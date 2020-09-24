1 отзыв оставили туристы

Духовная сила островов Талабская земля веками манит верующих людей: именно здесь, в тишине посреди Псковского озера, старцы основали два монастыря, которые действуют и сегодня. Я расскажу об этом, а еще о хрониках островов в целом и о быте рыбаков. Кстати, здесь можно купить свежайшую копченую рыбу 🐟. В программе два острова:
Талабск, где все дороги Александровского посада ведут к храму святителя Николая, хранящему чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо». Храм неразрывно связан со знаменитым старцем Николаем Гурьяновым: я расскажу, какие чудеса он совершил и почему его называют прозорливым. Мы поклонимся его усыпальнице и посетим крохотный домик.
Верхний, где вас ждет храм святых апостолов Петра и Павла 15 века. Вы узнаете о преподобном Досифее, который основал обитель, и ощутите энергетику подземного храма, где хранятся мощи старца. Преп. Досифей помогает парам, которым отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце.
Живописные талабские тропы После духовной пищи мы отправимся на насыщенную прогулку 👣 по реликтовому лесу 🌲 на острове 🏝️ Верхний. На небольшой территории вы побываете в разных природных зонах! Мы пройдем через рябиновую аллею, постоим под елями-шатрами в сосновом лесу, посидим на песчаной дюне и даже разглядим берег Эстонии. На живописной поляне устроим привал с интересными легендами и чаем из местных трав. Если повезет, полюбуемся серыми цаплями. А в финале похода найдем долину ледниковых камней. Летом также можно искупаться в озере.
Организационные детали
Мы можем гулять по островам и дольше (доплата не нужна)
Экскурсия проводится с апреля по ноябрь (сезон навигации)
От Пскова до острова мы едем вместе. Есть 2 варианта, как добраться: 1) На вашем автомобиле 🚘 до деревушки Толба, а затем на катере (700-900 рублей/человека за весь день + билет 🎫 со скидкой для гида). Если у вас нет машины, то транспорт оплачивается дополнительно (от 4000 до 5000 руб. в зависимости от количества человек). 2) На частном катере, который стартует прямо от Псковского Крома и будет в нашем распоряжении весь день (стоимость — 17 000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алёна. Я окончила Псковский пединститут. Со студенческих лет показываю гостям Псков и рассказываю о событиях, произошедших на этой земле, их причинах и последствиях. Работаю в образовательном туристическом центре, который занимается повышением квалификации гидов, активно сотрудничаю со школьниками. До встречи!
Очень приятное путешествие с элементами экскурсии, время пролетело незаметно. Единственное, в чем мои ожидания не совсем оправдались, - это познавательная часть: я всегда надеюсь, что рассказ гида будет долгим и максимально насыщенным информацией. Отправляясь в такие поездки, стремишься заполнить пробелы в своих знаниях и понять, в чем, возможно, стоит дополнительно разобраться по возвращении. Справедливости ради, индивидуальные предпочтения гостей часто разнятся и каждый раз перестраиваться гиду может быть сложно. Я же была в поездке одна и постаралась воспользоваться ситуацией) На все мои вопросы Алена отвечала с готовностью; она чудесный спутник для долгой прогулки и хороший собеседник. Жаль, что острова не имеют статуса национального парка, - их историческое и культурное значение, природная красота, традиции местных жителей заслуживают того, чтобы их оберегали и исследовали. Мы приехали в будний день в несезон, когда туристов и паломников практически нет, и на острове Залита запустение и угасание жизненных сил у когда-то столь крепкой общины ощущались особенно остро. Что же касается организации поездки - все было безупречно. Спасибо!