Л Лена Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон + Это было шикарно!!! Северная Осетия в самое сердечко 🥰 спасибо гиду Стасу!

А Анна «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе читать дальше в полной мере. Приятно было провести это путешествие с гидом Дмитрием, который разнообразил дальнюю дорогу интересным рассказом про историю, культуру, особенности края. Было здорово, что во время экскурсии никто не торопил и можно было в полной мере насладиться остановками у основных достопримечательностей. Большое спасибо за столь приятное времяпрепровождение! Экскурсия была замечательной. Очень красивые виды Ингушетии поразили. Приятно удивили уединенность этого места, ну и конечно горы, которыми удалось насладиться

А Александр Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон + читать дальше и… гида, ведь от его баек, интересных фактов зависит насколько ты влюбишься в место…. Осетия-ты прекрасна! За целый день мы увидели много мест с потрясающими видами, древней историей и историей буквально наших дней. Удивительное приключение запомнится надолго. P. S. Если вам повезёт попасть к гиду Андрею готовьтесь к сюрпризам и бонусам, и да…. запас адреналина вам будет обеспечен) Расскажу про путешествие в Северную Осетию с гидом Андреем! Всегда когда открываешь новое место, очень многое зависит от погоды, группы

А Анна Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов Гид и водитель - Далхат, который с нами был весь день, просто замечательный, знающий историю, любящий свой край, воспитанный молодой человек.

О Ольга «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе Понравилось всё. Гид Расул вилеколепен. Природа,горы,дороги на высшем уровне. Башни впечетляют

Н Наталья Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов Добрый день! Воспользовались услугами вашей фирмы и не пожалели. Машина во время, чистая, исправная! Маршрут по договоренности, озеро Гижгит, Приэльбрусье. природа красивая, еда вкусная! Компания супер! Гид приветливый, грамотный, скучно не было! Узнали для себя много нового! Спасибо большое!

А Анна Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон + читать дальше но также и о Ставропольском крае, и о Кабардино-Балкарии, через которые пролегал наш путь. Автомобиль комфортный, группа была из 7 туристов. Очень давно выбираю экскурсии именно в мини-группах, впечатления значительно отличаются в положительную сторону от впечатлений от экскурсий на больших автобусах. Ездили вместе с мужем, нам обоим экскурсия очень понравилась. Гид Станислав рассказал очень много информация не только о Северной Осетии,

А Алёна Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе) Экскурсия великолепная. Особенно в мини группе. Агрессивно рекомендую! Гид у нас был замечательный, интересно рассказывал, хорошо вёз по горным дорогам