Пешеходная экскурсия по Пскову

Когда-то на берегу реки Псковы находилась неприступная крепость

4.6
25 отзывов
Когда-то на берегу реки Псковы находилась неприступная крепость.

Со временем укрепление разрослось и превратилось в крупный город.

Его история связана с князем Игорем и княгиней Ольгой, здесь находится самый древний православный храм на Руси и сохранились оборонительные укрепления древнего кремля.

Предлагаем вам прогуляться по улочкам города и изучить историю, начиная со стародавних времен и заканчивая сегодняшним днем.
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Пскову

Что вы увидите 🤩

  • Ольгинская часовня
  • Псковский Кремль
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Покровский угол
  • Основные значимые памятники архитектуры Пскова
Вас ждет более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI в наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками.
Экскурсия по Пскову

Прогулка начнется с улицы Пароменской от часовни Святой Равноапостольной княгине Ольги с видом на священное сердце древнего города — Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя:

  • Довмонтов город — «Псковские Помпеи»,
  • Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране,
  • Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси,
  • «Кромский мыс» — место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую.
  • На экскурсии вы узнаете зачем древние псковичи на небольшой территории белоснежного Довмонтова города построили такое количество храмов, как называлась мощная стена укреплений средневекового и что за «захаб» такой, в виде рукава расположился между двумя стенами.
  • В центре Кремля перед вами предстанет символ псковской земли — величественный Троицкий Собор. Узнаете историю его строительства, почему Псков называют не только «Домом святой Троицы», но и «Ольгиным градом», и о неразрывной связи киевской княгини с нашим городом.
  • Памятник святой равноапостольной Княгине Ольге, можно увидеть на центральной площади Пскова по дороге в Покровский угол, где и сегодня стоит Покровская башня. Здесь вы узнаете об одной из самых ярких и ожесточенных осад Пскова войсками польского короля Стефана Батория, и какая светлая духовная сила помогла спасти жителей города.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый билет (16+)
500 ₽
Льготный (дети до 16 лет, студенты и пенсионеры)
400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание квалифицированным гидом
  • Экскурсия 12 июня - автобусно-пешеходная!
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Псков, центр города
Завершение: Пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

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