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и не формат экскурсии, но рассказывал нам о месте и отвечал на наши вопросы



Главный плюс для меня - возможность взять с собой собачку! 😍

Мы с удовольствием проводили время на палубе, полазили по острову вместе



Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение, то эта прогулка именно то, что вам нужно