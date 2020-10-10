1 отзыв оставили туристы

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Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая

Познакомиться с русским богатырем, ответить на каверзные вопросы и узнать интересные факты о Рязани

5
1 отзыв
Ксения
Ксения – представитель из Рязани
Старинная улица Почтовая — одно из любимых мест прогулок горожан.

Выполняя веселые игровые задания, вы раскроете, при каком императоре она была заложена, и какие модные магазины, кондитерские, гостиницы, фотоателье и кинотеатры на ней располагались.

А также познакомитесь с великими людьми и отыщете необычные памятники архитектуры!
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая
Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая

Что вас ожидает

Веселое знакомство с Рязанью
Почтовая — главная пешеходная, туристическая и торговая улица Рязани. Вы погрузитесь в ее богатое прошлое, увидите красивейшее дореволюционное здание областной Думы и рассмотрите купеческие особняки Михайлова и Купеля. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:

  • Как и почему в городе появилась улица Почтовая и с чем связано ее название
  • Где в Рязани были первые кинотеатры и что в них показывали
  • Чем отличался кабинет-портрет от визитки и хорошо ли работала почта в 1916 году
  • Где находилась лучшая кондитерская города и кто такой Евпатий Коловрат
  • Как пахла улица Почтовая 120 лет назад и что продавали в лавке колониальных товаров

В конце экскурсии 🧭 вы получите домашнее задание, которое поможет еще лучше узнать улицу Почтовая и ее окрестности и внимательнее рассмотреть некоторые городские детали.

Организационные детали

Экскурсия подойдет детям от 5 до 12 лет.

Начало и место завершения
🚩 на улице Почтовая
Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая
Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая
Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая
Детская интерактивная экскурсия по улице Почтовая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.
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1 отзыв оставили туристы

10 октября 2020
Спасибо Ольге за отличную экскурсию. Дети в восторге. Были даже чудеса.

Ксения проводит ещё 3 экскурсии

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