяешься в удивительной атмосфере этого места. Люди, если будите заказывать экскурсию по Новосибу, то только с Андреем, не пожалеете!
12 октября 2018
Андрей замечательный гид. Очень много знает о городе и видно, что очень любит и ценит свой город. Спланировал маршрут и провёл экскурсию с учётом наших пожеланий. Видно, что профессионал своего дела. Клиентоориентированность просто на высоте. Крайне рекомендую!!!!!
14 сентября 2018
Два дня в Новосибирске прошли с экскурсиями от Андрея (Город) и Виктора (Академгородок) . Эрудиция, отличная речь, тщательный выбор материала для туристов - это про Андрея и Виктора. А еще они очень любят свой город и гордятся им. Спасибо Вам, сибиряки за Ваш позитив и желанием поделиться им с Вашими гостями.
Ещё 33 отзыва

Андрей проводит ещё 4 экскурсии

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