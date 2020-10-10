1 отзыв оставили туристы

Веселое знакомство с Рязанью Почтовая — главная пешеходная, туристическая и торговая улица Рязани. Вы погрузитесь в ее богатое прошлое, увидите красивейшее дореволюционное здание областной Думы и рассмотрите купеческие особняки Михайлова и Купеля. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:
Как и почему в городе появилась улица Почтовая и с чем связано ее название
Где в Рязани были первые кинотеатры и что в них показывали
Чем отличался кабинет-портрет от визитки и хорошо ли работала почта в 1916 году
Где находилась лучшая кондитерская города и кто такой Евпатий Коловрат
Как пахла улица Почтовая 120 лет назад и что продавали в лавке колониальных товаров
В конце экскурсии 🧭 вы получите домашнее задание, которое поможет еще лучше узнать улицу Почтовая и ее окрестности и внимательнее рассмотреть некоторые городские детали.
Организационные детали
Экскурсия подойдет детям от 5 до 12 лет.
Начало и место завершения
🚩 на улице Почтовая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.