Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Это экскурсия ⛳ с гидом-стрельцом Степаном Молодцовым в Переславль Рязанский 17 века, знакомство с его улицами и крепостями, воинственным лихолетьем и мирным укладом жизни горожан.

В течение часа стрелец водит гостей улицами Верхнего Посада – старинной части Рязани, заселенной стрельцами и другими служилыми людьми, рассказывает об устройстве и истории 📖 города 17 века. Отличный интерактивный вариант знакомства с городом перед посещением исторической святыни Рязанского кремля.