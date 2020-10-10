1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Веселое знакомство с Рязанью

Почтовая — главная пешеходная, туристическая и торговая улица Рязани. Вы погрузитесь в ее богатое прошлое, увидите красивейшее дореволюционное здание областной Думы и рассмотрите купеческие особняки Михайлова и Купеля. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:

Как и почему в городе появилась улица Почтовая и с чем связано ее название

Где в Рязани были первые кинотеатры и что в них показывали

Чем отличался кабинет-портрет от визитки и хорошо ли работала почта в 1916 году

Где находилась лучшая кондитерская города и кто такой Евпатий Коловрат

Как пахла улица Почтовая 120 лет назад и что продавали в лавке колониальных товаров

В конце экскурсии 🧭 вы получите домашнее задание, которое поможет еще лучше узнать улицу Почтовая и ее окрестности и внимательнее рассмотреть некоторые городские детали.

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям от 5 до 12 лет.