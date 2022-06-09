Природа и легенды Куршской косы

Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска или Пионерского

4.8
18 отзывов
Уникальная природа красивейшей полоски суши — пишут путеводители о Куршской косе.

И не обманывают! Я расскажу, в чём же особенности этой земли между заливом и морем, познакомлю с её обитателями, легендами и мистикой.

Места для посещения вы выбираете сами: например, необычный Танцующий лес, самую узкую часть косы, очаровательные посёлки, смотровые площадки — в любом случае обещаю насыщенную, интересную именно вам поездку.
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
Природа и легенды Куршской косы
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Описание

Что вас ожидает

Любые уголки косы на выбор

Достойных посещения мест на Куршской косе столько, что для внимательного знакомства не хватит и трёх дней. Поэтому я предлагаю вам выбрать 4-5 самых интересных на ваш взгляд уголков этой полоски суши:

  • Королевский бор: вы окажетесь в древнейшем лесу, где никогда не вырубали деревья. Узнаете, почему живописный бор сохранился именно здесь, увидите места подкормки диких животных, гигантские туи высотой до 60 метров и сосны, которым более 300 лет.
  • Поселок Лесной и самая узкая часть Куршской косы, где прикасаешься к воде залива, а через 400 метров и несколько минут стоишь у Балтийского моря. Здесь я расскажу о «кусателях ворон» и том, какие необыкновенные желания иногда появляются у путешественников в этих местах.
  • Высота Мюллера подарит виды уходящей вдаль Куршской косы, озера Чайка и посёлка Рыбачий.
  • Озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли. Мы поговорим о названии живописного водоёма и его истории.
  • Посёлок Рыбачий: в маленьком посёлке с большой историей вы узнаете о Тевтонском ордене, Россинтенском замке и новелле Гофмана «Майорат». Здесь можно сделать санитарную остановку и посетить уникальный магазин янтарных изделий, специализирующийся на продаже янтаря самых невероятных расцветок: пейзажный, «волосы Вероники», королевский, «перепелиные яйца», зеленый, «кровь дракона», голубой и т. п.
  • Танцующий лес: название отражает суть этого странного места. Вас ждут деревья, изогнутые в необыкновенные позы, — феномен, которому пока нет объяснения. Я расскажу все версии (самые интересные придумали мои гости!) и поделюсь личной историей из детства, связанной с Танцующим лесом.
  • Дюна Эфа: с высочайшей точки косы откроются виды на белые дюны, море и залив — идеальное место для созерцания и фотографий.
  • Высота «Озеро Лебедь», где мы поднимемся по дюнам на смотровую площадку с потрясающими пейзажными видами Куршской косы, уходящей на север в сторону Литвы.
  • Выходы к морю, где вы насладитесь классическими пейзажами морского побережья косы: невысокая авандюна, поросшая травой песколюбкой и песчаным колосняком; коса, уходящая влево и вправо до самого горизонта.

Мы можем провести экскурсию по вашей программе, ориентируясь на продолжительность 4 часа. Или я предложу вам свой вариант «идеальной экскурсии по Куршской косе».

Рассказы об истории, легендах и экологии

В какие бы места мы не отправились, я расскажу самое главное о Куршской косе. Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли. О первой в мире экологической катастрофе, созданной руками человека, и о «дюнах-убийцах», которые никого не убивали. Как автор книг об этих краях я поделюсь собранными мной легендами (например, об углежоге Тиме и гноме Тристане).

В конце экскурсии вас ждут подарки:)

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто впервые на Куршской косе, и тем, кто уже приезжал сюда — ведь план и маршрут подстраивается под ваши интересы и желания.

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу (450 руб. за машину с водителем + 300 руб. за пассажира; детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно).
  • Экскурсия может начинаться из Светлогорска или Пионерского (это включено в стоимость)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 18) за дополнительную оплату (по запросу)
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотосессию (уточняйте в переписке)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Тихое»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
2
3
2
1
1
M
9 июня 2022
Очень запоминающаяся экскурсия, нам и нашим детям понравилась, но не всем она подойдёт. Все было очень хорошо: комфортабельная машина, маршрут под наши желания, много информации, интересный гид, подача материала (и в этом и есть нюанс, не все любят когда гид похож на артиста разговорного жанра).
Т
23 ноя 2020
Очень интересно и профессионально организованная экскурсия. Игорь интересный, очень тактичный и вежливый гид, к тому же сертифицирован и аккредитован по Куршской косе.
По пути на косу я узнала историю косы от момента образования до наших дней. По пути обратно в город Игорь рассказывал местные байки и легенды.
Увидела намного больше, чем ожидала, особенно понравилась дикая коса без толп туристов.
В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Неринга и морской змей", потрясающе интересная сказка для детей и взрослых.
Вернусь обязательно!
Ещё раз огромное спасибо!!!
Е
4 окт 2020
Интересная, шикарная экскурсия!!!!
Большой, удобный, чистый, высокий минивэн. Игорь - потрясающий рассказчик, обладатель огромного жизненно го опыта и энциклопедических знаний. Вежливо, легко, красиво и очень профессионально!
По дороге на косу - история косы с момента образования до наших дней. Очень интересно было слушать истории из личной практики, особенно про "первое правило морского волка" и атаку гадюк.
Два - три десятка исторических имён и дат, именно ключевых моментов, вполне достаточно для понимания истории косы.
Обратный путь - настоящее шоу!!! Потрясающие истории, байки и легенды!
Очень понравились высоты Бункер и дикая коса, там где нет толп туристов, плюс купание на закате в местах, где не было никого кроме нас.
Игорь мгновенно меняет план экскурсии под интересы гостей.
Спасибо огромное, лучшая экскурсия в моей жизни!!!!!
Я набралась наглости и выпросила книгу "Тропа Неринги". Невероятно интересно и талантливо!!!
Особенно понравилось, что Игорь добросовестно отрабатывает всю экскурсию, не даёт себе никаких поблажек! И невероятный, потрясающий талант рассказчика!
Минусы, куда без них: излишняя реалистичность и детализация при описании прусских традиций, особенно похорон. Это надо опустить, не все люди на ваших экскурсиях будут иметь крепкие нервы…
С уважением
Елена Н., кандидат исторических наук, г. Москва.
М
21 сен 2020
Только вернулись с экскурсии по Куршской косе с Игорем. Находимся под впечатлением от услышанного и увиденного! Игорь очень тактичный, вежливый человек и великолепный рассказчик! Очень грамотно составил маршрут исходя из наших пожеланий и полностью оправдал наши ожидания. Мы успели искупаться при ярком солнце и увидели чудесный закат, побывали на высоте Эфа в полном одиночестве, услышали истории про Танцующий лес и рыцарей Тевтонского ордена. Мы увидели красоту и почувствовали энергетику и мощь этих мест, услышали истории и легенды, в которых умело переплетались быль и небыль. А легенды Игорь умеет рассказывать как настоящий артист: в ролях и лицах! Однозначно рекомендуем это путешествие с Игорем!
В
17 сен 2020
Гид просто поболтать. Заехали в пять мест королевский лес, берег к Балтике в посёлке, к морю в районе Маяковского, Танцующий лес, дюны. Информации про эти места практически никакой одна болтовня на отвлеченные темы и свои домыслы. Друзьям точно не посоветую, стыдно будет перед ними.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Глубокоуважаемый Турист!
Признаю свои вину… Действительно, вышло нехорошо. Своим рассказом я не планировал запугать, обидеть или шокировать Туриста. От души сожалею, если так получилось. Признаюсь, я совершенно не ожидал, что в общем-то достаточно безобидная на мой взгляд история про «кусателей ворон Куршской косы» может так повлиять на взрослого человека. Кстати, эта история не «свои домыслы», а исторические факты. И назвать её «болтовней на отвлеченные темы» во время экскурсии по Куршской косе у меня бы язык не повернулся. Конечно, я добавил в неё некоторые лирические отступления для лучшей визуализации и усиления эффекта присутствия. Похоже, при этом, скажем так, слегка переборщил и получилось излишне жестоко и реалистично… Абсолютно согласен с вашим негодованием!
Приношу свои извинения.

Будьте здоровы!
И
22 авг 2020
Нам все понравилось. Можем рекомендовать тем, кто любит легенды.
Владимир
4 янв 2020
Очень понравилось, все четко организованно. Узнали много нового и интересного. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Спасибо Игорю, будем рекомендовать))
A
16 ноя 2019
В августе имели радость побывать на экскурсии Игоря! Погода отличная, публика уже схлынула, деревья танцуют. Игорь местный краевед энтузиаст, который увлечен и занимается распространением информации о культуре и обычаях восточной Пруссии. Получили настоящее удовольствие от нашего общения. Мы живем в Петергофе, объездили пол мира - нам есть с чем сравнить. Планируем вернуться!
И
9 окт 2019
От всей нашей компании из четырех человек благодарю Игоря за интересную, насыщенную экскурсию на Куршскую косу.
В предыдущих отзывах написано столько хороших слов, что не буду повторяться, а просто присоединюсь к вышесказанному. Поездка с Игорем оставила массу приятных впечатлений и живописных фото, которые будут напоминать нам о прекрасно проведенном дне.
е
23 сен 2019
Друзья, с Игорем Краснощековым мы совершили два путешествия. В Калининград на весь день (отзыв я написала) и на Куршскую косу. Начало сентября 2019 года. Куршская коса встретила нас сильным ветром. Но лебедей покормить удалось, правда, кабанчик Гриша так и не появился. Смотался в глубь косы от сытой жизни. Делай выводы. Игорь - прекрасный рассказчик, не дает себе никаких поблажек. Сразу видно любимое дело. И это подкупает. Хочет делиться и делиться своими знаниями. Это все же авторская экскурсия. Ее отличает стиль художника. Живой, легкий, выразительный язык, но без пафоса, без напора, и с юмором, и с научными выкладками. Этакая реконструкция образования Косы с начала времен. Игорь любит легенды. Собирает их. Издал книгу "Легенды и сказки Куршской косы. Неринга и морской змей". Такая изящная книга для семейного чтения, где истории детей из давних времен вызывают сочувствие и научают честности и мужеству. Иллюстрирована прекрасными рисунками, - и самого Игоря в том числе. Талантливый человек. Спасибо, Игорь. Надеемся на встречу.
Н
13 авг 2019
Природа Курской косы и особенно танцующий лес произвели на нас потрясающее впечатление, заповедный лес с густым хвойным ароматом и мощной энергетикой, озера с утками и лебедями, которых удалось покормить. Игорь-прекрасный рассказчик, подстроил маршрут под наши пожелания, и нам и детям очень понравилась и запомнилась поездка. Спасибо!
И
12 авг 2019
На экскурсию "Природа и легенды Куршской косы" я ездила с дочкой (12 лет). Экскурсия очень понравилась!!! Игорь -это человек, который знает очень много о том месте, где живет, и чувствуется, что любит его. Он очень интересный рассказчик. Мой ребенок еще несколько дней вспоминала какие-то моменты нашей экскурсии. А книги Игоря читает просто взахлеб. Если мы когда-нибудь еще приедем в Светлогорск, то обязательно проведем с Игорем еще день, а может быть и не один. Вот с такими людьми и надо изучать историю. Я очень рекомендую эту экскурсию именно с Игорем!
Светлана
29 июля 2019
Красоты заповедника (у вас будет выбор, что посетить), интересные истории (и факты, и легенды) внимательное отношение - это то, что вы получите на экскурсии Игоря, человека влюбленного в свой край. Рекомендую.
М
19 июля 2019
Экскурсия интересная, Игорь отлично знает тему. Все очень понравилось!
Ж
18 июня 2019
Прекрасные впечатления от поездки. Игорь чудесный рассказчик, лёгкий позитивный человек, способный почувствовать потребности слушивателей. Легко изменил маршрут, заранее выслушав информацию о том, что мы уже успели посмотреть и подарил нам незабываемую поездку в Балтийск, во время которой мы узнали интереснейшие факты,прокатились на катере, увидели прекрасных лебедей, отдохнули на чудесном пляже и даже нашли крошечные кусочки янтаря, сделали чудесные фото… А на обратном пути,мы с удовольствие слушали прекрасные легенды и байки от местного жителя! Большое спасибо за чудесный день. благодаоя Игорю он прошёл ярко, легко, интересно.
Ещё 3 отзыва

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