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не вызывал какого-либо искреннего интереса… НО сегодня мы попали на экскурсию по Пскову к Павлу. И теперь мы знаем, что история может быть очень интересной! Павел не просто рассказал о событиях, связанных с городом и показал где что происходило, а чётко разложил по полочкам все главные события, происходившие в западной части нашей Родины начиная с Рюриковичей. Ну по крайней мере, у меня ощущение, что за 4 часа экскурсии я вынес больше полезного, чем за всё время, проведённое с учебником истории. Павел рассказывает живо и интересно; лаконично интегрирует исторические факты в описание на местности; ко всей подаваемой информации приводит источник и "уровень доверия" к нему (гипотеза/результат археологических раскопок/упоминание в летописи/упоминание в нескольких независимых документах). Также было много интересного по архитектуре, причём как с точки зрения истории, так и с точки зрения физики. В итоге получилась экскурсия из фактов, которые были поданы интересно и с взаимосвязями между друг другом. Мы очень довольны, слушали взахлёб и даже запросили продление на час, даже несмотря на то, что были с дороги и вставали в 5 утра, что бы приехать в Псков. Огромная благодарность Павлу! P.s. отдельная благодарность за то, что после экскурсии прислали источники и дополнительные ссылки. Огромное спасибо!!!