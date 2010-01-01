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Закаменский Новосибирск

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Новосибирск — столица ⭐️ Сибири.

Здесь есть все для этого звания: самые разнообразные театры и музеи 🖼, Академгородок и красоты природы.

Присоединяйтесь к прогулке 👣 по Закаменской части Новосибирска и узнайте, как изменился район за 100 лет.

После изучения центра города можно отправиться на исследование других районов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Закаменский Новосибирск
Закаменский Новосибирск

Что вы увидите

  • Октябрьская магистраль
  • Улица Кирова
  • Аффинажный завод
  • Библиотека
  • Памятник в честь эвакуированных ленинградцев
  • Фонтаны
  • Чёртово городище
  • Улица Инская
  • Улица Большевистская
  • Городок работников Алтайской железной дороги
Достопримечательности Октябрьского района (Закаменки)
Закаменская часть города (нынешний Октябрьский район) – это бывшая окраина, отделённая от центральной части глубоким оврагом, по дну которого текла речка Каменка. Когда-то Закаменка имела дурную славу городских трущоб и самого криминального места в городе...
Речка Каменка давно спрятана в трубу, а по её руслу теперь проложена скоростная Каменская магистраль. Бывшая Закаменка соединена с центром города широким и надёжным мостом, по которому пролегла Октябрьская магистраль, а сам район стал едва ли не визитной карточкой «нового Новосибирска» с необычной архитектурой, современными бизнес-центрами и престижным жильём. Тем не менее, в глубине бывшей Закаменки сохранились памятники деревянного зодчества, модерна и даже конструктивизма, которые вы сможете увидеть на этой экскурсии 🧭 улице Кирова находятся один из десятка российских аффинажных заводов (и он же памятник конструктивистской эпохи, Сельскохозяйственный техникум), третья по численности книжного фонда библиотека страны, ГПНТБ, необычный памятник эвакуированным в Новосибирск ленинградцам и три великолепных фонтана ⛲, символизирующих сибирские реки: Катунь, Бию и Обь.
Через кварталы интересной современной архитектуры мы пройдём к Чёртову городищу — археологическому памятнику эпохи неолита. Кстати, именно это место, на котором в XVI веке располагался городок и крепость чатских татар, стало пристанищем для могущественного когда-то сибирского хана Кучума, поверженного в последней битве с русскими казаками на реке Ирмень.
После этого мы двинемся вглубь Закаменки — увидим ещё один конструктивистский техникум, химико-технологический, взглянем на одну из двенадцати школ, построенных в 1912 году архитектором А. Крячковым, спустимся вниз к улице Инской, чтобы найти несколько резных домов, почему-то не включённых в списки объектов, подлежащих защите со стороны государства.
Наконец, пройдя по улице Большевистской мимо дома первого инженера-строителя моста через Обь Григория Будагова, и поднявшись по улице Добролюбова, мы окажемся в городке работников Алтайской железной дороги с типовым и почти европейским жильём начала XX века.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Проспект Кирова, 110
Место завершения
🏁 По договоренности
Закаменский Новосибирск
Закаменский Новосибирск
Закаменский Новосибирск
Закаменский Новосибирск

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей П.
Андрей П.
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