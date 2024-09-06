На Рождество – экскурсии в Сортавале

Найдено 7 экскурсий в категории «На Рождество» в Сортавале, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поездка в горный парк Рускеала
На автобусе
118 отзывов
8 часов
Групповая
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
3 250 за человека
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
На автобусе
616 отзывов
8 часов
Групповая
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
10 сен в 10:30
12 сен в 10:30
3 250 за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
На катере
425 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека
Пешком по Сортавале
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
668 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
В тренде
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Сортавала - с карелкой
Пешая
188 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
9 сен в 12:30
10 сен в 14:30
от 2 800 за всё до 4 чел.
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
На катере
36 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
16 800 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 сентября 2024
    Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
    Не пожалели, что взяли именно эту прогулку, несмотря на то, что можно было поехать и из самого города Сортавала. Но
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    тут настолько уединенно, что мы были совершенно одни в этих заповедных местах, а когда перед нами открывалась бескрайняя Ладога, казалось, что нигде нет ее границ.

    Не пожалели, что взяли именно эту прогулку, несмотря на то, что можно было поехать и из
  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Отличная экскурсия, нам все очень понравилось
  • Н
    Надежда
    4 сентября 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Путешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда не ходите, тут не садитесь".
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    Везде можно было пройти и потрогать и руками и ногами. Ярослав показал нам интересные и красивые уголки без скопления туристов. Там была только одна наша группа. Очень интересно рассказал, а главное показал, минералы, которыми богата Карелия. Но эта экскурсия не для дам на каблуках. И по горам полазили, и по острым камешкам прошлись. Впечатлений - море!

    Путешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда неПутешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда неПутешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда неПутешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда неПутешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда неПутешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда неПутешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда не
  • И
    Изотова
    4 сентября 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Прекрасна экскарси, очень понравилось. Ярослав с великолепным чувством юмора, информацией не перегрузил, все с примерами и очень легким языком.
    Прекрасна экскарси, очень понравилось. Ярослав с великолепным чувством юмора, информацией не перегрузил, все с примерами и очень легким языкомПрекрасна экскарси, очень понравилось. Ярослав с великолепным чувством юмора, информацией не перегрузил, все с примерами и очень легким языком
  • О
    Олеся
    4 сентября 2024
    Сортавала - с карелкой
    Очень понравилась экскурсия! Светлана в том числе носитель карельского языка - необычно, увлекательно послушать, попытаться повторить. Экскурсия в формате прогулки,
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    все доступно, с материалами как это было в таком-то году. Младшая дочь категорически отрицает экскурсии, и когда она с увлечением слушает и не спрашивает "до какого времени будет?" - для меня это доп. показатель. Спасибо, Светлана!

    Очень понравилась экскурсия! Светлана в том числе носитель карельского языка - необычно, увлекательно послушать, попытаться повторитьОчень понравилась экскурсия! Светлана в том числе носитель карельского языка - необычно, увлекательно послушать, попытаться повторитьОчень понравилась экскурсия! Светлана в том числе носитель карельского языка - необычно, увлекательно послушать, попытаться повторить
  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, спасибо большое!
    Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, спасибо большое!Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, спасибо большое!Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, спасибо большое!Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, спасибо большое!
  • Н
    Надежда
    2 сентября 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Замечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнести факты, что все запоминается.
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    А какие красивые места он нам показал! Ну и очень грамотно порекомендовал, что нужно, а что не обязательно посещать в Рускеале. По возвращению в Сортавала провел небольшую экскурсию по городу. Ну и с погодой нам очень повезло, что не мало значит. Рекомендую эту экскурсию однозначно!

    Замечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнестиЗамечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнести
  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Все прекрасно, экскурсия хорошо распланирована, в Рускеалу приехали в 10 и успели погулять пока было немного народу. Следуя советам Ярослава,
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    прекрасно провели время. Заезд на карьер Рускеала 2 тоже был интересным, но вот Рускеальские водопады были лишними. Огромное количество народу на маленькой территории, мы даже не стали заходить туда так как посчитали трату денег на вход несоразмерной такому "развлечению". Но самое интересное было дальше, чуть отъехав, зашли в лес полюбоваться прекрасной карельской природой, рекой и водопадом без толпы. Жаль, что на прогулку по лесу было мало времени. Всю дорогу Ярослав очень интересно рассказывал историю этих мест.

  • Г
    Гаянэ
    1 сентября 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    Безумной красоты виды. Классно покатались, рассказали нам много интересного. Угостили вкусным чаем.
    Безумной красоты виды. Классно покатались, рассказали нам много интересного. Угостили вкусным чаемБезумной красоты виды. Классно покатались, рассказали нам много интересного. Угостили вкусным чаемБезумной красоты виды. Классно покатались, рассказали нам много интересного. Угостили вкусным чаемБезумной красоты виды. Классно покатались, рассказали нам много интересного. Угостили вкусным чаемБезумной красоты виды. Классно покатались, рассказали нам много интересного. Угостили вкусным чаем
  • О
    Оксана
    1 сентября 2024
    Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
    Нам досталась пасмурная погода и по заливу мы шли спокойно, но выйдя в Ладогу заштормило … это не смутило нашего
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    капитана, он очень уверенно управлял лодкой, маневрируя по волнам, то прибавляя ходу, то замирая на гребне волны… Шхеры очень впечатлили: необыкновенные чарующие природные красоты, низкорослые сосны, белые мхи, камни, кусты брусники, даже сыроежки, волнующая глубоководная серая волнующая пучина перед тобой-царство воды и камня♥️ однозначно хочется повторить снова… С таким сопровождающим было совсем не страшно! Однозначно рекомендую данную экскурсию… спуск на воду хороший, выдаются спасательные жилеты, пледики.

    Нам досталась пасмурная погода и по заливу мы шли спокойно, но выйдя в Ладогу заштормило …Нам досталась пасмурная погода и по заливу мы шли спокойно, но выйдя в Ладогу заштормило …Нам досталась пасмурная погода и по заливу мы шли спокойно, но выйдя в Ладогу заштормило …Нам досталась пасмурная погода и по заливу мы шли спокойно, но выйдя в Ладогу заштормило …Нам досталась пасмурная погода и по заливу мы шли спокойно, но выйдя в Ладогу заштормило …

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Поездка в горный парк Рускеала
  2. Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
  3. Прогулка по Ладожским шхерам на катере
  4. Пешком по Сортавале
  5. Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в сентябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На Рождество" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 800 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 2073 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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