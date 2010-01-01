Достопримечательности Октябрьского района (Закаменки)

Закаменская часть города (нынешний Октябрьский район) – это бывшая окраина, отделённая от центральной части глубоким оврагом, по дну которого текла речка Каменка. Когда-то Закаменка имела дурную славу городских трущоб и самого криминального места в городе...

Речка Каменка давно спрятана в трубу, а по её руслу теперь проложена скоростная Каменская магистраль. Бывшая Закаменка соединена с центром города широким и надёжным мостом, по которому пролегла Октябрьская магистраль, а сам район стал едва ли не визитной карточкой «нового Новосибирска» с необычной архитектурой, современными бизнес-центрами и престижным жильём. Тем не менее, в глубине бывшей Закаменки сохранились памятники деревянного зодчества, модерна и даже конструктивизма, которые вы сможете увидеть на этой экскурсии 🧭 улице Кирова находятся один из десятка российских аффинажных заводов (и он же памятник конструктивистской эпохи, Сельскохозяйственный техникум), третья по численности книжного фонда библиотека страны, ГПНТБ, необычный памятник эвакуированным в Новосибирск ленинградцам и три великолепных фонтана ⛲, символизирующих сибирские реки: Катунь, Бию и Обь.

Через кварталы интересной современной архитектуры мы пройдём к Чёртову городищу — археологическому памятнику эпохи неолита. Кстати, именно это место, на котором в XVI веке располагался городок и крепость чатских татар, стало пристанищем для могущественного когда-то сибирского хана Кучума, поверженного в последней битве с русскими казаками на реке Ирмень.

После этого мы двинемся вглубь Закаменки — увидим ещё один конструктивистский техникум, химико-технологический, взглянем на одну из двенадцати школ, построенных в 1912 году архитектором А. Крячковым, спустимся вниз к улице Инской, чтобы найти несколько резных домов, почему-то не включённых в списки объектов, подлежащих защите со стороны государства.

Наконец, пройдя по улице Большевистской мимо дома первого инженера-строителя моста через Обь Григория Будагова, и поднявшись по улице Добролюбова, мы окажемся в городке работников Алтайской железной дороги с типовым и почти европейским жильём начала XX века.