3 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборПсков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в субботу в 12:00
13 сен в 12:00
16 сен в 11:00
750₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
9 сен в 08:00
10 сен в 15:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
8 670₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
25 сен в 10:00
1 окт в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Яркая история большого Пскова: индивидуальная экскурсия
Пройдите по историческому центру Пскова, узнайте о его влиянии на судьбу Руси и соседних стран. Насладитесь уникальной атмосферой древнего города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
60005 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 11:00
9 сен в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 сентября 2024Денису спасибо! Все было отлично, было получено масса впечатлений! Обязательно выделите время на посещение этих замечательных мест в сопровождении экскурсовода Дениса!
- ААлександр5 сентября 2024Всё понравились.
- ННиколай4 сентября 2024Коротко: ВАУ!!! Длинно: Экскурсия была мега увлекательной, без "воды" и по фактам. Вообще мы "технари", и так получилось, что школьный курс истории у нас
- ООльга3 сентября 2024Добрый день! 23 августа мы были на экскурсии "Мой Псков: о древнем городе-с любовью" с Ольгой. Остались в полном восторге, 3 часа пролетели незаметно,Ольга великолепный рассказчик, понравилась подача материала,были и исторические факты и предания. Всем рекомендуем!
- ААнна30 августа 2024Выражаем огромную благодарность Павлу за интересную экскурсию по Пскову. Мы узнали и открыли в ходе беседы много познавательных исторических фактов. 3 часа пролетели незаметно!
- ММария29 августа 2024Замечательная экскурсия! Очень интересно и подробно. Как будто побывали в средневековом Пскове
- ААндрей28 августа 2024Печоры впечатлили, в них заканчивают реставрационные работы (2024 год), скоро будет красотища. Узнал много нового о Печорах и Изборской крепости. Денис Молодец!!!
- ССветлана26 августа 2024Мне все понравилось. Был достаточно и доступно раскрыт материал. Организация маршрута на хорошем уровне. Нам с мужем все понравилось.
- ТТатьяна26 августа 2024Очень правильное название -"Влюбиться в Псков за один день!". Так и произошло! Такой красивый, необычный, чистый город! А наш гид Ольга помогла нам узнать про него так много интересного! Обязательно вернемся сюда! Спасибо!
- ЯЯна25 августа 2024Экскурсию для нас проводила Марина. Нас было 4 человека: мы с мужем и двое детей 8 и 11 лет. Марине
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На Рождество»
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