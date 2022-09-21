Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска

Узнать всё о солнечном камне и полюбоваться пейзажами в автопутешествии

Наш край славится янтарем, идиллическими балтийскими видами и европейским духом — в путешествии будет все это! А еще мои подробные рассказы о прусском наследии, о природе и легендах.

Вы побываете в Филинской бухте, увидите кирху, янтарный карьер и прекрасные изделия из янтаря, сможете выгодно купить сувениры, отдохнете на чистейшем пляже и полюбите эти места.
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
Янтарный и Филинская бухта из Светлогорска
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Описание

Что вас ожидает

Филинская бухта — одна из лучших фото-локаций побережья

Этот уголок Калининградской области между Светлогорском и Янтарным славится фотогеничностью, ведь с красотой местных пейзажей могут сравниться разве что виды с высот Куршской косы. У вас будет время, чтобы полюбоваться склонами северного берега и акватории Балтийского моря, а я познакомлю вас с природными особенностями региона.

Достопримечательности и сюжеты Янтарного

Гуляя по исторической части бывшего немецкого города Пальмникен, увидим водонапорную башню, Шлосс-отель с любопытной биографией и небольшой замок 14 века, в котором расположился краеведческий музей. Конечно, посетим кирху Пальмникена (сегодня это православный храм), великолепно сохранившуюся с момента постройки в 19 веке — смотрится просто, строго и стильно. На Площади мастеров вас ждут сувенирные магазинчики с лучшими в области ценами.

Время вновь насладиться природой. Погуляем по парку Беккера, который украшают 300-летние европейские буки с темно-красной листвой, и по пляжу, награжденному Голубым флагом. В теплое время года вы сможете искупаться.

Затем предлагаю вам посетить смотровую площадку Янтарного комбината и понаблюдать за работой в огромном карьере. Здесь вы также увидите шагающий экскаватор, муляж виселицы и реконструкцию входа в шахту «Анна», заглянете в Янтарную пирамиду и почувствуете себя «янтарными старателями» в янтарной песочнице.

Финальная часть программы — музей «Янтарная палата» с уникальными находками и камнями с инклюзами. Побывав на комбинате и в музее, вы точно получите исчерпывающую информацию о добыче и переработке янтаря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, выезд возможен из Светлогорска или Пионерского — это включено в стоимость
  • Дополнительно оплачивается посещение Янтарный палаты и смотровой площадки Янтарного комбината — 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Светлогорске или Пионерском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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