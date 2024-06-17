Представьте себе — водный простор, скалы, узоры мха на отвесных стенах, может, даже краснокнижные нерпы или орлан-белохвост, узкие протоки между островами и тишина. Вы увидите безмолвные шхеры, где можно встретить лишь местных рыбаков. Обратите внимание, это прогулка без рассказов гида. В лодке с вами будет только капитан.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начало водного маршрута — в деревне Хийденсельга в 34 км. от Сортавалы. Сюда вам нужно добраться самостоятельно. Это удобно сделать на такси или своём автомобиле.
- Вы сядете в комфортную открытую лодку и отправитесь вдоль побережья. В открытую Ладогу судно выходить не будет.
- Проплывёте мимо островов Тулолансари, Хонкасало, Сури-Сартосари, Лапонсари и многих других.
- Взглянете на скалистые шлифованные берега, которые в Карелии называют «бараньи лбы», и удивитесь, как ловко деревья цепляются за отвесные скалы.
- Изучите царство мхов и лишайников, а также следы разрушений древних землетрясений.
- Увидите следы прошлого пребывания финнов на островах — поля, фундаменты домов и коровников, бракованные гранитные блоки, которые раньше тут добывали.
- Высадитесь на красивый нетронутый цивилизацией остров, где полчаса сможете отдохнуть и рассмотреть окружающую природу.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены водная прогулка на 12-местной открытой лодке ПВХ «Ротан Р590» и услуги капитана. В зависимости от количества участников может быть 2 водных судна.
- Лодки длиной 6 метров с комфортными сиденьями и высокими бортами, которые защищают от брызг при движении. Есть носовой тент, благодаря чему меньше дует во время прогулки.
- Перед поездкой мы проводим инструктаж и выдаём спасательные жилеты.
- Дополнительно оплачивается разрешение на посещение нацпарка «Ладожские шхеры» на официальном сайте парка — 200 руб. /чел.
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 600 ₽
|Дети до 7 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Хийденсельга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 6169 туристов
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.Задать вопрос
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