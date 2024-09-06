8 часов
Групповая
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
3 250₽ за человека
8 часов
Групповая
В трендеПутешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
10 сен в 10:30
12 сен в 10:30
3 250₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
В трендеВодная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
9 сен в 12:30
10 сен в 14:30
от 2 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборЛадожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
16 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 сентября 2024Не пожалели, что взяли именно эту прогулку, несмотря на то, что можно было поехать и из самого города Сортавала. Но
- ЕЕкатерина5 сентября 2024Отличная экскурсия, нам все очень понравилось
- ННадежда4 сентября 2024Путешествие ОЧЕНЬ понравилось. Ярослав нам показал маленький кусочек настоящей Карелии. Тут не было предостережений -"туда не ходите, тут не садитесь".
- ИИзотова4 сентября 2024Прекрасна экскарси, очень понравилось. Ярослав с великолепным чувством юмора, информацией не перегрузил, все с примерами и очень легким языком.
- ООлеся4 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Светлана в том числе носитель карельского языка - необычно, увлекательно послушать, попытаться повторить. Экскурсия в формате прогулки,
- ЕЕкатерина3 сентября 2024Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, спасибо большое!
- ННадежда2 сентября 2024Замечательная поездка! Очень понравился сам парк. Организовано было все отлично. Ярослав хороший рассказчик, умеет так преподнести факты, что все запоминается.
- ЕЕлена2 сентября 2024Все прекрасно, экскурсия хорошо распланирована, в Рускеалу приехали в 10 и успели погулять пока было немного народу. Следуя советам Ярослава,
- ГГаянэ1 сентября 2024Безумной красоты виды. Классно покатались, рассказали нам много интересного. Угостили вкусным чаем.
- ООксана1 сентября 2024Нам досталась пасмурная погода и по заливу мы шли спокойно, но выйдя в Ладогу заштормило … это не смутило нашего
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На Рождество»
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