43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

1. Поговорим о Новосибирске как о городе на Транссибе. Именно здесь развивались ключевые события бурной истории Сибири начала XX века: строительство Транссиба, реформа Столыпина, Гражданская война. Я предлагаю побывать в географическом центре дореволюционной России, посмотреть на сохранившийся пролёт первого моста через Обь, найти штаб восстания «белочехов», приведших к власти А.В. Колчака, а также посетить место захоронения барона фон Унгерна. А еще можно узнать, сколько жителей элитного «стоквартирного» дома однажды не вернулось в свои уютные квартиры, почему в оперном театре должен был быть бассейн, а также за какие грехи на инженера Останкинской телебашни заводили уголовное дело в Новосибирске.

2. Новосибирск в послевоенные годы прославился на всю страну своим Академгородком. Нельзя побывать в Новосибирске и не побывать в Академгородке. Здесь можно прогуляться по лесным тропинкам, названным именами ученых, узнать, что именно вяжет лабораторная мышь около института цитологии и генетики, выучить гимн Новосибирского университета, а также разобраться в особенностях топонимики — ведь далеко не каждый знает, что такое ЗД, «Торец», «Поганка» и НИИКУДА.

3. Неформальная история города тоже заслуживает внимания: в 80-е и 90-е годы Новосибирск славился своими рок-исполнителями. Мы сходим на могилу Янки Дягилевой (в межсезонье можем не добраться) и посмотрим на дом, в котором она жила (дом скоро могут снести, торопитесь!), погуляем по тем же самым трамвайным рельсам, по которым гуляла она и о которых пела. Вы сможете услышать, за что «на Горской всё-таки взяли» основателя группы «Калинов Мост» Дмитрия Ревякина и где находится Коровий остров, а также узнать, наконец, кто такая Иня и почему она несет «запахи смол».

Кому подойдет экскурсия

Подойдёт всем — тем, кто попал в Новосибирск проездом на денек, или тем, кто всю жизнь мечтал побывать в столице Сибири, и, наконец, ему удалось попасть сюда в командировку :) Особенно рад буду тем, кто, как и я, взрослел на песнях Янки, Селиванова и Ревякина. С вами готов договариваться о цене индивидуально.