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Представьте себе — водный простор, скалы, узоры мха на отвесных стенах, может, даже краснокнижные нерпы или орлан-белохвост, узкие протоки между островами и тишина. Вы увидите безмолвные шхеры, где можно встретить лишь местных рыбаков. Обратите внимание, это прогулка без рассказов гида. В лодке с вами будет только капитан.