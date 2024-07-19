скидка
12%
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
29 июл в 08:00
30 июл в 08:00
43003 784₽ за человека
14 часов
Групповая
до 18 чел.
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
29 июл в 07:00
5 000₽ за человека
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
29 июл в 06:45
5 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
29 июл в 07:45
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена19 июля 2024Это было шикарно!!! Северная Осетия в самое сердечко 🥰 спасибо гиду Стасу!
- ААнна19 июля 2024Экскурсия была замечательной. Очень красивые виды Ингушетии поразили. Приятно удивили уединенность этого места, ну и конечно горы, которыми удалось насладиться
- ААлександр17 июля 2024Расскажу про путешествие в Северную Осетию с гидом Андреем! Всегда когда открываешь новое место, очень многое зависит от погоды, группы
- ААнна17 июля 2024Гид и водитель - Далхат, который с нами был весь день, просто замечательный, знающий историю, любящий свой край, воспитанный молодой человек.
- ООльга15 июля 2024Понравилось всё. Гид Расул вилеколепен. Природа,горы,дороги на высшем уровне. Башни впечетляют
- ННаталья15 июля 2024Добрый день! Воспользовались услугами вашей фирмы и не пожалели. Машина во время, чистая, исправная! Маршрут по договоренности, озеро Гижгит, Приэльбрусье. природа красивая, еда вкусная! Компания супер! Гид приветливый, грамотный, скучно не было! Узнали для себя много нового! Спасибо большое!
- ААнна14 июля 2024Ездили вместе с мужем, нам обоим экскурсия очень понравилась. Гид Станислав рассказал очень много информация не только о Северной Осетии,
- ААлёна10 июля 2024Экскурсия великолепная. Особенно в мини группе. Агрессивно рекомендую! Гид у нас был замечательный, интересно рассказывал, хорошо вёз по горным дорогам
- ИИрина2 июля 2024Понравилась экскурсия - места очень красивые, к языку нужно ехать по горной дороге, сначала было страшновато, но в целом эмоции крутые 😄 Мурат - наш гид, очень профессиональный водитель, за что ему спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Лучшие туры из Пятигорска»
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