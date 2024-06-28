На комфортабельном крытом катере вы пройдёте по Ладоге и насладитесь окружающими пейзажами. Высадитесь на Валааме, где будете гулять 3 часа, а капитан тем временем вас подождёт. Продолжится путешествие прогулкой близ Ладожских шхер — здесь высок шанс встретить нерп! А ещё вы побываете на о. Хонкасало, где подниметесь на скалу и полюбуетесь видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Стартуем из яхт-клуба Сортавалы. Проплывём по водной глади Ладоги мимо Дачи Винтера и острова Хауккариутта с его отвесными гранитными берегами.
Валаам. На острове у вас будет 3 часа для прогулок, посещения храмов и скитов. Вы сможете исследовать его территорию самостоятельно или заказать экскурсию от местных аккредитованных гидов.
Ладожские шхеры. На обратном пути подплывём к красивым каменным островкам, торчащим из воды. Если повезёт, повстречаем нерп, греющихся на солнце. На острове Хонкасало пришвартуемся: здесь вы сможете подняться на вершину скалы, с которой открываются отличные виды.
Организационные детали
- Вместимость катера — 11 человек
- С вами будет опытный капитан, который поделится интересными фактами о посещаемых местах. Поездка проходит без гида
Обязательные дополнительные расходы:
- Входной билет на Валаамский архипелаг — 150 руб. /чел.
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. /чел.
По желанию на о. Валаам:
- Аренда гольф-кара — от 3500 руб. /час
- Аренда электровелосипеда — 500 руб. /час
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 435 туристов
Наша компания уже более 7 лет занимается активным отдыхом и проводит прогулки на снегоходах зимой и водные прогулки на катерах летом. Мы знаем всё о лучших маршрутах, заботимся о безопасностиЗадать вопрос
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