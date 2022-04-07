Посетить Псков и не заглянуть в родовое имение Пушкина – имение Михайловское – непростительное упущение. Если вы всегда хотели узнать, где великий поэт черпал вдохновение, откуда начался его путь к славе, что побуждало творить, отправляйтесь вместе с нами в увлекательное путешествие по дорогам русского гения.

В программе путешествия:

► Визит в музейный комплекс Михайловское, где автор провел немало счастливых мгновений в детстве и юности, а после переживал тяготы ссылки. Во время экскурсии вы увидите экспозиции, в точности воспроизводящие интерьеры пушкинских времен, домик Арины Родионовны, умиротворенные сады и парки, хранящие память о поэте.

► Прогулка по территории Святогорского монастыря с посещением могилы Пушкина возле Успенской церкви (просим обратить внимание, что с 3 января Святогорский монастырь закрыт на карантин. В связи с этим посещение могилы поэта временно приостановлено).

► Экскурсия на усадьбу Тригорское («дом Лариных»), принадлежавшую близким друзьям поэта – семье Осиповых-Вульф.