На Рождество – экскурсии в Пскове

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Пскове, цены от 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Псков: город с характером
Пешая
47 отзывов
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в субботу в 12:00
13 сен в 12:00
16 сен в 11:00
750 за человека
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Пешая
90 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
9 сен в 08:00
10 сен в 15:00
5 600 за всё до 5 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
81 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
8 670 за всё до 5 чел.
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
На машине
36 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
25 сен в 10:00
1 окт в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Яркая история большого Пскова
Пешая
скидка
10%
396 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Яркая история большого Пскова: индивидуальная экскурсия
Пройдите по историческому центру Пскова, узнайте о его влиянии на судьбу Руси и соседних стран. Насладитесь уникальной атмосферой древнего города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
60005 400 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
На машине
73 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 11:00
9 сен в 08:00
6 880 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 сентября 2024
    Печоры и Изборск на комфортабельном авто
    Денису спасибо! Все было отлично, было получено масса впечатлений! Обязательно выделите время на посещение этих замечательных мест в сопровождении экскурсовода Дениса!
  • А
    Александр
    5 сентября 2024
    Печоры и Изборск на комфортабельном авто
    Всё понравились.
  • Н
    Николай
    4 сентября 2024
    Яркая история большого Пскова
    Коротко: ВАУ!!! Длинно: Экскурсия была мега увлекательной, без "воды" и по фактам. Вообще мы "технари", и так получилось, что школьный курс истории у нас
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    не вызывал какого-либо искреннего интереса… НО сегодня мы попали на экскурсию по Пскову к Павлу. И теперь мы знаем, что история может быть очень интересной! Павел не просто рассказал о событиях, связанных с городом и показал где что происходило, а чётко разложил по полочкам все главные события, происходившие в западной части нашей Родины начиная с Рюриковичей. Ну по крайней мере, у меня ощущение, что за 4 часа экскурсии я вынес больше полезного, чем за всё время, проведённое с учебником истории. Павел рассказывает живо и интересно; лаконично интегрирует исторические факты в описание на местности; ко всей подаваемой информации приводит источник и "уровень доверия" к нему (гипотеза/результат археологических раскопок/упоминание в летописи/упоминание в нескольких независимых документах). Также было много интересного по архитектуре, причём как с точки зрения истории, так и с точки зрения физики. В итоге получилась экскурсия из фактов, которые были поданы интересно и с взаимосвязями между друг другом. Мы очень довольны, слушали взахлёб и даже запросили продление на час, даже несмотря на то, что были с дороги и вставали в 5 утра, что бы приехать в Псков. Огромная благодарность Павлу! P.s. отдельная благодарность за то, что после экскурсии прислали источники и дополнительные ссылки. Огромное спасибо!!!

    Коротко:Коротко:Коротко:Коротко:Коротко:
  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Мой Псков: о древнем городе - с любовью
    Добрый день! 23 августа мы были на экскурсии "Мой Псков: о древнем городе-с любовью" с Ольгой. Остались в полном восторге, 3 часа пролетели незаметно,Ольга великолепный рассказчик, понравилась подача материала,были и исторические факты и предания. Всем рекомендуем!
  • А
    Анна
    30 августа 2024
    Яркая история большого Пскова
    Выражаем огромную благодарность Павлу за интересную экскурсию по Пскову. Мы узнали и открыли в ходе беседы много познавательных исторических фактов. 3 часа пролетели незаметно!
  • М
    Мария
    29 августа 2024
    Мой Псков: о древнем городе - с любовью
    Замечательная экскурсия! Очень интересно и подробно. Как будто побывали в средневековом Пскове
  • А
    Андрей
    28 августа 2024
    Печоры и Изборск на комфортабельном авто
    Печоры впечатлили, в них заканчивают реставрационные работы (2024 год), скоро будет красотища. Узнал много нового о Печорах и Изборской крепости. Денис Молодец!!!
  • С
    Светлана
    26 августа 2024
    Яркая история большого Пскова
    Мне все понравилось. Был достаточно и доступно раскрыт материал. Организация маршрута на хорошем уровне. Нам с мужем все понравилось.
  • Т
    Татьяна
    26 августа 2024
    Влюбиться в Псков за 1 день
    Очень правильное название -"Влюбиться в Псков за один день!". Так и произошло! Такой красивый, необычный, чистый город! А наш гид Ольга помогла нам узнать про него так много интересного! Обязательно вернемся сюда! Спасибо!
  • Я
    Яна
    25 августа 2024
    Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
    Экскурсию для нас проводила Марина. Нас было 4 человека: мы с мужем и двое детей 8 и 11 лет. Марине
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    удалось заинтересовать ребят, предложить им совершенно не ожиданное:). Например в Псково-Печерском монастыре погладить монастырских коров и посмотреть как они живут! А потом сходить в пещеру и попробовать творог и сыр, который делают из молока этих коров. Дети были в полном восторге, тем более там еще и телята малюсенькие были. Нам всем было интересно слушать Марину. Кроме основных объектов в монастыре нам удалось побывать в келье и понять на сколько не проста жизнь монаха. Осмотр Изборска начался в очень неожиданном месте. Мы уже не в первый раз в Изборске, но так ни разу там не были. Это Труворово городище и крест. Вот уж красота!!!!! Тут действительно могла зародиться Русь!!!! Спасибо Марина!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На Рождество»

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  4. Печоры и Изборск на комфортабельном авто
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Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в сентябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 750 до 8 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 723 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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