33 водопада

Смешанная - автомобильная и пешеходная, с переездом на ГАЗ-66

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная, с переездом на ГАЗ-66.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
33 водопада
33 водопада
33 водопада
33 водопада

Что вас ожидает 🤩

  • Русло реки Шахе
  • Аул Большой Кичмай
  • Долина Легенд – 33 водопада
  • Этнографический музей
  • Сыроварня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Город Сочи можно изучать бесконечно, и никогда не устать. Экскурсия к водопадам станет одной из тех экскурсий, которые запоминаются навсегда. Это удивительное чудо природы находится в реликтовой самшитовой роще, расположенной недалеко от форелевого хозяйства в окружении потрясающе красивых горных пейзажей.

Удобно устроившись в Газ-66, мы отправимся в горное ущелье на встречу с каскадными водопадами. Вы попадете в атмосферу сказки со свисающими мхами и причудливыми деревьями. Передвигаться между водопадами мы будем по специальной тропе, оборудованной надежными переходами и деревянными лестницами. Для вашего комфорта и безопасности понадобится нескользящая обувь.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед. Дополнительно оплачивается: Переезд на ГАЗ-66: 4000 руб. /машина. Национальное Шоу - 300 руб. /чел. Вход в национальный парк - 200 руб
  • /чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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