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прекрасно провели время. Заезд на карьер Рускеала 2 тоже был интересным, но вот Рускеальские водопады были лишними. Огромное количество народу на маленькой территории, мы даже не стали заходить туда так как посчитали трату денег на вход несоразмерной такому "развлечению". Но самое интересное было дальше, чуть отъехав, зашли в лес полюбоваться прекрасной карельской природой, рекой и водопадом без толпы. Жаль, что на прогулку по лесу было мало времени. Всю дорогу Ярослав очень интересно рассказывал историю этих мест.