1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Духовная сила островов

Талабская земля веками манит верующих людей: именно здесь, в тишине посреди Псковского озера, старцы основали два монастыря, которые действуют и сегодня. Я расскажу об этом, а еще о хрониках островов в целом и о быте рыбаков. Кстати, здесь можно купить свежайшую копченую рыбу 🐟. В программе два острова:

Талабск , где все дороги Александровского посада ведут к храму святителя Николая, хранящему чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо». Храм неразрывно связан со знаменитым старцем Николаем Гурьяновым: я расскажу, какие чудеса он совершил и почему его называют прозорливым. Мы поклонимся его усыпальнице и посетим крохотный домик.

, где все дороги Александровского посада ведут к храму святителя Николая, хранящему чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо». Храм неразрывно связан со знаменитым старцем Николаем Гурьяновым: я расскажу, какие чудеса он совершил и почему его называют прозорливым. Мы поклонимся его усыпальнице и посетим крохотный домик. Верхний, где вас ждет храм святых апостолов Петра и Павла 15 века. Вы узнаете о преподобном Досифее, который основал обитель, и ощутите энергетику подземного храма, где хранятся мощи старца. Преп. Досифей помогает парам, которым отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце.

Живописные талабские тропы

После духовной пищи мы отправимся на насыщенную прогулку 👣 по реликтовому лесу 🌲 на острове 🏝️ Верхний. На небольшой территории вы побываете в разных природных зонах! Мы пройдем через рябиновую аллею, постоим под елями-шатрами в сосновом лесу, посидим на песчаной дюне и даже разглядим берег Эстонии. На живописной поляне устроим привал с интересными легендами и чаем из местных трав. Если повезет, полюбуемся серыми цаплями. А в финале похода найдем долину ледниковых камней. Летом также можно искупаться в озере.

Организационные детали