Вас ждет более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI в наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками.

Экскурсия по Пскову

Прогулка начнется с улицы Пароменской от часовни Святой Равноапостольной княгине Ольги с видом на священное сердце древнего города — Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя: