Путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры

Отправиться на катере к монастырскому комплексу на острове и к живописным местам озера
На комфортабельном крытом катере вы пройдёте по Ладоге и насладитесь окружающими пейзажами. Высадитесь на Валааме, где будете гулять 3 часа, а капитан тем временем вас подождёт. Продолжится путешествие прогулкой близ Ладожских шхер — здесь высок шанс встретить нерп! А ещё вы побываете на о. Хонкасало, где подниметесь на скалу и полюбуетесь видами.
Путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры
Путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры
Путешествие по Ладоге: Валаам и шхеры
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Стартуем из яхт-клуба Сортавалы. Проплывём по водной глади Ладоги мимо Дачи Винтера и острова Хауккариутта с его отвесными гранитными берегами.

Валаам. На острове у вас будет 3 часа для прогулок, посещения храмов и скитов. Вы сможете исследовать его территорию самостоятельно или заказать экскурсию от местных аккредитованных гидов.

Ладожские шхеры. На обратном пути подплывём к красивым каменным островкам, торчащим из воды. Если повезёт, повстречаем нерп, греющихся на солнце. На острове Хонкасало пришвартуемся: здесь вы сможете подняться на вершину скалы, с которой открываются отличные виды.

Организационные детали

  • Вместимость катера — 11 человек
  • С вами будет опытный капитан, который поделится интересными фактами о посещаемых местах. Поездка проходит без гида

Обязательные дополнительные расходы:

  • Входной билет на Валаамский архипелаг — 150 руб. /чел.
  • Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. /чел.

По желанию на о. Валаам:

  • Аренда гольф-кара — от 3500 руб. /час
  • Аренда электровелосипеда — 500 руб. /час

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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