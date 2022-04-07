Город Сочи можно изучать бесконечно, и никогда не устать. Экскурсия к водопадам станет одной из тех экскурсий, которые запоминаются навсегда. Это удивительное чудо природы находится в реликтовой самшитовой роще, расположенной недалеко от форелевого хозяйства в окружении потрясающе красивых горных пейзажей.

Удобно устроившись в Газ-66, мы отправимся в горное ущелье на встречу с каскадными водопадами. Вы попадете в атмосферу сказки со свисающими мхами и причудливыми деревьями. Передвигаться между водопадами мы будем по специальной тропе, оборудованной надежными переходами и деревянными лестницами. Для вашего комфорта и безопасности понадобится нескользящая обувь.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.