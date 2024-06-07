На катере по заповедным островам (из Сортавалы)

Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по заповедным островам Ладожского озера. Прогулка на катере позволит вам увидеть карельские фьорды, отвесные скалы и живописные острова. По пути будет возможность выйти на берег одного
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из островов и насладиться его уникальным ландшафтом. Также вы услышите интересные рассказы о флоре и фауне Северного Приладожья. Экскурсию проведет опытный капитан, а на катере предусмотрены тёплые пледы для вашего комфорта. Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры»

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚤 Индивидуальная экскурсия
  2. 🌲 Уникальные виды карельских фьордов
  3. 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
  4. 🌊 Свежий воздух Ладожского озера
  5. 🛥️ Комфортные условия на катере

Что можно увидеть

  • Залив Толвасенлахти
  • Острова Куккасаари
  • Острова Лихкатсунсаари
  • Острова Яниссаари
  • Залив Тенкасаренселькя
  • Остров Риеккалансаари
  • Горы Лакеамяки
  • Горы Хауккариута
  • Архипелаг Хепосаари
  • Святой архипелаг Валаам
  • Остров Каарнетсаари
  • Остров Лехтосаари
На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 15:00, 15:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём через залив Толвасенлахти вдоль вечнозеленых островов Куккасаари, Лихкатсунсаари и Яниссаари.
Проходя по заливу Тенкасаренселькя вдоль острова Риеккалансаари, увидим отвесные скалы гор Лакеамяки и Хауккариута.
Завернём в пучину Ладожских шхер и прокатимся сквозь живописные острова архипелага Хепосаари.
Достигнув открытой Ладоги, сбавим ход, чтобы насладиться бескрайними водными просторами и свежим воздухом.
Полюбуемся виднеющимся вдали святым архипелагом Валаам.
Увидим остров Каарнетсаари с уникальным ландшафтом и глубокой литературной историей.
В финале выйдем на идеальный для фотографий дикий остров Лехтосаари.

Организационные детали

  • Прогулку для вас проведу я или капитан Алексей.
  • На катере есть тёплые пледы.
  • Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ресторана «Пийпун Пиха»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Наталья
7 июня 2024
Все очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветерком по волнам (что особенно понравилось), по красивейшим местам.
Все очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветеркомВсе очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветерком
Люда
6 июня 2024
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом нас катал по красивейшим локациям! И останавливался в фотозонах, чтобы мы сделали красивые фотографии!

Виталий очень быстро отвечал и сориентировал по важным деталям. Очень вежливая команда и клиентоориентированная)

И посмотрите на эти виды! Как с картинки! Точно стоит того❤️
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортомБыло лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом
Дарья
6 июня 2024
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Имейте в виду это больше видовая поездка, не ожидайте все два часа беспрерывного рассказа капитана. Но оно и не
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нужно, просто несешься по волнам, смотришь на красоту, далее высаживают на красивейшем острове с северной природой, где можно погулять по мху и лесу. Также останавливаются у нескольких красивых скал, катер новейший и стильный (удобно было что можно с небольшой собакой!). Если прохладно от воды, капитан закрыл окно и всё замечательно)
На двоих-троих персон самое то! Рекомендую, не пожалеете посмотреть на острова с воды

Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Даша
6 июня 2024
Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание и выбор времени большой!

Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это
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и не формат экскурсии, но рассказывал нам о месте и отвечал на наши вопросы

Главный плюс для меня - возможность взять с собой собачку! 😍
Мы с удовольствием проводили время на палубе, полазили по острову вместе

Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение, то эта прогулка именно то, что вам нужно

Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!

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