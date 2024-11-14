Туда, где блестят на солнце золотые купола церквей и течёт не спеша главная
Описание тура
Организационные детали
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер)
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).
Проживание. Будем жить в отеле 3* в Ярославле (точное название отеля будет известно перед началом тура), 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, обязательно нужно доплатить за 1-местное проживание, подселения нет.
*Фото отеля для примера взято с сайта 101hotels.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле.
Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча и переезд
Встретимся в Санкт-Петербурге в 22:00 и на автобусе отправимся в путешествие. Вас ждёт ночной переезд.
Мышкин, Рыбинск и Тутаев
Утром прибудем в Мышкин, расположенный на берегу Волги. Это удивительный маленький городок со множеством исторических памятников. По легенде, в древности маленькая мышка спасла местного князя от укуса змеи, отсюда и появилось название. В честь необычной истории даже построили Музей мыши. Мы погуляем по улочкам, полюбуемся деревянными домами с резными фасадами.
Из Мышкина — в Рыбинск, возникший ещё в 12 веке. А уже в 18 столетии он стал важным торговым центром, так как находился на пересечении водных путей. Мы пройдём по Волжской набережной, осмотрим Спасо-Преображенский собор в неоклассическом стиле и полюбуемся архитектурными памятниками.
Следующая остановка — Тутаев, названный в честь революционера Ильи Тутаева. Волгой город живописно разделяется на две части, между которыми нет моста. Осмотрим Тутаев и поедем в Ярославль. Заселимся в отель и отдохнём.
Экскурсия по Ярославлю
После завтрака вас ждёт экскурсия по Ярославлю. Увидим памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи. Если вам покажется, что вы где-то их уже видели — вам не кажется. Они изображены на купюре в 1000 рублей. Побываем в Спасо-Преображенском монастыре, погуляем по набережной, полюбуемся святынями с золотыми куполами и купеческими особняками.
По желанию и за доплату можем устроить поездку в Иваново. Вы увидите исторический центр города и Введенский монастырь 17 века, рассмотрите усадьбы в стиле модерн, заглянете в Музей промышленности и искусства и изучите коллекции текстильных изделий.
Вечером вернёмся в отель в Ярославле.
Переславль-Залесский
После завтрака выселимся из отеля и отправимся в Переславль-Залесский, на родину Александра Невского. Здесь, на Плещеевском озере, началась история русского флота при Петре I. А ещё, по легенде, в городе был рождён царевич Фёдор Романов. Будем любоваться святынями, увидим земляные валы высотой 12 метров, осмотрим Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким.
После экскурсии поедем в Санкт-Петербург. Прибудем в город поздно вечером или уже ночью.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|12 480 ₽
|1-местное размещение
|15 480 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение (обязательно оплачивается, если вы путешествуете в одиночку) - 3000 руб
- Выбор места в автобусе (под запрос) - 200 руб
- Экскурсия в Иваново (по желанию) - стоимость 1000 руб., входные билеты оплачиваются дополнительно
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть)