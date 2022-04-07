Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии на площади Ленина.

Важная информация: Святогорский монастырь закрыт на карантин, в связи с этим посещение могилы поэта временно приостановлено.
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря
Пушкинские горы с пос. усадеб Михайловское, Тригорское и Святогорского монастыря

Что вас ожидает 🤩

  • Пушкинские горы
  • Усадьба Михайловское
  • Святогорский монастырь
  • Усадьба Тригорское
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Посетить Псков и не заглянуть в родовое имение Пушкина – имение Михайловское – непростительное упущение. Если вы всегда хотели узнать, где великий поэт черпал вдохновение, откуда начался его путь к славе, что побуждало творить, отправляйтесь вместе с нами в увлекательное путешествие по дорогам русского гения.

В программе путешествия:

► Визит в музейный комплекс Михайловское, где автор провел немало счастливых мгновений в детстве и юности, а после переживал тяготы ссылки. Во время экскурсии вы увидите экспозиции, в точности воспроизводящие интерьеры пушкинских времен, домик Арины Родионовны, умиротворенные сады и парки, хранящие память о поэте.

► Прогулка по территории Святогорского монастыря с посещением могилы Пушкина возле Успенской церкви (просим обратить внимание, что с 3 января Святогорский монастырь закрыт на карантин. В связи с этим посещение могилы поэта временно приостановлено).

► Экскурсия на усадьбу Тригорское («дом Лариных»), принадлежавшую близким друзьям поэта – семье Осиповых-Вульф.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • По организационным причинам входной билет в две усадьбы (800 руб. /взр., 700 руб. /пенс., 300 руб. /дет.) не включен в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно на месте. Обед в Пушкинских Горах (400 руб. /чел.)
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура🚌На автобусе⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Пскове

Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Атмосфера-Путешествий
4.8
103 отзыва
Очень популярно сейчас
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
Оказавшись в Пскове, грешно не доехать до отчей земли великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
от 1 650 за 1 человека
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
4.7
11 отзывов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день
Проехать по пушкинским местам и узнать о псковских народных играх, гаданиях и преданиях
6 500 за 1-20 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
5
30 отзывов
По местам Михайловской ссылки Пушкина
Побывать в усадьбах Михайловское, Тригорское и других уголках Пушкиногорья, связанных с именем поэта
11 700 за 1-19 чел.
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Юлия
4.8
33 отзыва
Из Пскова в Пушкинские горы: Михайловское и Тригорское
Побывать в «краю великих вдохновений», заглянуть в русские усадьбы ХIХ века и узнать новое о Пушкине
1 950 за 1 человека
Пушкинские горы: по местам великого поэта
10 часов
Индивидуальная
Русский
4
8 отзывов
Пушкинские горы: по местам великого поэта
Наша экскурсия будет проходить в музее-заповеднике А. С
6 900 за 1-18 чел.
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
65 отзывов
Путешествие в Пушкинские горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Найти места из произведений Пушкина и увидеть имения и парки глазами поэта
6 900 за 1-10 чел.
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Александра
4.8
72 отзыва
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
Посетить места, повлиявшие на творчество Пушкина, и узнать историю создания культовых произведений
2 000 за 1 человека
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта
10 часов
Индивидуальная
Атмосфера-Путешествий
5
1 отзыв
Пушкинские Горы: знаковые усадьбы в жизни поэта
Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного
10 000 за 1-20 чел.
В Пушкинские горы - за вдохновением поэта
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Лада
4.9
10 отзывов
В Пушкинские горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
1 650 за 1 человека
Пушкинский заповедник - приют спокойствия, трудов и вдохновения
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
5
5 отзывов
Пушкинский заповедник - приют спокойствия, трудов и вдохновения
Родовое имение Пушкиных, могила поэта и «дом Лариных» - путешествие по местам великой истории
6 500 за 1-20 чел.
В Пушкинский заповедник из Пскова
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Лада
4.8
5 отзывов
В Пушкинский заповедник из Пскова
Побывать в атмосферных местах Михайловской ссылки и прикоснуться к важнейшему этапу биографии поэта
7 000 за 1-15 чел.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Атмосфера-Путешествий
4.7
147 отзывов
Очень популярно сейчас
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Приглашаем посетить Псково-Печерский монастырь, где голос молитвы не утихает более 500 лет
от 1 100 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ