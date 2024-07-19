Лучшие туры из Пятигорска – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Лучшие туры из Пятигорска» в Пятигорске, цены от 3 784 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
скидка
12%
271 отзыв
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
29 июл в 08:00
30 июл в 08:00
43003 784 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
Джиппинг
На микроавтобусе
361 отзыв
14 часов
Групповая
до 18 чел.
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
29 июл в 07:00
5 000 за человека
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Джиппинг
На микроавтобусе
51 отзыв
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
29 июл в 06:45
5 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Джиппинг
На микроавтобусе
55 отзывов
12 часов
Групповая
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
29 июл в 07:45
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    19 июля 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Это было шикарно!!! Северная Осетия в самое сердечко 🥰 спасибо гиду Стасу!
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
    Экскурсия была замечательной. Очень красивые виды Ингушетии поразили. Приятно удивили уединенность этого места, ну и конечно горы, которыми удалось насладиться
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    в полной мере. Приятно было провести это путешествие с гидом Дмитрием, который разнообразил дальнюю дорогу интересным рассказом про историю, культуру, особенности края. Было здорово, что во время экскурсии никто не торопил и можно было в полной мере насладиться остановками у основных достопримечательностей. Большое спасибо за столь приятное времяпрепровождение!

  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Расскажу про путешествие в Северную Осетию с гидом Андреем! Всегда когда открываешь новое место, очень многое зависит от погоды, группы
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    и… гида, ведь от его баек, интересных фактов зависит насколько ты влюбишься в место…. Осетия-ты прекрасна! За целый день мы увидели много мест с потрясающими видами, древней историей и историей буквально наших дней. Удивительное приключение запомнится надолго. P. S. Если вам повезёт попасть к гиду Андрею готовьтесь к сюрпризам и бонусам, и да…. запас адреналина вам будет обеспечен)

  • А
    Анна
    17 июля 2024
    Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Гид и водитель - Далхат, который с нами был весь день, просто замечательный, знающий историю, любящий свой край, воспитанный молодой человек.
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
    Понравилось всё. Гид Расул вилеколепен. Природа,горы,дороги на высшем уровне. Башни впечетляют
  • Н
    Наталья
    15 июля 2024
    Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Добрый день! Воспользовались услугами вашей фирмы и не пожалели. Машина во время, чистая, исправная! Маршрут по договоренности, озеро Гижгит, Приэльбрусье. природа красивая, еда вкусная! Компания супер! Гид приветливый, грамотный, скучно не было! Узнали для себя много нового! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Ездили вместе с мужем, нам обоим экскурсия очень понравилась. Гид Станислав рассказал очень много информация не только о Северной Осетии,
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    но также и о Ставропольском крае, и о Кабардино-Балкарии, через которые пролегал наш путь. Автомобиль комфортный, группа была из 7 туристов. Очень давно выбираю экскурсии именно в мини-группах, впечатления значительно отличаются в положительную сторону от впечатлений от экскурсий на больших автобусах.

  • А
    Алёна
    10 июля 2024
    Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
    Экскурсия великолепная. Особенно в мини группе. Агрессивно рекомендую! Гид у нас был замечательный, интересно рассказывал, хорошо вёз по горным дорогам
  • И
    Ирина
    2 июля 2024
    Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
    Понравилась экскурсия - места очень красивые, к языку нужно ехать по горной дороге, сначала было страшновато, но в целом эмоции крутые 😄 Мурат - наш гид, очень профессиональный водитель, за что ему спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Лучшие туры из Пятигорска»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
  2. Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
  3. «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
  4. Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июле 2024
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