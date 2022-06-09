Уникальная природа красивейшей полоски суши — пишут путеводители о Куршской косе. И не обманывают! Я расскажу, в чём же особенности этой земли между заливом и морем, познакомлю с её обитателями, легендами и мистикой. Места для посещения вы выбираете сами: например, необычный Танцующий лес, самую узкую часть косы, очаровательные посёлки, смотровые площадки — в любом случае обещаю насыщенную, интересную именно вам поездку.

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Описание

Что вас ожидает

Любые уголки косы на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 4-5 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

Королевский бор : вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет.

: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет. Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы , где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.

, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах. Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.

подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий. Озеро Чайка , где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории.

, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории. Посёлок Рыбачий : в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п.

: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п. Танцующий лес : название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.

: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом. Дюна Эфа : с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.

: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий. Высота «Озеро Лебедь» , где мы поднимемся по дюнам на смотровую площадку с потрясающими пейзажными видами Куршской косы, уходящей на север в сторону Литвы.

, где мы поднимемся по дюнам на смотровую площадку с потрясающими пейзажными видами Куршской косы, уходящей на север в сторону Литвы. Выходы к морю, где вы насладитесь классическими пейзажами морского побережья косы: невысокая авандюна, поросшая травой песколюбкой и песчаным колосняком; коса, уходящая влево и вправо до самого горизонта.

Мы можем провести экскурсию по вашей программе, ориентируясь на продолжительность 4 часа. Или я предложу вам свой вариант «идеальной экскурсии по Куршской косе».

Рассказы об истории, легендах и экологии

В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное о Куршской косе. Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане).

В конце экскурсии вас ждут подарки:)

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто впервые на Куршской косе, и тем, кто уже приезжал сюда — ведь план и маршрут подстраивается под ваши интересы и желания.

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (450 руб. за машину с водителем + 300 руб. за пассажира; детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно).

Экскурсия может начинаться из Светлогорска или Пионерского (это включено в стоимость)

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