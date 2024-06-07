Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по заповедным островам Ладожского озера. Прогулка на катере позволит вам увидеть карельские фьорды, отвесные скалы и живописные острова. По пути будет возможность выйти на берег одного
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Индивидуальная экскурсия
- 🌲 Уникальные виды карельских фьордов
- 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
- 🌊 Свежий воздух Ладожского озера
- 🛥️ Комфортные условия на катере
Что можно увидеть
- Залив Толвасенлахти
- Острова Куккасаари
- Острова Лихкатсунсаари
- Острова Яниссаари
- Залив Тенкасаренселькя
- Остров Риеккалансаари
- Горы Лакеамяки
- Горы Хауккариута
- Архипелаг Хепосаари
- Святой архипелаг Валаам
- Остров Каарнетсаари
- Остров Лехтосаари
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 15:00, 15:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём через залив Толвасенлахти вдоль вечнозеленых островов Куккасаари, Лихкатсунсаари и Яниссаари.
Проходя по заливу Тенкасаренселькя вдоль острова Риеккалансаари, увидим отвесные скалы гор Лакеамяки и Хауккариута.
Завернём в пучину Ладожских шхер и прокатимся сквозь живописные острова архипелага Хепосаари.
Достигнув открытой Ладоги, сбавим ход, чтобы насладиться бескрайними водными просторами и свежим воздухом.
Полюбуемся виднеющимся вдали святым архипелагом Валаам.
Увидим остров Каарнетсаари с уникальным ландшафтом и глубокой литературной историей.
В финале выйдем на идеальный для фотографий дикий остров Лехтосаари.
Организационные детали
- Прогулку для вас проведу я или капитан Алексей.
- На катере есть тёплые пледы.
- Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ресторана «Пийпун Пиха»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Сортавале
Меня зовут Виталий, я коренной житель Сортавалы. Всю жизнь связан в водной гладью: от ручной гребли и катеров до нефтяных танкеров. Собрал небольшую дружную команду профессиональных капитанов. Будем рады познакомить вас с нашими живописными местами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
7 июня 2024
Все очень хорошо организовано, без задержек. Очень вежливый и приятный капитан! Очень приятно прокатится с ветерком по волнам (что особенно понравилось), по красивейшим местам.
Люда
6 июня 2024
Было лучшим решением сорваться в Сортавала и прокатиться на катере! Спасибо капитану Алексею, который с комфортом нас катал по красивейшим локациям! И останавливался в фотозонах, чтобы мы сделали красивые фотографии!
Виталий очень быстро отвечал и сориентировал по важным деталям. Очень вежливая команда и клиентоориентированная)
И посмотрите на эти виды! Как с картинки! Точно стоит того❤️
Виталий очень быстро отвечал и сориентировал по важным деталям. Очень вежливая команда и клиентоориентированная)
И посмотрите на эти виды! Как с картинки! Точно стоит того❤️
Дарья
6 июня 2024
Отличная прогулка на быстром катере по фьордам карельским с выездом в Ладогу.
Имейте в виду это больше видовая поездка, не ожидайте все два часа беспрерывного рассказа капитана. Но оно и не
Имейте в виду это больше видовая поездка, не ожидайте все два часа беспрерывного рассказа капитана. Но оно и не
Даша
6 июня 2024
Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии!
Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание и выбор времени большой!
Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это
Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание и выбор времени большой!
Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это
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