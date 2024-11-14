Отправляемся в прошлое, в купеческие городки, где сохранились деревянные домики с резными наличниками и роскошные особняки с лепниной.Туда, где блестят на солнце золотые купола церквей и течёт не спеша главная

русская река — Волга-матушка. В туре вы узнаете, как мышь спасла князя от змеи, осмотрите Спасо-Преображенский собор, погуляете по набережной Ярославля, увидите церковь, заложенную Юрием Долгоруким, и озеро, на котором зародился российский флот при Петре I.

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Описание тура

Организационные детали

Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер)

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).