Псков — город 🏙️ с многовековой историей

В ходе экскурсии 🧭 Вы сможете поближе узнать Псков, прочувствовать его историю 📖, повнимательней рассмотреть и возможно даже прикоснуться к вековым историческим местам, а также проникнуться уютным очарованием города. Прогуливаясь по псковским улочкам и паркам, Вы услышите занимательные рассказы про псковские храмы, губернскую жизнь города, знаменитых людей, судьба которых связана с Псковом.

В рамках экскурсии Вас ожидает: