Наш край славится янтарем, идиллическими балтийскими видами и европейским духом — в путешествии будет все это! А еще мои подробные рассказы о прусском наследии, о природе и легендах. Вы побываете в Филинской бухте, увидите кирху, янтарный карьер и прекрасные изделия из янтаря, сможете выгодно купить сувениры, отдохнете на чистейшем пляже и полюбите эти места.

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Описание

Что вас ожидает

Филинская бухта — одна из лучших фото-локаций побережья

Этот уголок Калининградской области между Светлогорском и Янтарным славится фотогеничностью, ведь с красотой местных пейзажей могут сравниться разве что виды с высот Куршской косы. У вас будет время, чтобы полюбоваться склонами северного берега и акватории Балтийского моря, а я познакомлю вас с природными особенностями региона.

Достопримечательности и сюжеты Янтарного

Гуляя по исторической части бывшего немецкого города Пальмникен, увидим водонапорную башню, Шлосс-отель с любопытной биографией и небольшой замок 14 века, в котором расположился краеведческий музей. Конечно, посетим кирху Пальмникена (сегодня это православный храм), великолепно сохранившуюся с момента постройки в 19 веке — смотрится просто, строго и стильно. На Площади мастеров вас ждут сувенирные магазинчики с лучшими в области ценами.

Время вновь насладиться природой. Погуляем по парку Беккера, который украшают 300-летние европейские буки с темно-красной листвой, и по пляжу, награжденному Голубым флагом. В теплое время года вы сможете искупаться.

Затем предлагаю вам посетить смотровую площадку Янтарного комбината и понаблюдать за работой в огромном карьере. Здесь вы также увидите шагающий экскаватор, муляж виселицы и реконструкцию входа в шахту «Анна», заглянете в Янтарную пирамиду и почувствуете себя «янтарными старателями» в янтарной песочнице.

Финальная часть программы — музей «Янтарная палата» с уникальными находками и камнями с инклюзами. Побывав на комбинате и в музее, вы точно получите исчерпывающую информацию о добыче и переработке янтаря.

Организационные детали