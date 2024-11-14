Экспресс-тур по городам на Волге: Ярославль, Мышкин, Рыбинск и Переславль-Залесский

Увидеть памятник с 1000-рублёвой купюры и посетить родину Александра Невского
Отправляемся в прошлое, в купеческие городки, где сохранились деревянные домики с резными наличниками и роскошные особняки с лепниной.

Туда, где блестят на солнце золотые купола церквей и течёт не спеша главная
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русская река — Волга-матушка.

В туре вы узнаете, как мышь спасла князя от змеи, осмотрите Спасо-Преображенский собор, погуляете по набережной Ярославля, увидите церковь, заложенную Юрием Долгоруким, и озеро, на котором зародился российский флот при Петре I.

Экспресс-тур по городам на Волге: Ярославль, Мышкин, Рыбинск и Переславль-Залесский
Экспресс-тур по городам на Волге: Ярославль, Мышкин, Рыбинск и Переславль-Залесский
Экспресс-тур по городам на Волге: Ярославль, Мышкин, Рыбинск и Переславль-Залесский
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00

Описание тура

Организационные детали

Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер)

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).

Проживание. Будем жить в отеле 3* в Ярославле (точное название отеля будет известно перед началом тура), 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, обязательно нужно доплатить за 1-местное проживание, подселения нет.

*Фото отеля для примера взято с сайта 101hotels.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле.

Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд

Встретимся в Санкт-Петербурге в 22:00 и на автобусе отправимся в путешествие. Вас ждёт ночной переезд.

2 день

Мышкин, Рыбинск и Тутаев

Утром прибудем в Мышкин, расположенный на берегу Волги. Это удивительный маленький городок со множеством исторических памятников. По легенде, в древности маленькая мышка спасла местного князя от укуса змеи, отсюда и появилось название. В честь необычной истории даже построили Музей мыши. Мы погуляем по улочкам, полюбуемся деревянными домами с резными фасадами.

Из Мышкина — в Рыбинск, возникший ещё в 12 веке. А уже в 18 столетии он стал важным торговым центром, так как находился на пересечении водных путей. Мы пройдём по Волжской набережной, осмотрим Спасо-Преображенский собор в неоклассическом стиле и полюбуемся архитектурными памятниками.

Следующая остановка — Тутаев, названный в честь революционера Ильи Тутаева. Волгой город живописно разделяется на две части, между которыми нет моста. Осмотрим Тутаев и поедем в Ярославль. Заселимся в отель и отдохнём.

Мышкин, Рыбинск и ТутаевМышкин, Рыбинск и ТутаевМышкин, Рыбинск и ТутаевМышкин, Рыбинск и ТутаевМышкин, Рыбинск и ТутаевМышкин, Рыбинск и ТутаевМышкин, Рыбинск и ТутаевМышкин, Рыбинск и Тутаев
3 день

Экскурсия по Ярославлю

После завтрака вас ждёт экскурсия по Ярославлю. Увидим памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи. Если вам покажется, что вы где-то их уже видели — вам не кажется. Они изображены на купюре в 1000 рублей. Побываем в Спасо-Преображенском монастыре, погуляем по набережной, полюбуемся святынями с золотыми куполами и купеческими особняками.

По желанию и за доплату можем устроить поездку в Иваново. Вы увидите исторический центр города и Введенский монастырь 17 века, рассмотрите усадьбы в стиле модерн, заглянете в Музей промышленности и искусства и изучите коллекции текстильных изделий.

Вечером вернёмся в отель в Ярославле.

Экскурсия по ЯрославлюЭкскурсия по ЯрославлюЭкскурсия по ЯрославлюЭкскурсия по Ярославлю
4 день

Переславль-Залесский

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в Переславль-Залесский, на родину Александра Невского. Здесь, на Плещеевском озере, началась история русского флота при Петре I. А ещё, по легенде, в городе был рождён царевич Фёдор Романов. Будем любоваться святынями, увидим земляные валы высотой 12 метров, осмотрим Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким.

После экскурсии поедем в Санкт-Петербург. Прибудем в город поздно вечером или уже ночью.

Переславль-ЗалесскийПереславль-ЗалесскийПереславль-ЗалесскийПереславль-ЗалесскийПереславль-Залесский

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение12 480 ₽
1-местное размещение15 480 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение (обязательно оплачивается, если вы путешествуете в одиночку) - 3000 руб
  • Выбор места в автобусе (под запрос) - 200 руб
  • Экскурсия в Иваново (по желанию) - стоимость 1000 руб., входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея» (Лиговский пр., дом 30а), 22:00
Завершение: Санкт-Петербург, вернёмся поздно вечером или ночью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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